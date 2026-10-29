UE blochează timp de un an noi legi naționale privind interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale. Motivul deciziei

Uniunea Europeană a anunțat joi, 29 octombrie, că nu dorește adoptarea unor noi interdicții la nivel național privind accesul copiilor la rețelele sociale până la aprobarea unei legislații comune la nivel european. Decizia vine după ce Comisia Europeană a blocat un proiect de lege propus de Austria, relatează Le Monde.

Potrivit legislației UE, statele membre trebuie să notifice Comisia Europeană cu privire la proiectele lor legislative, pentru a se asigura că acestea nu încalcă normele comunitare. Austria intenționa să interzică accesul copiilor sub 14 ani la rețelele sociale, însă propunerea nu a primit aprobarea Bruxelles-ului.

„Comisia a decis să amâne cu 12 luni orice proiect de lege națională care se suprapune cu viitoarele norme armonizate”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE, Thomas Regnier.

Luna trecută, Comisia Europeană a propus interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani și permiterea unui acces limitat, sub supraveghere, până la vârsta de 15 ani.

De ce vrea UE reguli comune pentru toate statele membre

Uniunea Europeană consideră că adoptarea unor legi separate de către statele membre ar putea duce la fragmentarea reglementărilor, prin stabilirea unor limite de vârstă diferite de la o țară la alta.

Bruxelles-ul se teme, de asemenea, că statele membre ar putea să nu mai fie interesate să accelereze adoptarea legislației europene dacă dispun deja de propriile reglementări naționale.

„Trebuie să ne concentrăm acum asupra negocierilor privind EU Kids Act și să asigurăm aplicarea eficientă a normelor noastre”, a declarat Regnier.

Comisia Europeană speră că statele membre și Parlamentul European vor ajunge la un acord asupra noilor reguli în următoarele luni.

Franța și Grecia ar putea beneficia de excepții

Decizia Comisiei Europene va permite însă anumite excepții.

Deși Comisia a cerut modificarea proiectului de lege propus de Franța, nu este de așteptat ca acesta să fie blocat, deoarece autoritățile de la Paris au notificat Bruxelles-ul înainte de prezentarea propunerii legislative la nivel european.

De asemenea, Grecia a reușit să adopte propriile reglementări, elaborate cu mult înainte de luna septembrie.

Thomas Regnier a evitat să precizeze dacă Franța va fi împiedicată să își pună în aplicare legislația națională.

Uniunea Europeană nu a luat încă o decizie în privința interdicțiilor propuse de alte state membre, inclusiv Italia și Slovacia.

Editor : Ș.A.