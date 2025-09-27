UE caută „o portiță” pentru a-l izola pe Viktor Orban și a trimite 140 de miliarde către Ucraina. „Ne aflăm într-o zonă gri”

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán se opune planului UE de a confisca active rusești sancționate în valoare de 140 de miliarde de euro și de a le împrumuta Ucrainei. Comisia Europeană consideră însă că a găsit o soluție juridică pentru a exclude Ungaria din procesul decizional, scrie Politico.

În mod normal, o măsură atât de dramatică precum planul Bruxelles-ului de a confisca rezervele Moscovei ar necesita unanimitatea celor 27 de țări membre — acordând efectiv dreptul de veto lui Orbán, liderul UE cel mai apropiat de președintele rus Vladimir Putin.

Având în vedere istoricul îndelungat al lui Orbán în ceea ce privește obstrucționarea sancțiunilor împotriva Kremlinului, experții juridici ai UE lucrează la un plan care să garanteze că decizia privind propunerea de „împrumut de reparații” acordat Ucrainei poate fi luată în schimb cu majoritate calificată.

„Portița”

Patru persoane informate cu privire la aceste planuri au declarat pentru POLITICO că, acum, Comisia speră să își bazeze acțiunea pe o serie de concluzii ale Consiliului European, convenite de toți liderii UE, inclusiv Orbán, la 19 decembrie anul trecut.

În acea declarație, liderii au afirmat: „Activele Rusiei ar trebui să rămână blocate până când Rusia încetează războiul de agresiune împotriva Ucrainei și compensează daunele cauzate de acest război.” La momentul respectiv, declarația a fost în mare parte înțeleasă în sensul că activele în sine ar trebui să rămână înghețate, în principal la banca Euroclear din Belgia, și să nu fie accesate de Rusia, în timp ce dobânzile ar putea fi utilizate pentru efortul de război.

Noul argument al Comisiei este că această declarație oferă o acoperire suficientă pentru a schimba regulile sancțiunilor de la unanimitate la majoritate calificată. Pentru ca acest lucru să funcționeze, toate sau majoritatea celorlalte țări ar trebui să fie de acord.

„Acest lucru ar necesita un acord politic la nivel înalt din partea tuturor sau a majorității șefilor de stat sau de guvern”, a declarat Comisia într-o notă adresată ambasadorilor UE reuniți vineri.

Nu doar Ungaria, dar și Slovacia

Obținerea unui acord mai larg nu va fi ușoară. Există și alte țări prietenoase cu Rusia în potențialul mix, cum ar fi Slovacia.

Apoi, mai este și problema Belgiei. Guvernul belgian a respins deja această idee, din cauza îngrijorării că acapararea fondurilor UE ar putea expune Belgia și Euroclear, o instituție financiară care deține activele statului rus înghețate, la represalii legale din partea Moscovei.

„Să luăm banii lui Putin și să lăsăm riscurile în seama noastră. Asta nu se va întâmpla, să fiu foarte clar în privința asta”, a declarat prim-ministrul Bart De Wever la New York, în marja Adunării Generale a ONU. „Dacă țările vor vedea că banii băncii centrale pot dispărea dacă politicienii europeni consideră că este necesar, ar putea decide să-și retragă rezervele din zona euro.”

Cu toate acestea, De Wever a recunoscut că este dispus să discute problema, iar Belgia susține în general măsurile împotriva lui Putin, spre deosebire de Ungaria și Slovacia.

Oferta cheie de asigurare pentru belgieni va veni probabil sub forma intervenției altor țări din UE pentru a înlocui activele Euroclear trimise la Kiev cu bilete la ordin garantate în comun.

Discuții

Liderii UE se vor reuni săptămâna viitoare la Copenhaga, unde sunt planificate discuții pe tema împrumutului. Nu se vor lua decizii oficiale – acestea sunt prevăzute pentru summitul de la sfârșitul lunii octombrie, după ce miniștrii de finanțe vor avea ocazia să analizeze propunerea la Luxemburg, pe 10 octombrie.

„Obiectivul [la Copenhaga] este de a obține sprijinul suficient din partea altor țări pentru a-l izola pe Orbán”, a declarat un diplomat al UE, sub condiția anonimatului, pentru a putea vorbi liber. „Ne aflăm într-o zonă gri.”

Germania, Spania, Polonia și țările baltice care se învecinează cu Ucraina sunt susținători cheie ai planului Comisiei. Însă Franța și Italia s-au arătat până acum reticente față de orice idei inovatoare de utilizare a activelor statului imobilizate.

Pariul de 140 de miliarde de euro al Bruxelles-ului

Cea mai mare parte a activelor statului rus au fost înghețate la Euroclear de când Putin a lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. O mare parte din acestea au fost investite în obligațiuni guvernamentale occidentale care au ajuns la scadență și au fost transformate în numerar. Acest numerar se află în prezent într-un cont de depozit la Banca Centrală Europeană.

Bruxelles a jucat anterior cu ideea de a utiliza activele înghețate, dar încercările anterioare de a utiliza numerarul sancționat s-au lovit de o puternică rezistență politică.

Împrumutul pentru reparații ar fi acordat în tranșe și utilizat pentru „cooperarea europeană în domeniul apărării” și „pentru a acoperi nevoile bugetare”, a declarat Comisia în nota sa.

Un veto din partea Budapestei ar însemna, în practică, returnarea numerarului rus către Moscova, lăsând capitalele în situația de a rambursa împrumutul. Noua soluție ar reduce acest risc. Însă mai multe țări sunt îngrijorate că utilizarea vechilor declarații politice pentru a dicta politica viitoare va crea un precedent periculos.

„Ungaria are motive suficiente pentru a intenta un proces”, a declarat un al doilea diplomat al UE. Un altul a afirmat că „dacă scepticii nu își schimbă părerea, nu se pune problema Orbán”.

