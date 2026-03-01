Live TV

UE cere „maximă reținere” în conflictul din Iran și Orientul Mijlociu, după reuniunea miniștrilor de externe

Data publicării:
Kaja Kallas, șefa diplomației UE.

Uniunea Europeană a făcut duminică apel la „maximă reținere” și la respectarea deplină a dreptului internațional în conflictul din Iran și Orientul Mijlociu, în urma unei reuniuni extraordinare a miniștrilor de externe. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că escaladarea tensiunilor ar putea avea consecințe imprevizibile pentru regiune și pentru securitatea europeană.

„Cerem maximă reţinere, protecţia civililor şi respectarea deplină a dreptului internaţional, inclusiv a principiilor Cartei Naţiunilor Unite, şi a dreptului umanitar internaţional”, indică declaraţia Înaltei Reprezentante a UE pentru afaceri externe şi politică de securitate.

„Vom continua să protejăm securitatea şi interesele UE, inclusiv prin sancţiuni suplimentare. Uniunea Europeană a cerut consecvent Iranului să pună capăt programului său nuclear, să-şi limiteze programul de rachete balistice, să se abţină de la activităţi destabilizatoare în regiune şi în Europa şi să înceteze violenţa şi reprimarea împotriva propriului popor”, se adaugă în declaraţia UE.

Kaja Kallas dă asigurări că UE va continua să contribuie la toate eforturile diplomatice de reducerea a tensiunilor şi de a ajunge la o soluţie durabilă pentru a împiedica Iranul să obţină o armă nucleară.

„UE şi statele sale membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta siguranţa cetăţenilor UE în regiune, inclusiv prin activarea Mecanismului UE de protecţie civilă, dacă va fi necesar. Evenimentele ce au loc în Iran nu trebuie să conducă la o escaladare ce ar putea ameninţa Orientul Mijlociu, Europa şi nu numai, cu consecinţe imprevizibile, inclusiv în sfera economică. Perturbarea căilor maritime esenţiale, precum strâmtoarea Ormuz, trebuie să fie evitată”, a mai transmis UE.

În încheiere, Europa reiterează solidaritatea cu poporul iranian şi sprijinul ferm pentru aspiraţiile fundamentale către un viitor unde drepturile universale ale omului şi libertăţile fundamentale sunt deplin respectate.

Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
