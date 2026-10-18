UE „condamnă ferm” atacul asupra unei delegaţii europene de către coloniştii israelieni în Cisiordania. Reacția lui Netanyahu

Uniunea Europeană „condamnă ferm” atacul comis sâmbătă de colonişti israelieni din Cisiordania ocupată asupra unui convoi diplomatic european, a declarat duminică un purtător de cuvânt al diplomaţiei UE într-un comunicat, conform AFP.

„Luăm act pozitiv de declaraţiile mai multor reprezentanţi israelieni care au condamnat aceste atacuri, dar aşteptăm o asumare deplină a responsabilităţii”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

UE se aşteaptă, de asemenea, la „măsuri eficiente pentru a preveni noi acte de violenţă şi hărţuire violentă împotriva palestinienilor, în special în timpul actualului sezon de recoltare a măslinelor, precum şi împotriva jurnaliştilor”, conform aceleiaşi surse.

Coloniştii israelieni au atacat sâmbătă un convoi de diplomaţi europeni care vizitau Cisiordania ocupată, lovind brutal un primar francez, pe fondul escaladării violenţelor împotriva recoltării de măsline de către palestinieni.

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a „condamnat ferm aceste acte grave de violenţă”, atribuindu-le unor „revoltaţi israelieni”, criticând totodată consulatele europene implicate pentru că nu au reuşit să coordoneze vizita cu armata israeliană.

Cu toate acestea, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a denunţat ulterior o campanie de „denigrare” împotriva Israelului şi a coloniştilor săi.

Atacul a avut loc la o zi după ce Heidi Levine, o fotografă americană de la Washington Post care relata despre recoltarea măslinelor, a fost grav rănită de colonişti.

Săptămâna trecută, un fotograf al AFP a fost, de asemenea, bătut.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat sâmbătă că este „profund tulburat” de imaginile atacului asupra lui Heidi Levine. Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a cerut ca autorităţile israeliene să-i urmărească penal şi să-i trimită la închisoare pe coloniştii implicaţi, denunţând „un act de teroare josnic comis de laşi mascaţi”.

La rândul său, duminică, UE a reiterat că îndeamnă Israelul să „respecte pe deplin dreptul internaţional” şi să „înceteze extinderea coloniilor”.

Editor : Sebastian Eduard