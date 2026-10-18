Live TV

UE „condamnă ferm” atacul asupra unei delegaţii europene de către coloniştii israelieni în Cisiordania. Reacția lui Netanyahu

Data actualizării: Data publicării:
Cisiordania
Incidentul din Cisiordania: diplomați europeni atacați în timpul unei vizite, pe fondul tensiunilor legate de recoltarea măslinelor. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Uniunea Europeană „condamnă ferm” atacul comis sâmbătă de colonişti israelieni din Cisiordania ocupată asupra unui convoi diplomatic european, a declarat duminică un purtător de cuvânt al diplomaţiei UE într-un comunicat, conform AFP.

„Luăm act pozitiv de declaraţiile mai multor reprezentanţi israelieni care au condamnat aceste atacuri, dar aşteptăm o asumare deplină a responsabilităţii”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

UE se aşteaptă, de asemenea, la „măsuri eficiente pentru a preveni noi acte de violenţă şi hărţuire violentă împotriva palestinienilor, în special în timpul actualului sezon de recoltare a măslinelor, precum şi împotriva jurnaliştilor”, conform aceleiaşi surse.

Coloniştii israelieni au atacat sâmbătă un convoi de diplomaţi europeni care vizitau Cisiordania ocupată, lovind brutal un primar francez, pe fondul escaladării violenţelor împotriva recoltării de măsline de către palestinieni.

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a „condamnat ferm aceste acte grave de violenţă”, atribuindu-le unor „revoltaţi israelieni”, criticând totodată consulatele europene implicate pentru că nu au reuşit să coordoneze vizita cu armata israeliană.

Cu toate acestea, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a denunţat ulterior o campanie de „denigrare” împotriva Israelului şi a coloniştilor săi.

Atacul a avut loc la o zi după ce Heidi Levine, o fotografă americană de la Washington Post care relata despre recoltarea măslinelor, a fost grav rănită de colonişti.

Săptămâna trecută, un fotograf al AFP a fost, de asemenea, bătut.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat sâmbătă că este „profund tulburat” de imaginile atacului asupra lui Heidi Levine. Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a cerut ca autorităţile israeliene să-i urmărească penal şi să-i trimită la închisoare pe coloniştii implicaţi, denunţând „un act de teroare josnic comis de laşi mascaţi”.

La rândul său, duminică, UE a reiterat că îndeamnă Israelul să „respecte pe deplin dreptul internaţional” şi să „înceteze extinderea coloniilor”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steffen Skjottelvik cu sania trasă de câini / urși polari în Canada, Hudson Bay
1
Finalul tragic al unei călătorii de trei ani prin sălbăticia Canadei. Un aventurier s-a...
luca niculescu inquam george calin
2
Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda condamnării penale...
calin georgescu inquam george calin
3
Cum a motivat judecătorul de la Tribunalul București decizia de a-l plasa pe Călin...
Hanz von Foerster / mulțime de oameni la un concert
4
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii...
Viteza maximă în localitate. Inquam Photos Cornel Putan
5
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la...
Totti a crezut că moare! Ce l-a pus doctorul să facă noaptea a schimbat totul: "Ca Iisus pe cruce?"
Digi Sport
Totti a crezut că moare! Ce l-a pus doctorul să facă noaptea a schimbat totul: "Ca Iisus pe cruce?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tanc israelian în Înălțimile Golan, Siria
Coloniști israelieni au atacat diplomați europeni în Cisiordania. Un primar francez și un arhiepiscop, printre cei vizați
cuțit elev
Atac cu cuţitul într-un azil de bătrâni din Germania, soldat cu un mort şi doi răniţi
Clashes Continue Near Albanian Premier Office
Premierul Edi Rama acuză implicarea unor forțe străine în violențele din Albania: „Toate acestea sunt lucrarea aceleiași mâini”
inflatie calcule bani
România rămâne și în septembrie țara cu cea mai mare inflație din UE. Rata anuală, aproape dublă față de media europeană (Eurostat)
E5 Group Ministers of Defence meeting in Krakow, Poland
„Starlink este cu adevărat indispensabil pentru Ucraina”. UE nu îl poate înlocui pe termen scurt, susține Kaja Kallas
Recomandările redacţiei
Protests are taking place in Paris on October 17
Parisul, după o noapte de violențe: mașini incendiate, vitrine sparte...
2026-10-08-4831
Luca Niculescu s-a întâlnit cu miniștrii propuși la Vila Lac
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Bolojan, criticat în ședința PNL de tabăra Veștea: De la „Ideea e...
volodimir zelenski si peter magyar
Ungaria este pregătită să permită tranzitul cerealelor ucrainene...
Ultimele știri
Șcenă șocantă în timpul liturghiei: Un preot a murit lovit de o cruce în altar
Un medic trage un semnal de alarmă după ce o vulpe a fost văzută în Iași: „Acesta este un simptom clasic al rabiei”
„Franța arde”, afirmă Donald Trump. Președintele SUA susține că imigrația a „distrus” țara
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sheryl Crow, despre Armstrong: Ne-am despărțit în săptămâna când am aflat că am cancer. Apoi am auzit că...
Cancan
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Fanatik.ro
Cum a dispărut fosta echipă din SuperLiga! Finanţatorul pune tunurile pe FRF şi anunţă pierderi uriaşe: „Să...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Episod-șoc cu Elias Charalambous la FCSB, dezvăluit în direct! „Nu-l primeau cu ei la masă. Stătea la 30 de...
Adevărul
Cum au ajuns femeile din cercul lui Donald Trump să fie comparate cu extratereştrii. „Nici nu mai arată ca o...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cine a plătit tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Cum a reușit fotomodelul să acopere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit antrenorul echipei: clubul din prima ligă a făcut anunțul
Pro FM
Amy Winehouse, mărturisire cutremurătoare cu 4 ani înainte de moarte. Care era cea mai mare teamă a artistei
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Scarlett Johansson, despre „chimia excelentă” cu Sam Rockwell: „O, îl iubesc. Este unul dintre actorii mei...
Adevarul
Casa construită de o femeie din răzbunare, după divorț: are doar 1,4 m lățime și valorează 745.000 de dolari
Newsweek
OFICIAL Cu ce procent ar trebui indexate pensiile la 1 ianuarie? Câți bani ar urma să ia în plus pensionarii?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Momentul când două păsări se bat pe un pește. Imaginile surprinse în India au făcut înconjurul lumii
Film Now
Reacția actriței Sandra Huller după ce a jucat cu Tom Cruise: „Tot ce a învățat în 46 de ani de carieră e în...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro