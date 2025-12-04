Live TV

UE declară război baronilor drogurilor: Traficanții vor fi urmăriți din spațiu cu sateliți ultra-performanți

European Commissioner Magnus Brunner
Comisarul european pentru afaceri interne și migrație Magnus Brunner. Sursa foto: Profimedia Images
Frontex va primi „resurse de ultimă generație” Cantitatea de droguri confiscată în UE a crescut

Uniunea Europeană lansează cea mai ambițioasă ofensivă împotriva traficului de droguri, folosind sateliți cu rezoluție înaltă, drone și tehnologii avansate pentru a identifica și bloca rutele criminale. Noua strategie pe cinci ani urmărește să destabilizeze rețelele de crimă organizată, pe fondul exploziei de cocaină și droguri sintetice care invadează capitalele europene.

„Le transmitem baronilor drogurilor și organizațiilor lor un mesaj clar: Europa ripostează”, a avertizat joi comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, în prezentarea noii Strategii UE privind drogurile și a planului de acțiune împotriva traficului de droguri.

Documentele stabilesc acțiuni pentru consolidarea cooperării internaționale, oprirea importului de droguri ilicite, desființarea laboratoarelor de producție, limitarea recrutării tinerilor în rețele criminale și combaterea creșterii violenței asociate traficului, care a pus stăpânire pe mai multe capitale europene, relatează Politico.

Pe măsură ce rețelele criminale evoluează, iar traficanții de droguri găsesc constant noi „breșe” pentru a-și introduce marfa în Europa, UE și statele membre vor colabora cu autoritățile vamale, agențiile specializate și sectorul privat pentru a monitoriza mai eficient și pentru a perturba rutele de trafic pe uscat, pe mare și în aer.

Acest lucru include folosirea celor mai noi tehnologii și a inteligenței artificiale pentru detectarea drogurilor trimise prin poștă, monitorizarea aviației și publicarea viitoarei Strategii UE pentru Porturi privind securitatea portuară.

Frontex va primi „resurse de ultimă generație”

Agenția europeană pentru securizarea frontierelor, Frontex, va primi „resurse de ultimă generație”, a spus Brunner, inclusiv sateliți cu rezoluție înaltă și drone.

„Traficanții de droguri folosesc cele mai noi tehnologii, ceea ce înseamnă că avem nevoie de inovație ca să-i învingem”, a subliniat Brunner. Pentru a ține pasul cu evoluțiile, Comisia Europeană va înființa un Campus pentru Securitate și Inovație, destinat întăririi cercetării și testării tehnologiilor de vârf, începând din 2026.

Pe lângă creșterea importurilor de droguri ilegale, Europa se confruntă și cu o producție internă în creștere a drogurilor sintetice, autoritățile destructurând până la 500 de laboratoare anual. Pentru a răspunde acestei probleme, Agenția Europeană pentru Droguri va crea o bază de date europeană privind incidentele de producție și o bază de date la nivelul UE care să ajute statele să identifice droguri sintetice și substanțe precursoare.

UE analizează și legislația existentă, urmând să evalueze până în 2026 normele actuale privind criminalitatea organizată și Decizia-cadru referitoare la traficul de droguri.

Noul sistem european de alertă al EUDA, lansat acum câteva săptămâni, va ajuta la emiterea de avertizări privind riscuri grave legate de droguri, cum ar fi stupefiantele sintetice extrem de puternice; în timp ce sistemul de avertizare timpurie al UE va ajuta la identificarea noilor substanțe și la informarea rapidă a capitalelor.

Cantitatea de droguri confiscată în UE a crescut

Europa se confruntă cu o creștere alarmantă a disponibilității cocainei, a stimulanților sintetici și a opioidelor puternice, alături de rețele de trafic tot mai complexe și o creștere a violenței asociate drogurilor, în special în Belgia și Țările de Jos.

Cantitatea de droguri confiscată în UE a crescut dramatic între 2013 și 2023, a spus comisarul, autoritățile reținând 419 tone de cocaină în 2023, de șase ori mai mult decât în deceniul anterior. Dar nu este vorba doar despre droguri, traficul ilegal aduce cu el „vărsare de sânge, violență, corupție și daune sociale”, a subliniat Brunner.

Rețelele criminale recrutează tot mai mult tineri și persoane vulnerabile, adesea folosind platformele de social media. Pentru a combate acest lucru, UE va lansa o platformă la nivel european pentru „a împiedica atragerea tinerilor în traficul de droguri”, conectând experți din întreaga Europă. „Cred că acest lucru este esențial, să ne implicăm în viața tinerilor din timp, pentru a preveni consumul de droguri”, a spus Brunner.

Noua strategie, împreună cu planul de acțiune aferent, va defini modul în care Europa ar trebui să abordeze această criză în escaladare în perioada 2026 - 2030. „Mult prea mulți au fost deja pierduți din cauza morții, dependenței și violenței generate de traficanți. Acum este momentul să întoarcem valul”, a concluzionat el.

