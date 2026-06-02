UE dorește să aprobe cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până la 15 iulie

Noul pachet de sancțiuni impus de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, al 21-lea, trebuie aprobat până la 15 iulie 2026, din cauza termenului limită pentru actualizarea plafonului de preț pentru petrolul rusesc, scrie EuroPravda, care citează surse de la Bruxelles.

Astfel, cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei ar trebui să prevină o creștere bruscă a prețului maxim al petrolului rusesc.

Potrivit interlocutorilor EuroPravda, elementul principal al celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni va fi înghețarea plafonului de preț pentru țițeiul rusesc.

Scopul principal este de a împiedica Rusia să primească din nou venituri excesive din vânzările de petrol din cauza creșterii bruște a prețurilor mondiale ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu și a blocadei Strâmtorii Ormuz.

În prezent, există un plafon de preț pentru petrolul rusesc de 44,1 dolari pe baril, stabilit pentru 15 ianuarie 2026.  Următoarea dată pentru schimbarea sa este 15 iulie 2026.

Potrivit experților în energie, următorul plafon de preț, având în vedere creșterea accentuată a prețurilor petrolului din cauza blocadei Strâmtorii Ormuz, va fi în jur de 75 de dolari pe baril.

„Un astfel de preț maxim pentru petrolul rusesc este inacceptabil, deoarece îi va permite lui Putin să își mărească semnificativ veniturile din energie, pe care le va direcționa către războiul împotriva Ucrainei”, a declarat un oficial european sub condiția anonimatului.

De aceea, a apărut ideea de a anula temporar calculul plafonului de preț pentru petrolul rusesc conform formulei menționate anterior și, în schimb, se propune înghețarea acestuia - prin fixarea noii reguli în noul pachet de sancțiuni, al 21-lea, împotriva Rusiei.

„De aceea este necesar să existe timp pentru a aproba cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni până la 15 iulie, acesta este obiectivul stabilit atât de Comisia Europeană, cât și de Consiliul UE”, a declarat un alt interlocutor al „EuroPravda”.

El a menționat că discuțiile sunt încă în desfășurare pe tema nivelului de înghețare a plafonului de preț: este clar că nu va exista un consens privind menținerea acestuia la 44,1 dolari pe baril - dar nici nu va fi ridicat la 75 de dolari.

„Suma de compromis va fi undeva la mijloc”, a spus oficialul european, anticipând că ar putea fi undeva în jurul a 60 de dolari pe baril.

Conform publicației „Pravda Europeană”, Comisia Europeană intenționează să prezinte un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei, al 21-lea, la începutul săptămânii viitoare - luni, 8 iunie, sau marți, 9 iunie.

 

