UE elaborează norme care să permită statelor membre să rețină navele Rusiei din „flota fantomă”

Data actualizării: Data publicării:
View of the unmaneuverable oil tanker "Eventin" (pulled by 2 small ships
Nava Eventin este suspectată că face parte din flota fantomă a Rusiei. Foto: Profimedia
Rusia a fost acuzată în repetate rânduri că utilizează tancurile flotei „umbra” pentru a transporta petrol și gaze, încălcând sancțiunile internaționale impuse în urma războiului cu Ucraina. UE intenționează să ia măsuri împotriva navelor „flotei fantomă” a Rusiei în apele europene, potrivit documentelor interne ale blocului, permițând statelor membre să oprească și să abordeze navele suspecte.

Documentele, consultate de Politico și Reuters, precizează că divizia diplomatică a UE, SEAE (Serviciul European de Acțiune Externă), urmărește să consolideze drepturile de inspecție maritimă ale blocului, astfel încât statele membre să poată aborda și prelua controlul asupra petrolierelor suspectate că transportă petrol rusesc în timp ce navighează sub pavilion străin sau fără pavilion, scrie Kyiv Post.

Rusia a fost acuzată în repetate rânduri că utilizează petroliere din flota fantomă pentru a transporta petrol și gaze, încălcând sancțiunile internaționale impuse în urma războiului cu Ucraina.

Propunerea SEAE are scopul de a reduce activitățile de eludare a sancțiunilor de către Moscova, abordând în același timp „amenințările la adresa mediului și a siguranței navigației” reprezentate de prezența tancurilor sale petroliere în apele europene.

Organizația intenționează, de asemenea, să vizeze operațiunile sub pavilion fals ale Rusiei, o tactică folosită adesea de Moscova pentru a eluda restricțiile europene prin înregistrarea navelor în țări cu o supraveghere minimă a navelor care arborează pavilionul lor.

Discuții

Conform proiectului de document al SEAE, UE a început deja discuții cu mai multe state implicate în înregistrarea petrolierelor rusești pentru a încheia acorduri bilaterale de inspectare a navelor suspecte.

Panama, una dintre țările despre care se crede că facilitează operațiunile sub fals pavilion ale Rusiei, a acceptat deja „să retragă din registru navele sancționate de UE și a decis recent să nu mai înregistreze nave mai vechi de 15 ani”, ca răspuns la cererea UE, a raportat Politico.

Lansatoare de drone

Proiectul SEAE subliniază, de asemenea, riscurile ca Rusia să-și folosească flota ascunsă pentru a purta un război hibrid împotriva Europei, de exemplu, folosind navele ca platforme de lansare a dronelor.

Mai multe țări europene, printre care Germania și Danemarca, au raportat că dronele neidentificate observate deasupra teritoriilor lor ar fi fost lansate de pe petroliere ancorate în largul coastelor lor.

La începutul acestei luni, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că UE va „împiedica navele suspecte” să intre în apele europene, după ce forțele franceze au arestat doi membri ai echipajului unui petrolier suspectați că fac parte din flota fantomă rusă.

 

Editor : Sebastian Eduard

