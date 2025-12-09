Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a afirmat că UE a fost „cuprinsă de întuneric” în perioada Crăciunului, deoarece autoritățile nu își pot permite iluminatul festiv.

Maria Zaharova a făcut această declarație în cadrul unui eveniment public organizat la Sankt Petersburg pe 4 decembrie, în cadrul căruia a afirmat că „în UE a început o val de economisire a energiei, care afectează chiar și iluminatul de Crăciun”, din cauza încetării importurilor de gaz din Rusia, scre TVP World.

„Orașele europene sunt obligate să reducă iluminatul exterior din cauza lipsei fondurilor pentru acoperirea facturii la energie electrică”, a spus ea.

Mai multe orașe europene au implementat măsuri de economisire a energiei în 2022, când Rusia a suspendat furnizarea de gaze, iar aceste restricții, inclusiv stingerea luminilor mai devreme și utilizarea de soluții care consumă mai puțină energie, cum ar fi LED-urile, sunt încă în vigoare în multe municipalități.

Zaharova a prezentat însă o imagine mult mai sumbră.

„Acest lucru cu adevărat aruncă UE în întuneric, în toate sensurile cuvântului”, a spus ea, adăugând că declarația a fost însoțită de o notă de subsol din partea Kremlinului: „V-am spus noi”.

Citește și

Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au pus pe Putin pe locul doi

Politica energetică a UE

Comentariile lui Zakharova au venit în cadrul unei critici mai ample la adresa politicii energetice a UE, care vizează renunțarea definitivă la tot gazul rusesc până la sfârșitul anului 2027.

Purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe a descris aceste politici și alte politici ca fiind „crime geopolitice comise de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și complicii săi”.

Ea a afirmat că companiile europene sunt obligate să plătească de două sau trei ori mai mult decât înainte pentru energia electrică, ceea ce face produsele mai puțin competitive.

„Acest lucru a dus deja la închiderea pe scară largă a fabricilor și la relocarea acestora în țări terțe”, a spus ea.

Ea a mai susținut că, deși gazul natural lichefiat produs în SUA, care înlocuiește în mare parte aprovizionarea din Rusia, este mai scump, este și mai puțin sigur.

„Anglo-saxonii nu vor fi indulgenți cu ei”, a spus ea, referindu-se la SUA. „Bunăstarea cetățenilor UE este o piatră de moară pentru ei. Îi vor ține literalmente în frâu și îi vor dresa”.

Ea a susținut că, dacă interesele „anglo-saxone” sunt amenințate, aprovizionarea va fi întreruptă, în timp ce livrările rusești erau garantate, a spus ea. Zakharova a adăugat că, dacă importurile de gaz nu ar fi fost oprite, „am obține veniturile noastre” și, ca urmare, am „trăi în pace și armonie cu toată lumea”.

Iluminarea de Sărbători

Această lovitură vine în momentul în care capitalele europene se pregătesc pentru Crăciun cu luminile aprinse. Iluminatul de pe Turnul Eiffel și Champs-Élysées din Paris este stins cu o oră mai devreme, ca semn de solidaritate și în continuarea unei politici adoptate în 2022.

Celebrele lumini din West End-ul londonez sunt în întregime LED-uri, reducând semnificativ costurile fără a diminua strălucirea, iar Varșovia a continuat cu iluminatul său anual, inclusiv un brad în Piața Castelului cu 40.000 de lumini.

Vilnius, desemnată Capitala Europeană a Crăciunului în acest an, promovează activ iluminatul festiv, punând accentul pe tema durabilității și eficienței energetice.

Editor : Sebastian Eduard