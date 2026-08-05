UE folosește 1,4 miliarde de euro din active rusești imobilizate pentru sprijinirea Ucrainei

Uniunea Europeană a primit 1,4 miliarde de euro sub formă de profituri excepționale generate de dobânda la soldurile de numerar provenite din activele imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei (CBR) deținute de depozitarii centrali de titluri de valoare. 95 % din venituri vor fi utilizate pentru a sprijini Ucraina prin intermediul Mecanismului de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina (ULCM) și 5 % prin intermediul Instrumentului european pentru pace (IEP), se arată într-un comunicat al Biroului Comisiei Europene.

Aceste fonduri provin din activele CBR imobilizate în temeiul sancțiunilor UE, impuse ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Deși activele în sine rămân imobilizate, dobânda la soldurile de numerar nu aparține Rusiei și, la propunerea Comisiei și a Înaltului Reprezentant, Consiliul a decis că aceste profituri nete ar trebui utilizate pentru a sprijini Ucraina.

Această măsură face parte din angajamentul continuu al UE de a rămâne alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie.

Primirea acestei sume marchează al cincilea transfer de acest tip, după o a patra tranșă livrată în martie 2026. Acesta acoperă veniturile acumulate în prima jumătate a anului 2026. De la imobilizarea lor, activele rusești au generat profituri excepționale în valoare totală de 8 miliarde de euro.

„Rusia trebuie să plătească pentru distrugerea pe care a cauzat-o. Și folosim veniturile din activele rusești blocate pentru a ne asigura că o va face. Punem la dispoziția Ucrainei o sumă suplimentară de 1,4 miliarde de euro. Acest lucru va sprijini rezistența continuă a Ucrainei împotriva războiului ilegal al Rusiei”, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ca răspuns la invadarea brutală și nejustificată a Ucrainei de către Rusia, Uniunea Europeană și statele sale membre au adoptat mai multe pachete de măsuri restrictive (sancțiuni) împotriva Rusiei.

Ca parte a acestor sancțiuni, activele CBR deținute în UE au fost imobilizate. Interzicerea tranzacțiilor care implică activele și rezervele CBR și ale entităților sale afiliate a dus la acumularea de numerar și depozite în bilanțurile CSD-urilor din instrumente financiare ajunse la scadență, generând venituri extraordinare.

În urma propunerilor Comisiei și ale Înaltului Reprezentant, în februarie 2024, Consiliul a decis că depozitarii centrali de titluri de valoare care dețin active și rezerve ale Băncii Centrale a Rusiei în valoare de peste 1 milion EUR, imobilizați ca urmare a sancțiunilor UE, trebuie să pună deoparte soldurile extraordinare de numerar acumulate ca urmare a sancțiunilor respective și nu pot dispune de veniturile nete rezultate generate de activele respective.

Pe baza altor propuneri prezentate de Comisie și de Înaltul Reprezentant în martie, Consiliul a adoptat, la 21 mai 2024, un set de acte juridice care permit utilizarea acestor profituri nete în beneficiul Ucrainei.

În decembrie 2025, Consiliul a decis să interzică transferurile activelor CBR imobilizate înapoi către Rusia într-un mod mai durabil, în temeiul Regulamentului 2025/2600, care utilizează articolul 122 din TFUE ca temei juridic.