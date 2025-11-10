Live TV

UE ia în considerare utilizarea activelor rusești sau chiar împrumuturi pentru a finanța Kievul. Rusia amenință cu un „răspuns dureros”

Data publicării:
European Commission President Ursula von der Leyen
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține o conferință de presă privind bugetul pentru perioada 2028-2034, la Bruxelles, Belgia, la 16 iulie 2025. Foto: Profimedia
Uniunea Europeană va discuta joi două modalități principale de a strânge fonduri pentru Ucraina: împrumuturi sau, mai probabil, utilizarea activelor rusești înghețate, a declarat un înalt oficial al UE, citat de Reuters. Miniștrii de finanțe ai UE se reunesc la Bruxelles după ce liderii blocului comunitar s-au angajat, pe 23 octombrie, să acopere nevoile Ucrainei pentru perioada 2026-2027 și au solicitat Comisiei Europene să pregătească opțiuni în acest sens.

Un oficial al UE apropiat negocierilor a declarat că documentul Comisiei privind opțiunile disponibile nu era încă gata, dar că existau doar două modalități realiste de a furniza suma de 130-140 de miliarde de euro (n.r. 152-163 de miliarde de dolari) de care Ucraina va avea probabil nevoie. Una dintre acestea era utilizarea activelor rusești înghețate, așa cum a propus Comisia.

Rusia a declarat luna trecută că orice astfel de măsură ar fi ilegală și a amenințat cu un „răspuns dureros”.

Cealaltă opțiune era ca guvernele UE să împrumute fondurile de pe piață, dar acest lucru ar implica plata de dobânzi.

Majoritatea activelor rusești înghețate în Europa se află în conturile depozitarului belgian de valori mobiliare Euroclear. De la invazia Moscovei în Ucraina în februarie 2022, aproape toate titlurile de valoare au ajuns la scadență și au fost transformate în numerar.

Opțiunea care implică înghețarea activelor ar însemna că UE ar înlocui lichiditățile rusești din conturile Euroclear cu obligațiuni AAA cu cupon zero emise de Comisia Europeană. Lichiditățile ar fi apoi transferate la Kiev, care ar rambursa împrumutul numai dacă ar obține în cele din urmă reparații de război de la Rusia, transformând efectiv împrumutul într-o subvenție și punând la dispoziție reparațiile rusești înainte de sfârșitul războiului.

Opțiunea se numește „împrumut pentru reparații”, deoarece ar fi legată de plata reparațiilor de către Rusia.

Preferință pentru utilizarea activelor rusești înghețate

În cadrul acestui acord, singura contribuție financiară din partea guvernelor Uniunii Europene ar fi garantarea împrumuturilor emise de Comisie pentru Euroclear. Riscul ca garanțiile să fie solicitate este foarte mic, deoarece guvernele UE decid singure când să elibereze activele ruse înghețate.

„În opinia mea, liderii UE vor opta pentru modelul împrumutului pentru reparații”, a declarat înaltul funcționar al UE.

Însă Belgia, care găzduiește Euroclear, consideră că ar fi răspunzătoare în cazul unui proces câștigat de Rusia împotriva companiei.

Belgia dorește ca guvernele UE să se angajeze să pună la dispoziție fondurile necesare pentru a rambursa Moscovei în termen de trei zile, în cazul în care o instanță ar decide că activele trebuie returnate. Oficialii guvernamentali ai UE afirmă că, deși este puțin probabil să fie necesar, mobilizarea a peste 100 de miliarde de euro în trei zile ar reprezenta o provocare majoră pentru UE.

Belgia dorește, de asemenea, ca Comisia să elaboreze o bază juridică solidă pentru întreaga operațiune, pentru a minimiza riscul pierderii procesului, și a solicitat altor țări din UE care dețin active rusești înghețate să se alăture schemei pentru a împărți responsabilitatea. Comisia se află în prezent în discuții cu Belgia pentru a răspunde cererilor acesteia, în vederea obținerii sprijinului liderilor UE pentru planul din decembrie.

Cealaltă opțiune ar fi ca guvernele UE să împrumute bani de pe piață și să îi transfere Ucrainei.

Aceasta este o opțiune mult mai puțin atractivă pentru ele, deoarece ar crește nivelul datoriei multor țări UE deja puternic îndatorate și ar implica plata unei dobânzi anuale pe durata împrumutului, fie de către Ucraina, care nu își poate permite acest lucru, fie de către UE. 

