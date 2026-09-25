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UE îi cere Marii Britanii să crească taxele vamale pentru mașinile din China. Soluția propusă de Bruxelles: uniunea vamală

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China umple lumea cu mașini pe benzină pe care nu le poate vinde acasă. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce înseamnă „Made in Europe” UE vrea să reducă dependența comercială de China Exporturile chinezești, în centrul disputei

Uniunea Europeană îi cere Marii Britanii să majoreze taxele vamale pentru mașinile importate din China și să își alinieze mai mult politica comercială la cea a blocului comunitar. Miza este accesul producătorilor britanici la viitoarele reguli „Made in Europe”, care ar urma să favorizeze produsele cu un conținut european mai mare, anunță Financial Times.

Bruxelles-ul lucrează la un set de reguli de tip „Made in Europe”, care ar urma să includă și cerințe privind proporția de componente produse în Europa pentru vehiculele electrice comercializate în Uniunea Europeană. Planurile sunt încă în curs de elaborare, însă primele măsuri sunt așteptate începând de anul viitor.

În acest context, Marea Britanie încearcă să obțină un tratament similar celui acordat producătorilor din Uniunea Europeană. Potrivit Financial Times, citat de Reuters, Bruxelles-ul ar fi transmis Londrei că una dintre cele mai eficiente soluții pentru eliminarea problemelor comerciale ar fi aderarea Regatului Unit la uniunea vamală a UE.

„Uniunea vamală ar rezolva cea mai mare parte a problemelor legate de «Made in Europe»”, ar fi declarat un oficial european pentru Financial Times. Oficialul a indicat și problema diferențelor dintre taxele vamale, care alimentează temerile că produsele chinezești ar putea intra în UE prin Marea Britanie pentru a evita tarifele europene.

Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informațiile publicate de Financial Times, iar Comisia Europeană și guvernul britanic nu au răspuns pe loc solicitărilor agenției pentru comentarii.

Ce înseamnă „Made in Europe”

Comisia Europeană pregătește o politică industrială prin care urmărește să reducă dependența Uniunii Europene de furnizorii din afara blocului comunitar, în special de China. Noile reguli ar urma să favorizeze produsele și componentele fabricate în Europa în sectoare considerate strategice, inclusiv industria auto, energia regenerabilă, hidrogenul și alte tehnologii importante pentru economia europeană.

Pentru industria auto britanică, problema este deosebit de importantă deoarece producătorii din Regatul Unit sunt integrați în lanțurile de aprovizionare europene și exportă volume importante de vehicule și componente către Uniunea Europeană.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat în această săptămână că va pleda pentru ca Marea Britanie să fie considerată un „partener de încredere” în cadrul viitoarelor reguli „Made in Europe”. El a avertizat că excluderea Regatului Unit ar putea afecta industria auto britanică.

Burnham a susținut anterior că Marea Britanie și Uniunea Europeană nu ar trebui tratate ca adversare în această chestiune și a cerut o soluție care să protejeze lanțurile de aprovizionare comune.

UE vrea să reducă dependența comercială de China

Disputa privind mașinile chinezești face parte dintr-o problemă comercială mai amplă dintre Bruxelles și Beijing. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luna aceasta că Uniunea Europeană va utiliza toate instrumentele disponibile pentru a reduce ceea ce a descris drept un deficit comercial „nesustenabil” în relația cu China.

La rândul său, comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a anunțat recent că Executivul comunitar va solicita Chinei angajamente pentru limitarea creșterii excedentului comercial față de Uniunea Europeană. Bruxelles-ul intenționează, de asemenea, să ceară Beijingului să ia măsuri preliminare în domeniul schimburilor comerciale până la începutul lunii octombrie.

În iunie, liderii UE au solicitat Comisiei Europene să obțină rezultate concrete în dialogul cu Beijingul. Excedentul comercial al Chinei în relația cu Uniunea Europeană a ajuns anul trecut la 360,6 miliarde de euro, în creștere cu 15% față de 2024. În primele șase luni ale acestui an, excedentul s-a majorat cu încă 9%, potrivit informațiilor citate în material.

Sefcovic a declarat că va iniția discuții privind amploarea exporturilor chineze către UE, restricțiile aplicate exporturilor europene și măsurile adoptate de Beijing pentru limitarea exporturilor unor materiale considerate critice, în special mineralele de care industria europeană are nevoie.

Exporturile chinezești, în centrul disputei

Exporturile Chinei către Uniunea Europeană de textile, produse chimice, materiale plastice, echipamente, baterii și vehicule electrice și hibride au crescut semnificativ.

Autoritățile europene susțin că această evoluție este alimentată, între altele, de supracapacitatea de producție a economiei chineze. Bruxelles-ul încearcă să limiteze dependența de importurile chineze în sectoare strategice și să sprijine producția europeană.

Beijingul respinge această interpretare și susține că accentul pus pe dezechilibrele comerciale și pe supracapacitățile Chinei reprezintă o formă de protecționism. Autoritățile chineze consideră că astfel de măsuri urmăresc să exercite presiuni asupra Chinei și să îi limiteze accesul la piețele occidentale.

În cazul Marii Britanii, disputa comercială se suprapune peste încercările guvernului Burnham de a apropia relațiile economice cu Uniunea Europeană după Brexit. În același timp, Londra încearcă să evite ca noile reguli europene să creeze bariere suplimentare pentru industria auto britanică.

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Editor : C.A.

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