UE impune reguli stricte împotriva chimicalelor care nu se degradează din apa potabilă

Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru monitorizarea și limitarea substanțelor chimice persistente (PFAS) din apa potabilă, în contextul îngrijorărilor tot mai mari privind riscurile pe care acestea le prezintă pentru sănătatea publică. Noile măsuri obligă toate statele membre să testeze nivelurile de contaminare și să ia acțiuni imediate atunci când valorile limită sunt depășite.

Protecțiile la nivelul întregii UE împotriva substanțelor chimice persistente (PFAS) din apa potabilă au intrat oficial în vigoare, oferind statelor membre „reguli și instrumente” pentru protejarea sănătății publice, scrie Euronews. Această acțiune fermă, care a intrat în vigoare la 12 ianuarie, marchează o premieră când nivelurile de PFAS (substanțe per- și polifluoroalchilice) sunt „monitorizate sistematic”.

Astfel, toate statele membre ale UE sunt obligate să testeze nivelurile de contaminare pentru a asigura respectarea noilor valori limită stabilite prin versiunea revizuită a Directivei privind apa potabilă, care definește standardul legal pe care apa destinată consumului uman trebuie să îl îndeplinească pentru a fi considerată sigură și curată.

Ce sunt PFAS

PFAS reprezintă un grup de peste 10.000 de substanțe chimice sintetice care au fost detectate practic peste tot pe Pământ, de la vârful Everest până în sângele uman.

Ele sunt cunoscute și cu denumirea „chimicale eterne”, deoarece poate fi nevoie de peste 1.000 de ani pentru a se degrada natural. PFAS sunt utilizate în principal pentru a conferi rezistență la apă și grăsimi diferitelor produse, precum vasele antiaderente, articolele de îmbrăcăminte și ambalajele alimentare.

Totuși, expunerea cronică la aceste substanțe a fost asociată cu favorizarea apariției anumitor tipuri de cancer, scăderea fertilității și probleme ale sistemului imunitar. Oamenii de știință au avertizat anterior că aceste chimicale produse de om pot fi inhalate sau ingerate și chiar absorbite prin piele. În Europa, se estimează că aproximativ 12,5 milioane de persoane trăiesc în comunități cu apă potabilă contaminată cu PFAS.

Acțiunea UE împotriva PFAS

Conform noilor reguli, statele membre ale UE trebuie să monitorizeze nivelurile de PFAS din apa potabilă și să informeze Comisia Europeană cu privire la rezultatele lor. Comisia afirmă că acest sistem de raportare este „mai simplu” decât cel prevăzut de vechea Directivă privind apa potabilă și reduce cantitatea de date care trebuie colectate.

Dacă valorile limită sunt depășite, statele membre trebuie „să ia măsuri” pentru a reduce nivelul de PFAS și pentru a proteja sănătatea publică, informând totodată și populația.

„Aceste măsuri pot include închiderea puțurilor contaminate, adăugarea unor etape de tratare a apei pentru eliminarea PFAS sau restricționarea utilizării surselor de apă potabilă atât timp cât depășirea persistă”, precizează Comisia.

Acțiunea UE survine la scurt timp după ce Franța a interzis vânzarea, producția sau importul oricărui produs care conține chimicale eterne pentru care există deja o alternativă. Prima versiune a acestei legi includea și interzicerea tigăilor antiaderente, dar această prevedere a fost ulterior eliminată în urma unor relatări privind „lobby intens” din partea producătorului francez Tefal.

„Poluarea cu PFAS reprezintă o îngrijorare în creștere pentru apa potabilă din întreaga Europă”, spune Jessika Roswall, comisar pentru mediu, reziliență a apei și economie circulară competitivă. „Odată cu intrarea în vigoare a limitelor armonizate și a monitorizării obligatorii, statele membre dispun acum de regulile și instrumentele necesare pentru a detecta și aborda rapid PFAS, protejând sănătatea publică.”

