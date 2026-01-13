Live TV

UE impune reguli stricte împotriva chimicalelor care nu se degradează din apa potabilă

Data publicării:
apa robinet
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Din articol
Ce sunt PFAS Acțiunea UE împotriva PFAS

Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru monitorizarea și limitarea substanțelor chimice persistente (PFAS) din apa potabilă, în contextul îngrijorărilor tot mai mari privind riscurile pe care acestea le prezintă pentru sănătatea publică. Noile măsuri obligă toate statele membre să testeze nivelurile de contaminare și să ia acțiuni imediate atunci când valorile limită sunt depășite.

Protecțiile la nivelul întregii UE împotriva substanțelor chimice persistente (PFAS) din apa potabilă au intrat oficial în vigoare, oferind statelor membre „reguli și instrumente” pentru protejarea sănătății publice, scrie Euronews. Această acțiune fermă, care a intrat în vigoare la 12 ianuarie, marchează o premieră când nivelurile de PFAS (substanțe per- și polifluoroalchilice) sunt „monitorizate sistematic”.

Astfel, toate statele membre ale UE sunt obligate să testeze nivelurile de contaminare pentru a asigura respectarea noilor valori limită stabilite prin versiunea revizuită a Directivei privind apa potabilă, care definește standardul legal pe care apa destinată consumului uman trebuie să îl îndeplinească pentru a fi considerată sigură și curată.

Ce sunt PFAS

PFAS reprezintă un grup de peste 10.000 de substanțe chimice sintetice care au fost detectate practic peste tot pe Pământ, de la vârful Everest până în sângele uman.

Ele sunt cunoscute și cu denumirea „chimicale eterne”, deoarece poate fi nevoie de peste 1.000 de ani pentru a se degrada natural. PFAS sunt utilizate în principal pentru a conferi rezistență la apă și grăsimi diferitelor produse, precum vasele antiaderente, articolele de îmbrăcăminte și ambalajele alimentare.

Totuși, expunerea cronică la aceste substanțe a fost asociată cu favorizarea apariției anumitor tipuri de cancer, scăderea fertilității și probleme ale sistemului imunitar. Oamenii de știință au avertizat anterior că aceste chimicale produse de om pot fi inhalate sau ingerate și chiar absorbite prin piele. În Europa, se estimează că aproximativ 12,5 milioane de persoane trăiesc în comunități cu apă potabilă contaminată cu PFAS.

Acțiunea UE împotriva PFAS

Conform noilor reguli, statele membre ale UE trebuie să monitorizeze nivelurile de PFAS din apa potabilă și să informeze Comisia Europeană cu privire la rezultatele lor. Comisia afirmă că acest sistem de raportare este „mai simplu” decât cel prevăzut de vechea Directivă privind apa potabilă și reduce cantitatea de date care trebuie colectate.

Dacă valorile limită sunt depășite, statele membre trebuie „să ia măsuri” pentru a reduce nivelul de PFAS și pentru a proteja sănătatea publică, informând totodată și populația.

„Aceste măsuri pot include închiderea puțurilor contaminate, adăugarea unor etape de tratare a apei pentru eliminarea PFAS sau restricționarea utilizării surselor de apă potabilă atât timp cât depășirea persistă”, precizează Comisia.

Acțiunea UE survine la scurt timp după ce Franța a interzis vânzarea, producția sau importul oricărui produs care conține chimicale eterne pentru care există deja o alternativă. Prima versiune a acestei legi includea și interzicerea tigăilor antiaderente, dar această prevedere a fost ulterior eliminată în urma unor relatări privind „lobby intens” din partea producătorului francez Tefal.

„Poluarea cu PFAS reprezintă o îngrijorare în creștere pentru apa potabilă din întreaga Europă”, spune Jessika Roswall, comisar pentru mediu, reziliență a apei și economie circulară competitivă. „Odată cu intrarea în vigoare a limitelor armonizate și a monitorizării obligatorii, statele membre dispun acum de regulile și instrumentele necesare pentru a detecta și aborda rapid PFAS, protejând sănătatea publică.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
5
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vas fantomă Rusia
Un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei e așteptat până pe 24 februarie. Ce ar putea cuprinde el, la presiunea țărilor nordice
interviu angajare job shutterstock_485076070
Din iunie 2026, salariile vor fi afișate în anunțurile de angajare. Ce obligații vor avea firmele și ce drepturi vor primi angajații
avioane militare americane deasupra Groenlandei / Donald Trump
UE și NATO, în alertă: ce opțiuni politice au în fața presiunilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda
Kaja Kallas
Reacție fermă de la Bruxelles, în contextul protestelor de la Teheran. Kaja Kallas: „Sunt gata să propun noi sancțiuni contra Iranului”
chei de la o locuinta noua
Locuințele s-au scumpit cu aproape 70% în ultimii 10 ani, în România. Țara din UE în care prețurile au scăzut cu 2% față de 2015
Recomandările redacţiei
GettyImages-2221346686
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia...
ilie bolojan inquam george calin
Bolojan i-a trimis lui Nicușor Dan propunerea de revocare a...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține...
ID53899_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM cere Guvernului deblocarea concursurilor de admitere în...
Ultimele știri
Hillary și Bill Clinton refuză să depună mărturie în investigația Congresului SUA privind dosarele Epstein
Operațiune uriașă de căutare în India, după ce un elefant vagabond a omorât cel puţin 20 de oameni şi a rănit alţi 15
Ministrul german al Apărării dă detalii despre cum ar putea arăta o misiune a europenilor în Groenlanda
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Fanatik.ro
Cerere în căsătorie romantică în Las Vegas! Fotbalistul român care și-a surprins iubita într-un cadru...
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
Ana Bărbosu a dat lovitura în SUA! Marea gimnastă a reușit cel mai bun debut din istoria NCAA
Adevărul
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat
Playtech
Anvelope de iarnă în 2026: când sunt obligatorii și ce amendă primești dacă nu le ai
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi...
Newsweek
Modificările la pensiile militare duc la „dezertarea” a 23.000 de angajați. „Sistemul de apărare va colapsa”
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...