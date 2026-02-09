Live TV

UE, în fața unei săptămâni de foc: de la întâlnirea șefilor apărării la conferința de la Munchen. „Să se gândească urgent la un plan B”

Data publicării:
harta europei uniunea europeana
Imagine cu caracter ilustrativ.
Miercuri: întâlnirea șefilor apărării din UE Joi: liderii europeni organizează un summit economic Vineri - duminică: Conferința de securitate de la Munchen

UE se pregătește pentru o săptămână extrem de încărcată, în care liderii vor discuta unele dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă continentul. Misiunea lor: să găsească modalități de a transforma Europa într-un actor global puternic într-o lume din ce în ce mai nemiloasă. Asta înseamnă să sporească competitivitatea economică a UE, să reducă dependența de SUA și să ajute Ucraina să reziste invaziei rusești care durează de patru ani, relatează Politico.

Zilele următoare vor arăta dacă „Europa poate să se schimbe și să devină cu adevărat unită, pe deplin matură și independentă”, a spus fostul prim-ministru italian Enrico Letta pentru sursa citată. La fel cum semnarea Tratatului de la Maastricht în 1992 „a făcut din Europa ceea ce a devenit în ultimii 35 de ani”, a spus Letta, „acum trebuie să facem același lucru din nou”.

Liderii își vor continua diplomația de criză, de la o sală de conferințe din Bruxelles la un castel din zona rurală belgiană și, în final, la Munchen, pentru cea mai mare conferință internațională privind securitatea. În plus, deputații europeni se vor reuni la Strasbourg pentru a discuta despre dezghețarea acordului comercial al UE cu SUA și aprobarea bugetului său pe termen lung pentru perioada 2028-2034, în timp ce ambasadorii din toate țările membre vor purta discuții la Bruxelles marți.

Iată cum se va desfășura săptămâna:

Miercuri: întâlnirea șefilor apărării din UE

Există un singur punct pe ordinea de zi atunci când miniștrii apărării din UE se reunesc la Bruxelles pentru un Consiliu Afaceri Externe: sprijinul pentru Ucraina.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, numit luna trecută după ce a ocupat funcția de ministru al Transformării Digitale, va participa la reuniune și va informa șefii apărării din blocul comunitar cu privire la nevoile „cele mai urgente” ale țării sale, în contextul în care se apropie împlinirea a patru ani de la invazia rusă la scară largă, a declarat pentru Politico un oficial european care are cunoștință despre reuniune. Oficialului i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre aceste negocieri sensibile.

Fedorov va solicita probabil sisteme suplimentare de rachete de apărare aeriană, inclusiv Patriot și NASAMS, care se află de mult timp în fruntea listei de dorințe a Kievului. În cadrul întâlnirii se va discuta și despre „cooperarea în domeniul inovării în apărare”, ceea ce înseamnă, în termeni practici, drone și alte tehnologii militare noi.

Reuniunea de miercuri ar trebui să determine „Europa să se gândească urgent la un plan B real pentru propria securitate”, în contextul în care SUA se retrag din ce în ce mai mult din alianța transatlantică, a declarat Fabrice Pothier, directorul general al companiei de consultanță Rasmussen Global. „Europa trebuie să fie capabilă să se descurce singură în cazul în care vom fi lăsați să ne descurcăm singuri”, a declarat el pentru sursa citată.

Întrevederea va fi urmată de o cină informală și de o conferință de presă susținută de Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate.

Joi: liderii europeni organizează un summit economic

Criza din Ucraina va fi pusă în plan secund când liderii celor 27 de țări membre ale UE se vor reuni în micul sat belgian Rijkhoven pentru a discuta problemele economice ale blocului.

Închiși în castelul Alden Biesen din secolul al XVI-lea, aceștia vor discuta despre modalitățile de îmbogățire a UE, de la simplificarea legislației până la consolidarea pieței unice și reducerea dependenței de materiile prime esențiale din alte părți ale globului.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va face o apariție la summitul care va dura o zi întreagă, informând liderii cu privire la procesul de aprobare a acordului comercial UE-SUA (un vot al tuturor deputaților europeni privind eliminarea tarifelor vamale pentru produsele industriale și homarii din SUA este probabil să aibă loc în martie).

Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, și fostul prim-ministru italian Letta se vor adresa, de asemenea, liderilor și „vor împărtăși viziunile lor despre competitivitatea europeană”, potrivit scrisorii de invitație trimise liderilor de către președintele Consiliului European, Antonio Costa. Atât Draghi, cât și Letta au redactat rapoarte privind modalitățile de creștere a competitivității Europei.

Deși nici SUA, nici China nu au fost menționate în mod explicit, invitația lui Costa a subliniat faptul că UE se află acum într-o „lume caracterizată de o concurență economică și de dezechilibre comerciale tot mai intense și nu întotdeauna echitabile”. 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat luna trecută, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos: „Ideea este că lumea s-a schimbat definitiv. Și noi trebuie să ne schimbăm odată cu ea”.

Discuțiile de joi vor arăta încercarea UE de a-și trasa un drum în această lume în schimbare. 

Vineri - duminică: Conferința de securitate de la Munchen

Conferința anuală de la Munchen readuce în prim-plan tema apărării, la ea participând o serie de personalități importante, printre care von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte, secretarul de stat american Marco Rubio și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Oficial, temele abordate în acest an vor fi securitatea și apărarea europeană, precum și viitorul relațiilor transatlantice. Neoficial, întrebarea pe care și-o vor pune toți va fi dacă UE are vreo șansă să se descurce singură, fără ajutorul Washingtonului.

Șeful NATO nu este de aceeași părere, spunându-le luna trecută parlamentarilor europeni să „continue să viseze” dacă cred că Europa poate face acest lucru fără SUA.

„Nu se poate”, a spus el fără menajamente.

Fabrice Pothier, a declarat că „agențiile de informații europene ne spun în repetate rânduri că Rusia ar putea fi pregătită să atace un aliat european în timp ce [președintele SUA, Donald] Trump este încă în funcție” și a subliniat că Europa trebuie să fie pregătită „să acționeze independent și să desfășoare operațiuni militare complexe”.

Până la sfârșitul săptămânii, s-ar putea să nu existe răspunsuri la aceste întrebări importante, dar liderii UE speră să stabilească măcar direcția de urmat, conform sursei citate.

„Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre.” UE face pași către un partener strategic neașteptat

UE, în fața unei noi etape de reînarmare: ce urmează după mecanismul de împrumut de 150 de miliarde de euro

