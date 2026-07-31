UE încearcă să limiteze răspândirea online a conținutului fals creat cu AI. Ce se schimbă de la 2 august

Imaginile, înregistrările audio, videoclipurile și textele generate de inteligența artificială și concepute să pară autentice vor trebui etichetate în Uniunea Europeană începând de duminică, 2 august. Companiile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 15 milioane de euro sau 3% din cifra de afaceri globală, informează The Guardian.

Conținutul care pare autentic trebuie marcat vizibil

Normele, introduse în baza Regulamentului european privind inteligența artificială, urmăresc să limiteze răspândirea conținutului fals și înșelător. Companiile vor trebui să se asigure că utilizatorii știu când interacționează cu un chatbot bazat pe inteligență artificială sau când văd imagini manipulate și texte generate de AI.

Regulile se aplică de la 2 august noilor sisteme de inteligență artificială introduse pe piața Uniunii Europene. Sistemele existente vor beneficia de încă patru luni pentru a se conforma.

Potrivit noilor norme, textele, imaginile, videoclipurile și înregistrările audio sintetice concepute să pară reale trebuie marcate vizibil drept conținut generat de inteligența artificială. Materialele trebuie să conțină și un filigran digital care să indice originea lor artificială.

Textele care abordează subiecte de interes public trebuie, de asemenea, etichetate ca fiind generate de AI dacă nu au fost supuse unei verificări editoriale umane.

Companiile sunt încurajate să eticheteze inclusiv conținutul generat înainte de intrarea în vigoare a regulilor, însă acest lucru nu este obligatoriu. Normele nu se aplică materialelor personale ale utilizatorilor, iar operele „în mod evident artistice”, satirice sau de ficțiune beneficiază de o excepție.

Comisia Europeană a creat etichete alb-negru care pot fi utilizate de oricine, dar companiile își pot concepe propriile variante.

Amenzi de până la 15 milioane de euro

Companiile care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 15 milioane de euro sau echivalentul a 3% din cifra lor de afaceri globală.

„Nu este vorba doar despre protecția consumatorilor, ci și despre protejarea democrației”, a declarat pentru The Guardian europarlamentarul ecologist Sergey Lagodinsky, care a contribuit la negocierea legislației europene privind inteligența artificială.

„Asigurarea transparenței acestor informații este necesară pentru a ne proteja democrația și autenticitatea faptelor din mediul online”, a adăugat el.

În ultimii ani au circulat numeroase materiale false despre politicieni, create pentru a-i discredita și a induce publicul în eroare. Printre acestea s-au numărat o înregistrare audio care pretindea să îl surprindă pe liderul opoziției slovace, Michal Šimečka, conspirând cu un jurnalist pentru fraudarea alegerilor, videoclipuri trucate în care președintele francez Emmanuel Macron apărea dansând într-un club de noapte din anii ’80 și imagini false în care Keir Starmer, pe atunci liderul Partidului Laburist din Regatul Unit, părea că își agresa verbal angajații partidului.

Industria tehnologică susține demersul de a face vizibile materialele deepfake, dar se teme că regulile ar putea fi interpretate prea larg și că utilizatorii vor fi copleșiți de bannere și etichete.

Asociația Industriei Calculatoarelor și Comunicațiilor susține că orientările UE publicate în iulie au extins definiția unui deepfake cu mult dincolo de prevederile Regulamentului privind inteligența artificială adoptat în 2024.

„Eticheta trebuia să semnaleze conținutul înșelător. Această distincție a fost eliminată, astfel că acum aproape totul este etichetat – un peisaj dintr-o reclamă este tratat la fel ca un discurs politic manipulat”, a declarat Boniface de Champris, responsabilul CCIA Europe pentru politica privind inteligența artificială.

El a avertizat că, asemenea bannerelor pentru cookie-uri, etichetele ar putea ajunge să fie ignorate dacă vor apărea peste tot.

„Acest lucru nu protejează pe nimeni, ci doar împovărează activitatea comercială în ansamblu”, a spus De Champris.

În opinia sa, schimbarea cea mai vizibilă nu se va produce pe rețelele sociale, care „etichetează deja cea mai mare parte a conținutului generat de AI”, ci în domenii în care inteligența artificială este utilizată deja pe scară largă fără ca publicul să știe, precum publicitatea, cinematografia și industria editorială.

Google, Meta și TikTok etichetează deja conținutul generat de AI

Unele dintre cele mai mari companii de tehnologie au deja politici prin care îi informează pe utilizatori despre materialele generate de inteligența artificială.

TikTok le cere creatorilor să eticheteze imaginile, înregistrările audio și videoclipurile realiste generate de AI și susține că a contribuit la marcarea a peste trei miliarde de materiale.

Google a lansat în 2023 instrumentul SynthID, prin care utilizatorii pot verifica dacă o imagine a fost generată de inteligența artificială. Compania afirmă că a aplicat un filigran digital invizibil, care permite identificarea conținutului, pe peste 100 de miliarde de imagini și pe materiale audio cu o durată totală echivalentă cu 60.000 de ani.

Google și Meta, compania care deține Facebook și Instagram, au semnat un cod voluntar de bune practici menit să ajute companiile să respecte regulile UE privind transparența inteligenței artificiale.

Potrivit Comisiei Europene, peste 180 de organizații au semnat codul elaborat de experți independenți sub supravegherea Oficiului UE pentru Inteligență Artificială. Autoritățile de reglementare consideră semnarea documentului un semn de bună-credință, iar organizațiile care nu aderă trebuie să demonstreze prin alte mijloace că respectă regulile.

Meta a introdus în 2024 politici menite să îi ajute pe utilizatori să identifice imaginile fotorealiste generate de AI și afirmă că lucrează la standarde tehnice pentru identificarea conținutului audio și video.

„Trebuie să evităm o situație în care conținutul online este supus unui număr tot mai mare de etichete și avertismente diferite, care ajung să îi copleșească pe oameni și, în același timp, sporesc complexitatea reglementărilor pentru furnizori”, a declarat Markus Reinisch, vicepreședintele Meta pentru politici publice în Europa.

Comisia Europeană: Modelele avansate creează riscuri la o scară nouă

Normele privind transparența fac parte dintr-un proces mai amplu de aplicare a Regulamentului european privind inteligența artificială, care începe la 2 august.

Henna Virkkunen, oficialul Comisiei Europene responsabil de politica în domeniul tehnologiei, a declarat că inteligența artificială este o „tehnologie transformatoare” care poate aduce „beneficii extraordinare”, dar că modelele cele mai avansate „creează riscuri la o scară cu totul nouă”.

„Europa a anticipat această evoluție. Prin Regulamentul privind inteligența artificială, am instituit un cadru clar, durabil și bazat pe evaluarea riscurilor pentru o inteligență artificială de încredere – un cadru care le oferă inovatorilor certitudine juridică și protejează, în același timp, interesul public”, a afirmat Virkkunen.

Editor : Ș.A.