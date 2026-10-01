UE îndeamnă din nou Polonia şi România să respecte normele privind siguranţa operaţiunilor petroliere şi gaziere offshore

Comisia Europeană a decis joi să trimită avize motivate Poloniei şi României, solicitând celor două state membre să respecte pe deplin normele UE privind siguranţa operaţiunilor petroliere şi gaziere offshore (Directiva 2013/30/UE), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Trimiterea unui aviz motivat reprezintă a doua etapă a procedurii de infringement, potrivit Agerpres.

Directiva 2013/30/UE urmăreşte să reducă accidentele majore în operaţiunile petroliere şi gaziere offshore şi să limiteze consecinţele acestora asupra vieţii umane, a mediului marin şi a economiilor costiere. Comisia consideră că Polonia şi România nu îşi îndeplinesc pe deplin unele dintre obligaţiile care le revin în temeiul normelor UE de a preveni eventualele accidente la instalaţiile offshore pentru operaţiunile petroliere şi gaziere şi de a interveni pentru a le face faţă. Având în vedere cererea de energie la nivelul UE, aceste operaţiuni offshore contribuie la asigurarea unei aprovizionări sigure cu energie.

Normele UE privind siguranţa activităţilor offshore sunt importante deoarece un accident produs într-o ţară poate cauza daune economice şi de mediu şi vecinilor săi. Ca urmare a scrisorilor de punere în întârziere trimise în septembrie 2021, statele membre au la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi pentru a remedia deficienţele identificate de Comisie, se arată în comunicat.

Dacă nu primeşte un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită Polonia şi România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Editor : M.B.