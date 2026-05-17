UE, India și statele nordice pregătesc noi acorduri economice și investiții. Narendra Modi, în vizită la Stockholm

Ursula von der Leyen, Ulf Kristersson și Narendra Modi. Sursa foto: Profimedia Images

Premierul indian Narendra Modi s-a întâlnit duminică în Suedia cu lideri europeni și oficiali suedezi pentru a discuta noi acorduri economice și investiții între India, Uniunea Europeană și statele nordice. Vizita are loc în contextul în care Stockholm și New Delhi au anunțat un parteneriat strategic ce vizează dublarea schimburilor comerciale în următorii cinci ani.

Suedia şi India au anunţat duminică încheierea unui parteneriat strategic cu scopul de a-şi dubla schimburile economice în următorii cinci ani, au declarat prim-miniştrii celor două ţări cu ocazia unei vizite efectuate de Narendra Modi în regatul scandinav, notează Agerpres.

Această ambiţie se înscrie în cadrul acordului de liber schimb încheiat în ianuarie între Uniunea Europeană şi India, a subliniat în faţa jurnaliştilor la Goteborg, premierul suedez, Ulf Kristersson, în prezenţa lui Modi şi a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Împărtăşim ambiţia de a ne dubla schimburile comerciale şi investiţiile bilaterale în următorii cinci ani, dacă se menţine ritmul actual. Cred chiar că acest lucru s-ar putea concretiza şi mai devreme”, a subliniat el. Schimburile anuale dintre cele două ţări sunt de 7,75 miliarde de dolari.

„În cadrul acestui parteneriat, vom merge înainte pe direcţii prioritare precum tranziţia ecologică, apărarea, tehnologiile emergente şi relaţiile dintre popoare”, a declarat, la rândul său, premierul Modi.

Cele două ţări intenţionează, de asemenea, să îşi dezvolte dialogul în domeniul securităţii şi cooperarea în domeniul tehnologiilor, inclusiv inteligenţa artificială, şi în domeniul spaţial.

Agenţiile spaţiale ale celor două ţări au semnat un memorandum de înţelegere în vederea colaborării la dezvoltarea unui instrument care va face parte din misiunea indiană Venus Orbiter, destinată unei mai bune cunoaşteri a planetei Venus, a spus Kristersson.

Preşedinta Comisiei Europene a anunţat, la rândul ei, că acordul dintre UE şi India ar urma să fie semnat până la sfârşitul anului în cadrul unui eveniment care va reuni companii din ambele ţări. „Comerţul reprezintă doar jumătate din ecuaţie. Următorul nostru pas trebuie să fie încheierea unui acord de investiţii” între cele două blocuri, a declarat ea.

Este vorba despre „piesa lipsă din puzzle-ul cooperării noastre economice consolidate, în special într-o lume în care lanţurile de aprovizionare sunt în plină mutaţie şi în care securitatea economică ne pune în faţa unor provocări fără precedent”, a subliniat preşedinta Comisiei Europene.

În opinia sa, „consolidarea legăturilor noastre în materie de investiţii ne va ajuta să reducem riscurile şi să diversificăm” aprovizionarea. Un astfel de acord urmează să garanteze în special un tratament echitabil pentru investitorii din cele două blocuri.

După Suedia, Narendra Modi urmează să se deplaseze luni şi marţi în Norvegia, mai ales pentru un summit între India şi ţările nordice. Ultima etapă a turneului său va fi Italia, unde Modi se va întâlni, pe 19 mai, cu prim-ministrul Giorgia Meloni.

