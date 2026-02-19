UE intenționează să cheltuiască mai mult pe zborurile private ale oficialilor de top: „Ar trebui să înceapă prin a da exemplu”

UE intenționează să cheltuiască până la 16 milioane de euro în următorii patru ani pentru a transporta cu avionul privat înalții săi funcționari, potrivit unui document de licitație. Aceasta reprezintă o creștere de 3 milioane de euro față de perioada precedentă de patru ani și este cu 50% mai mare decât perioada anterioară, care s-a încheiat în 2021, notează Politico.

„Într-o perioadă în care oamenii obișnuiți nu își permit să călătorească în vacanța de vară, acest lucru transmite un semnal foarte ciudat”, a declarat eurodeputatul ecologist Rasmus Andresen. Este „jenant” și „nu se potrivește” cu obiectivele climatice ale UE.

Contractul, ai cărui beneficiari sunt Comisia Europeană, Parlamentul, Consiliul și Serviciul European de Acțiune Externă, este descris ca fiind „finanțat integral sau parțial din fonduri UE”.

Pentru cei mai înalți funcționari din cadrul acestor instituții, călătoriile internaționale reprezintă o parte esențială a rolului lor, deoarece aceștia poartă discuții cu lideri străini și țin discursuri în întreaga lume. Însă, deși UE acordă prioritate transportului comercial, Comisia a declarat că, uneori, consideră că acest lucru este imposibil sau prea periculos, în special atunci când personalul călătorește în zone de conflict.

Nicio companie nu a câștigat încă contractul pentru „servicii de transport aerian neprogramat” în valoarea de 15,67 milioane de euro, în ciuda faptului că acesta se află în licitație de mai bine de un an. Contractul pe patru ani, începând din 2021, se ridica la puțin peste 12 milioane de euro.

Acordul anterior, care urma să expire la sfârșitul anului 2025, a fost prelungit până în iunie, în timp ce procedura de licitație continuă, a declarat Comisia.

Creșterea costului estimat ține cont de „contextul geopolitic mai larg și de volatilitatea crescută a afacerilor internaționale, care pot genera mai multe necesități de călătorie cu preaviz scurt”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Evoluțiile pieței, inclusiv „creșterea tarifelor de închiriere a aeronavelor și a costurilor combustibilului”, au fost, de asemenea, luate în considerare în previziuni, a afirmat purtătorul de cuvânt.

„Este important să subliniem că serviciile de taxi aerian charter nu sunt principalul mijloc de transport”, adăugând că acestea sunt utilizate „numai atunci când zborurile comerciale programate sunt incompatibile cu agendele oficiale sau când evoluții politice urgente și neprevăzute necesită deplasări rapide sau când acest lucru este necesar din motive de securitate”.

UE a alocat deja fonduri suplimentare pentru utilizarea avioanelor private în 2021, contractul anterior – care a fost valabil între 2016 și 2021 – stabilind 10,71 milioane de euro ca valoare maximă care putea fi cheltuită pentru avioane private.

La momentul respectiv, Comisia a declarat că această majorare se datora unei potențiale creșteri a cererii, în mare parte din cauza pandemiei de Covid-19. Prețurile în zona euro au crescut cu aproximativ 30 % între 2016 și 2026.

„Dacă Comisia este serioasă în ceea ce privește rolul său de lider în domeniul schimbărilor climatice, ar trebui să înceapă prin a da exemplu, eliminând lacunele fiscale care permit ca cea mai poluantă formă de transport aerian să rămână una dintre cele mai puțin reglementate, și cu siguranță nu ar trebui să își intensifice propria utilizare a avioanelor private”, a declarat Diane Vitry, directorul departamentului de aviație al ONG-ului Transport and Environment.

Avioanele private poluează „de cinci până la 14 ori mai mult decât zborurile comerciale și de 50 de ori mai mult decât trenurile, per pasager”, a afirmat ea.

În răspunsul său, Comisia a declarat că majorarea cheltuielilor pentru avioanele private nu reprezintă un pas înapoi în ceea ce privește ambițiile sale climatice și că își menține angajamentul „de a fi un pionier în tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic”.

Oficialii UE au fost criticați în trecut pentru utilizarea avioanelor private. Președinții comuni ai blocului au folosit unul pentru a zbura la negocierile ONU privind clima din Egipt în 2023, potrivit datelor consultate de sursa citată, care au relevat utilizarea intensă a zborurilor private de către președintele Consiliului de atunci, Charles Michel.

Angajamentul UE de a combate schimbările climatice este pus sub semnul întrebării de ONG-uri, care critică blocul pentru că acordă prioritate competitivității și reducerii birocrației. O piesă cheie a legislației climatice, regulile stricte ale UE privind emisiile auto, a fost diluată în ultimele săptămâni.

„Creșterea cheltuielilor pentru avioane private destinate înalților funcționari în perioade de restricții financiare și criză climatică nu este doar scandaloasă, ci și iresponsabilă”, a declarat eurodeputata ecologistă Tilly Metz.

„Există mijloace de transport durabile, cum ar fi trenurile de mare viteză, care trebuie să devină norma și pentru elita politică a UE”, a adăugat ea. „Pentru călătoriile în străinătate se pot folosi cu ușurință zborurile comerciale, nu este nevoie de avioane private!”.

Citește și:

Criza climatică se apropie de un prag critic: „Nu putem salva Pământul așa cum am salvat băncile”, avertizează oamenii de știință

Nou avertisment privind criza climatică: Oceanele au absorbit cantități uriașe de căldură în 2025

Editor : A.M.G.