UE investighează Snapchat, Youtube, Apple Store și Google Play în legătură cu impactul asupra copiilor

Comisia Europeană investighează două platforme și două magazine de aplicații cu privire la respectarea reglementărilor digitale ale UE menite să protejeze minorii, informează Politico.

Comisia a trimis solicitări de informații către Snapchat, YouTube, Apple Store și Google Play cu privire la modul în care protejează copiii pe platformele lor în conformitate cu Legea serviciilor digitale, a declarat vineri în Danemarca vicepreședintele executiv al Comisiei, Henna Virkkunen.

Toate cele patru sunt desemnate ca platforme online foarte mari în conformitate cu regulamentul, deoarece au peste 45 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană, astfel încât trebuie să respecte dispoziții stricte de evaluare și atenuare a riscurilor.

Solicitările reprezintă un prim pas în procesul de aplicare a legii — în cazul în care Comisia suspectează o încălcare după ce platformele răspund, aceasta poate deschide investigații oficiale.

Dacă se constată că întreprinderile au încălcat regulamentul, acestea pot fi amendate cu până la 6 % din veniturile lor globale anuale.

Virkkunen a refuzat să ofere mai multe detalii cu privire la cereri în acest moment.

Miniștrii UE s-au reunit la Horsens, în Danemarca, pentru a discuta despre protecția copiilor online, o prioritate absolută pentru Copenhaga și alte câteva țări.

Executivul UE are deja în curs anchete DSA privind protecția minorilor, care vizează marile platforme de pornografie, precum și Meta și TikTok.

 

