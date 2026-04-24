UE lansează foaia de parcurs pentru piața unică până în 2027. Roberta Metsola: „Decizii curajoase pentru Europa”

Instituțiile Uniunii Europene au semnat o declarație comună prin care își asumă implementarea unei foi de parcurs ambițioase pentru consolidarea pieței unice europene până la sfârșitul anului 2027, cu accent pe competitivitate, integrare și reziliență economică, potrivit unui comunicat de presă emis de Parlamentul European.

Președinții Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene au semnat o declarație comună privind lansarea și implementarea „Foii de parcurs pentru o Europă unică, o piață unică”, în marja reuniunii informale a liderilor UE din Cipru.

Documentul marchează un angajament politic și operațional comun pentru accelerarea integrării pieței interne și consolidarea competitivității economice a Uniunii Europene, într-un context geopolitic și economic considerat volatil.

Foaia de parcurs reprezintă atât un angajament politic, cât și unul operațional, se arată în comunicat.

Aceasta include:

Obiective privind propunerile legislative și acordul co-legiuitorilor

Revizuire trimestrială pentru monitorizarea progreselor

Responsabilități instituționale clare pentru toate instituțiile UE, în conformitate cu prerogativele lor

Bilanțuri periodice pentru o transparență deplină

Pe baza procesului de monitorizare existent, instituțiile vor asigura realizarea de bilanțuri periodice pentru a supraveghea și ghida punerea în aplicare a foii de parcurs, potrivit Parlamentului European.

Liderii UE subliniază că această foaie de parcurs reprezintă un pas strategic pentru creșterea rezilienței economice și pentru aprofundarea unei piețe unice funcționale și integrate până la finalul anului 2027.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a descris inițiativa drept un răspuns la nevoia unei Europe mai puternice și mai competitive, capabile să ofere stabilitate cetățenilor și mediului de afaceri.

Această foaie de parcurs reflectă ceea ce a solicitat Parlamentul European: o Europă mai puternică, mai competitivă și mai rezilientă. Este ambițioasă, ne consolidează capacitatea de a face față șocurilor și oferă previzibilitate cetățenilor și întreprinderilor noastre. Am spus că vom lua decizii curajoase și asta facem. Aceasta este Europa care răspunde nevoilor sale

La rândul său, președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a subliniat că documentul reprezintă un punct de cotitură pentru agenda de competitivitate a Uniunii, în timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a evidențiat impactul asupra creșterii economice, transformării digitale și consolidării industriei europene.

„Aceste acțiuni vor stimula creșterea economică a Europei, vor garanta transformarea noastră digitală și vor consolida reziliența industrială”, a precizat Von der Leyen.

