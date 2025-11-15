Live TV

UE majorează cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică. Sprijin acordat Republicii Moldova

Data publicării:
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European, Stasbourg. Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final în negocierile privind Bugetul UE pentru anul 2026, informează sâmbătă MOLDPRES.

Eurodeputatul român Siegfried Mureşan a subliniat că această majorare este necesară pentru a compensa parţial decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage sprijinul acordat societăţii civile din regiune.

Acordul cuprinde şi amendamentul co-semnat de mine la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care solicităm o creştere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătăţii Estice, inclusiv Republicii Moldova”, a declarat Siegfried Mureşan.

În contextul retragerii sprijinului american, considerăm că este datoria UE să susţină organizaţiile neguvernamentale independente, pentru ca acestea să-şi poată continua activitatea. Societatea civilă are un rol esenţial în consolidarea democraţiei în statele din vecinătatea noastră, în special în ţările candidate, precum Republica Moldova, care se confruntă cu presiuni şi agresiuni antidemocratice din partea Federaţiei Ruse”, a adăugat Mureşan.

Iniţiativa privind majorarea bugetului aparţine Parlamentului European. Un amendament în acest sens a fost votat de plenul legislativ pe 22 octombrie 2025.

