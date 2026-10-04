Live TV

UE nu mai poate nega declinul lui Friedrich Merz. Cum arată cel mai pesimist scenariu pentru Bruxelles (Politico)

Data publicării:
Friedrich Merz
Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cel mai pesimist scenariu În căutarea unei victorii Conflicte interne și indecizie

După o serie de înfrângeri electorale umilitoare, în care extrema dreaptă a înregistrat câștiguri istorice, și după o dispută internă cu propria coaliție pe tema politicii de asistență socială, partenerii din UE încep să se pregătească pentru eventualitatea ca Friedrich Merz să fie înlăturat în lunile care urmează, susțin cinci diplomați și oficiali care au vorbit cu POLITICO.

Două guverne europene au organizat chiar ședințe interne pentru a analiza ce ar însemna sfârșitul mandatului de cancelar al lui Merz pentru procesul decizional al UE, au declarat două persoane familiarizate cu discuțiile.

Nu este o perspectivă pe care o iau în derâdere. Merz conduce cea mai mare economie a UE și este negociatorul-șef al țărilor bogate care doresc să limiteze cheltuielile din bugetul propus de bloc, în valoare de 2 trilioane de euro, pe o perioadă de șapte ani. El este, de asemenea, o forță motrice în spatele eforturilor UE de a salva industria grea.

„Orice dezbatere despre cancelarul german slăbește rolul Germaniei în UE și în lume”, a declarat Wilhelm Gebhard, membru al Bundestagului și funcționar în cadrul partidului CDU al lui Merz, aflat la guvernare.

Având în vedere că Franța se confruntă cu propria ascensiune a extremei drepte și cu alegerile prezidențiale de anul viitor, care ar putea să-i ofere puterea euroscepticei Marine Le Pen, puțini sunt cei de la Bruxelles care se bucură la perspectiva ca Germania, istoric celălalt actor major al UE, să saboteze negocierile importante.

Planificarea de urgență, în cadrul căreia oficialii și diplomații au analizat situația, survine după luni de semnale contradictorii din partea Berlinului cu privire la politica UE, inclusiv în ceea ce privește emisiile auto și propunerea de interzicere a rețelelor sociale pentru copii. Chiar dacă Merz rămâne în funcție, turbulențele politice complică deja eforturile Berlinului în ceea ce privește cele mai importante dosare ale UE.

Cel mai pesimist scenariu

Cel mai pesimist scenariu pentru Bruxelles ar fi o Germanie fără lider sau una cu un guvern de extremă dreaptă. Însă acest lucru este considerat practic imposibil pe termen scurt, având în vedere că niciunul dintre actorii politici principali nu dorește alegeri anticipate, în timp ce partidul de extremă dreaptă „Alternativa pentru Germania” se află în fruntea sondajelor.

„Toți partenerii de coaliție știu că au foarte mult de pierdut în urma unor alegeri anticipate”, a declarat Hannah Neumann, europarlamentară din partea Partidului Verde, care face parte din comisiile pentru securitate și afaceri externe ale Parlamentului European.

„Prin urmare, mă aștept ca aceștia să rămână împreună și să se descurce cum pot”, spune ea.

Deși Merz însuși ar putea fi nevoit să demisioneze din cauza nepopularității sale tot mai mari, el ar fi înlocuit imediat de un succesor provenind fie din partidul său de centru-dreapta, CDU, fie din rândul partenerului său de coaliție de centru-stânga, SPD. Acest lucru ar trebui să ofere Bruxelles-ului încrederea că „va exista întotdeauna cineva la conducere”, a afirmat unul dintre diplomați.

În căutarea unei victorii

Cei care îl cunosc susțin că Merz nu se va lăsa distras când vine vorba de chestiunile UE.

„Alți politicieni ar putea spune: «Bine, mă concentrez mai puțin pe politica UE». Pentru el este exact invers: este un stimulent suplimentar pentru a-și demonstra calitățile de lider în Europa”, a declarat o persoană familiarizată cu modul de gândire al cancelarului.

Pe termen scurt, slăbiciunea politică a lui Merz pe plan intern ar putea îngreuna găsirea unui compromis privind următorul buget pe șapte ani al blocului, împingându-l pe cancelar să-și întărească poziția intransigentă a Berlinului în căutarea unei victorii, au avertizat alți doi diplomați.

În calitate de voce principală a țărilor care doresc un buget mai mic al UE, asupra căruia liderii speră să ajungă la un acord până la sfârșitul anului, Merz a cerut reduceri de „sute de miliarde de euro”. Germania, Suedia, Finlanda, Danemarca, Austria și Țările de Jos fac presiuni pentru reduceri generale, în timp ce beneficiarii neți, precum Polonia și România, doresc să-și protejeze cota.

Nimeni dintre cei care l-ar putea înlocui în funcția de cancelar „nu ar putea fi mai flexibil decât Merz”, a afirmat unul dintre diplomați, dar „riscul este că el trebuie să-și demonstreze calitățile de lider, așa cum le percepe el însuși, la Bruxelles, în speranța că acest lucru îi va consolida poziția în Germania”.

Un reprezentant al unei alte țări a afirmat că „pe plan intern este slab [ceea ce înseamnă] că nu poate face compromisuri” și că trebuie să dea dovadă de o victorie prin reducerea bugetului cât mai mult posibil.

Însă aliații lui Merz susțin că lupta sa pe scena internațională are sens doar dacă partenerii săi de coaliție îl susțin din culise.

„Puterea nu provine doar din aparițiile grandioase la Bruxelles, ci mai ales din stabilitate, fiabilitate și capacitatea de a impune decizii pe plan intern. Tocmai asta lipsește în acest moment”, a declarat Fabian Gramling, deputat CDU în Bundestag.

„Influența Germaniei în Europa depinde, de asemenea, de cât de unit și capabil de acțiune se prezintă guvernul federal pe plan intern”, adaugă acesta.

Conflicte interne și indecizie

Relația tensionată dintre CDU și SPD a subminat deja poziția Berlinului cu privire la chestiuni de importanță națională.

Pe tot parcursul anului 2025, în timp ce Bruxelles-ul renegocia planul de eliminare treptată a autovehiculelor cu motor cu ardere internă, în fața presiunilor intense exercitate de influentul sector auto german, oficialii și diplomații germani nu au reușit să exprime o poziție clară, miniștrii de centru-dreapta dorind să renunțe la politica ecologică, iar omologii lor de centru-stânga insistând să o mențină.

În cele din urmă, colegii conservatori germani ai lui Merz de la Bruxelles - președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și liderul Partidului Popular European, Manfred Weber - au intervenit pentru a bloca propunerea în ultimul moment.

Un alt domeniu politic cheie în care coaliția a avut dificultăți în a ajunge la un acord a fost cel privind interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale, o propunere emblematică la nivel european a lui Von der Leyen.

Deși Merz a susținut personal ideea la începutul anului, el și aliații săi politici au petrecut mai mult de șase luni încercând să stabilească o limită de vârstă specifică pe care să o promoveze în timp ce Von der Leyen se consulta cu partenerii, potrivit oficialilor și diplomaților implicați în discuții.

Chiar înainte de ultima criză, problemele interne ale lui Merz se răsfrângeau la Bruxelles la cel mai înalt nivel. Anul trecut, el i-a surprins pe ceilalți lideri ai UE cerând ca un summit programat să abordeze geopolitica și alte dosare politice să se concentreze, în schimb, pe salvarea industriei grele europene de concurența cu SUA și China.

Germania a pierdut aproximativ 124.100 de locuri de muncă în sectorul industrial anul trecut, potrivit unei analize realizate de EY, iar guvernul este îngrijorat că dezindustrializarea contribuie la creșterea sprijinului pentru rivalii lui Merz de extremă dreaptă și de extremă stângă. Alte capitale împărtășesc îngrijorările sale, dar Merz a insistat că industria ar trebui să ocupe primul loc pe agenda viitoarelor summituri.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan profimedia
1
Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui...
ciuma
2
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să...
peter magyar profimedia
3
Reacție neașteptată a Budapestei după ce Moscova a expulzat diplomaţi ungari: „E o măsură...
INSTANT_CONSULTARI_usr_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
USR a decis mandatul cu care merge la consultările de la Cotroceni. Fritz: Soluția pentru...
cnas sigla
5
CNAS permite utilizarea cardului de sănătate și a cărții de identitate în luna octombrie...
"Împăratul" a fost la înmormântare și imaginile fac înconjurul lumii: "E prima dată când văd așa ceva"
Digi Sport
"Împăratul" a fost la înmormântare și imaginile fac înconjurul lumii: "E prima dată când văd așa ceva"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Adolf Hitler susține un discurs de ziua armatei germane
„Hitler era un criminal leneș care se trezea la prânz”. De ce multe lucruri pe care le știm despre ascensiunea naziștilor sunt greșite
oras ucrainean distrus de bombele rusesti
Uniunea Europeană îi cere Rusiei să asigure de urgență accesul ajutorului umanitar în Oleșkî: „E îngrozitor ce se întâmplă acolo”
edi raa albania
Premierul Albaniei califică drept „o minciună” promisiunile privind aderarea Ucrainei la UE
Andy Burnham
Planurile lui Andy Burnham pentru reintrarea Regatului Unit în UE: ce arată cifrele și de ce se tem miniștrii săi
photo-collage.png - 2026-10-03T124351.720
Bătălia pentru miliardele UE: Nicușor Dan și Giorgia Meloni mobilizează 17 state împotriva reducerii fondurilor europene
Recomandările redacţiei
profimedia-1136733256
Rușii, despre războiul cu Ucraina: În SUA, eroii sunt Batman și...
dan dungaciu sustine un discurs
Dan Dungaciu anunță mandatul cu care merge AUR la consultările de la...
Volodimir Zelenski
Ucraina a aflat „noua doctrină de atac” a Rusiei: cum vrea Zelenski...
radu miruta nato
Miruță: „E multă incertitudine, dar am încredere că, indiferent de...
Ultimele știri
Afecțiunea care poate apărea la copii odată cu începerea școlii. Ce semne pot observa părinții în timpul nopții
De ce consideră experții că, anual, milioane de intervenții chirurgicale sunt inutile sau fac mai mult rău decât bine (The Economist)
Sfârșitul Sistemului Solar ar putea veni mult mai devreme decât se credea. Ce se va întâmpla după moartea Soarelui
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii renasc odată cu Orionidele. Ploaia de stele din octombrie aduce schimbări uriașe
Cancan
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
Fanatik.ro
Cele mai ieftine 10 mașini electrice pe care le poți cumpăra în România în 2026
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Ei sunt sportivii români care au făcut avere după retragere. În ce și-au investit banii
Adevărul
Mamaia, paradisul pierdut. Ce s-a ales din „Perla litoralului românesc“ după privatizări eșuate și ridicarea...
Playtech
Ai retras salariul cash ani la rând și acum vrei să pui economiile înapoi în bancă. Cum demonstrezi la ANAF...
Digi FM
Actorul Michael Vartan, aproape de nerecunoscut la 25 de ani de la premiera serialului „Alias”. Imaginea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Georgina Rodriguez, dezlănțuită: "Nu știu cum poate acest om să îi poarte numele lui Hristos"
Pro FM
Soția lui Justin Timberlake, mai senzuală ca oricând într-o ținută care i-a venit ca turnată. Jessica Biel a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce ar schimba Sylvester Stallone în căsnicia sa cu Jennifer Flavin: „Îmi doresc să fi făcut asta cu opt ani...
Adevarul
Europa taxează „energia murdară” din 2028. Cât vom plăti în plus pentru benzină, motorină și încălzire
Newsweek
Cum poți continua să lucrezi după pensionare? Ce condiții trebuie să îndeplinești? Ce poate decide angajatorul
Digi FM
Romanița Iovan, la 62 de ani. Dublă sărbătoare în familie și o formă fizică impresionantă. Se antrenează la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Exerciţiile fizice regulate remodelează sistemul imunitar. Ce au găsit cercetătorii în sângele celor care fac...
Digi Animal World
Misterul aripilor de fluture. Cercetătorii au aflat cum reușesc aceste insecte să scape de păsări în ultima...
Film Now
Îndrăgostiți ca în prima zi după 29 de ani de căsnicie. Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, gesturi...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...