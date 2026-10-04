UE nu mai poate nega declinul lui Friedrich Merz. Cum arată cel mai pesimist scenariu pentru Bruxelles (Politico)

După o serie de înfrângeri electorale umilitoare, în care extrema dreaptă a înregistrat câștiguri istorice, și după o dispută internă cu propria coaliție pe tema politicii de asistență socială, partenerii din UE încep să se pregătească pentru eventualitatea ca Friedrich Merz să fie înlăturat în lunile care urmează, susțin cinci diplomați și oficiali care au vorbit cu POLITICO.

Două guverne europene au organizat chiar ședințe interne pentru a analiza ce ar însemna sfârșitul mandatului de cancelar al lui Merz pentru procesul decizional al UE, au declarat două persoane familiarizate cu discuțiile.

Nu este o perspectivă pe care o iau în derâdere. Merz conduce cea mai mare economie a UE și este negociatorul-șef al țărilor bogate care doresc să limiteze cheltuielile din bugetul propus de bloc, în valoare de 2 trilioane de euro, pe o perioadă de șapte ani. El este, de asemenea, o forță motrice în spatele eforturilor UE de a salva industria grea.

„Orice dezbatere despre cancelarul german slăbește rolul Germaniei în UE și în lume”, a declarat Wilhelm Gebhard, membru al Bundestagului și funcționar în cadrul partidului CDU al lui Merz, aflat la guvernare.

Având în vedere că Franța se confruntă cu propria ascensiune a extremei drepte și cu alegerile prezidențiale de anul viitor, care ar putea să-i ofere puterea euroscepticei Marine Le Pen, puțini sunt cei de la Bruxelles care se bucură la perspectiva ca Germania, istoric celălalt actor major al UE, să saboteze negocierile importante.

Planificarea de urgență, în cadrul căreia oficialii și diplomații au analizat situația, survine după luni de semnale contradictorii din partea Berlinului cu privire la politica UE, inclusiv în ceea ce privește emisiile auto și propunerea de interzicere a rețelelor sociale pentru copii. Chiar dacă Merz rămâne în funcție, turbulențele politice complică deja eforturile Berlinului în ceea ce privește cele mai importante dosare ale UE.

Cel mai pesimist scenariu

Cel mai pesimist scenariu pentru Bruxelles ar fi o Germanie fără lider sau una cu un guvern de extremă dreaptă. Însă acest lucru este considerat practic imposibil pe termen scurt, având în vedere că niciunul dintre actorii politici principali nu dorește alegeri anticipate, în timp ce partidul de extremă dreaptă „Alternativa pentru Germania” se află în fruntea sondajelor.

„Toți partenerii de coaliție știu că au foarte mult de pierdut în urma unor alegeri anticipate”, a declarat Hannah Neumann, europarlamentară din partea Partidului Verde, care face parte din comisiile pentru securitate și afaceri externe ale Parlamentului European.

„Prin urmare, mă aștept ca aceștia să rămână împreună și să se descurce cum pot”, spune ea.

Deși Merz însuși ar putea fi nevoit să demisioneze din cauza nepopularității sale tot mai mari, el ar fi înlocuit imediat de un succesor provenind fie din partidul său de centru-dreapta, CDU, fie din rândul partenerului său de coaliție de centru-stânga, SPD. Acest lucru ar trebui să ofere Bruxelles-ului încrederea că „va exista întotdeauna cineva la conducere”, a afirmat unul dintre diplomați.

În căutarea unei victorii

Cei care îl cunosc susțin că Merz nu se va lăsa distras când vine vorba de chestiunile UE.

„Alți politicieni ar putea spune: «Bine, mă concentrez mai puțin pe politica UE». Pentru el este exact invers: este un stimulent suplimentar pentru a-și demonstra calitățile de lider în Europa”, a declarat o persoană familiarizată cu modul de gândire al cancelarului.

Pe termen scurt, slăbiciunea politică a lui Merz pe plan intern ar putea îngreuna găsirea unui compromis privind următorul buget pe șapte ani al blocului, împingându-l pe cancelar să-și întărească poziția intransigentă a Berlinului în căutarea unei victorii, au avertizat alți doi diplomați.

În calitate de voce principală a țărilor care doresc un buget mai mic al UE, asupra căruia liderii speră să ajungă la un acord până la sfârșitul anului, Merz a cerut reduceri de „sute de miliarde de euro”. Germania, Suedia, Finlanda, Danemarca, Austria și Țările de Jos fac presiuni pentru reduceri generale, în timp ce beneficiarii neți, precum Polonia și România, doresc să-și protejeze cota.

Nimeni dintre cei care l-ar putea înlocui în funcția de cancelar „nu ar putea fi mai flexibil decât Merz”, a afirmat unul dintre diplomați, dar „riscul este că el trebuie să-și demonstreze calitățile de lider, așa cum le percepe el însuși, la Bruxelles, în speranța că acest lucru îi va consolida poziția în Germania”.

Un reprezentant al unei alte țări a afirmat că „pe plan intern este slab [ceea ce înseamnă] că nu poate face compromisuri” și că trebuie să dea dovadă de o victorie prin reducerea bugetului cât mai mult posibil.

Însă aliații lui Merz susțin că lupta sa pe scena internațională are sens doar dacă partenerii săi de coaliție îl susțin din culise.

„Puterea nu provine doar din aparițiile grandioase la Bruxelles, ci mai ales din stabilitate, fiabilitate și capacitatea de a impune decizii pe plan intern. Tocmai asta lipsește în acest moment”, a declarat Fabian Gramling, deputat CDU în Bundestag.

„Influența Germaniei în Europa depinde, de asemenea, de cât de unit și capabil de acțiune se prezintă guvernul federal pe plan intern”, adaugă acesta.

Conflicte interne și indecizie

Relația tensionată dintre CDU și SPD a subminat deja poziția Berlinului cu privire la chestiuni de importanță națională.

Pe tot parcursul anului 2025, în timp ce Bruxelles-ul renegocia planul de eliminare treptată a autovehiculelor cu motor cu ardere internă, în fața presiunilor intense exercitate de influentul sector auto german, oficialii și diplomații germani nu au reușit să exprime o poziție clară, miniștrii de centru-dreapta dorind să renunțe la politica ecologică, iar omologii lor de centru-stânga insistând să o mențină.

În cele din urmă, colegii conservatori germani ai lui Merz de la Bruxelles - președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și liderul Partidului Popular European, Manfred Weber - au intervenit pentru a bloca propunerea în ultimul moment.

Un alt domeniu politic cheie în care coaliția a avut dificultăți în a ajunge la un acord a fost cel privind interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale, o propunere emblematică la nivel european a lui Von der Leyen.

Deși Merz a susținut personal ideea la începutul anului, el și aliații săi politici au petrecut mai mult de șase luni încercând să stabilească o limită de vârstă specifică pe care să o promoveze în timp ce Von der Leyen se consulta cu partenerii, potrivit oficialilor și diplomaților implicați în discuții.

Chiar înainte de ultima criză, problemele interne ale lui Merz se răsfrângeau la Bruxelles la cel mai înalt nivel. Anul trecut, el i-a surprins pe ceilalți lideri ai UE cerând ca un summit programat să abordeze geopolitica și alte dosare politice să se concentreze, în schimb, pe salvarea industriei grele europene de concurența cu SUA și China.

Germania a pierdut aproximativ 124.100 de locuri de muncă în sectorul industrial anul trecut, potrivit unei analize realizate de EY, iar guvernul este îngrijorat că dezindustrializarea contribuie la creșterea sprijinului pentru rivalii lui Merz de extremă dreaptă și de extremă stângă. Alte capitale împărtășesc îngrijorările sale, dar Merz a insistat că industria ar trebui să ocupe primul loc pe agenda viitoarelor summituri.

Editor : C.L.B.