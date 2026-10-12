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UE nu renunță la măsurile comerciale împotriva Chinei: „Dialogul nu este suficient”

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masini electrice export china
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Deficitul comercial pune presiune pe industria europeană Bruxellesul își schimbă strategia față de Beijing

Uniunea Europeană nu intenționează să renunțe la instrumentele de apărare comercială împotriva Chinei, în pofida acordului recent privind limitarea exporturilor de vehicule hibride chinezești. Un oficial al Comisiei Europene avertizează că dialogul nu este suficient pentru a corecta dezechilibrele comerciale, în condițiile în care excedentul Chinei în comerțul cu bunuri cu UE a ajuns la 360 de miliarde de euro anul trecut. Bruxellesul pregătește noi instrumente pentru a proteja industria europeană și pentru a reduce dependențele economice, potrivit Rapporteur.

Uniunea Europeană va continua să utilizeze instrumentele de apărare comercială împotriva Chinei, în pofida unui acord recent prin care cele două părți au convenit să limiteze exporturile chineze de vehicule hibride către piața europeană. Un înalt oficial al Comisiei Europene avertizează că dialogul nu este suficient pentru a corecta dezechilibrele comerciale, iar liderii UE urmează să discute noi măsuri la summitul de la Bruxelles.

„Se pare puțin probabil ca dialogul să rezolve de unul singur această problemă structurală, aceste dezechilibre nesustenabile pe care le avem cu China”, a declarat luni un înalt oficial al Comisiei Europene.

Liderii europeni vor analiza ce măsuri poate lua Uniunea „pe lângă acest dialog”, atunci când se vor reuni joi și vineri la Bruxelles, a precizat oficialul.

Comisia Europeană va propune, de asemenea, noi instrumente comerciale, inclusiv un așa-numit „instrument de diversificare”, înaintea reuniunii Consiliului European din decembrie.

„Se poate face doar atât de mult, s-ar putea spune, prin dialog. Dar care va fi cealaltă parte a răspunsului? Desigur, acest lucru trebuie discutat și decis de către lideri”, a adăugat oficialul.

Deficitul comercial pune presiune pe industria europeană

Declarațiile vin într-un moment în care creșterea exporturilor chineze către Uniunea Europeană amplifică presiunea asupra industriei europene, deja afectată de dificultăți economice. Prețurile ridicate la energie și tarifele vamale extinse impuse de Statele Unite sporesc provocările pentru producători, unii dintre aceștia fiind nevoiți să reducă numărul locurilor de muncă din sectorul manufacturier.

Excedentul comercial al Chinei în relația cu UE, în ceea ce privește comerțul cu bunuri, a ajuns la 360 de miliarde de euro anul trecut și este de așteptat să crească din nou în acest an.

Comentariile oficialului european vin după înțelegerea convenită vinerea trecută între comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, și ministrul chinez al comerțului, Wang Wentao. Acordul a fost rezultatul unor negocieri intense desfășurate la Beijing, menite să evite escaladarea disputei într-un război comercial de amploare.

În baza înțelegerii, exporturile chineze de vehicule hibride și hibride plug-in către UE vor fi limitate la 350.000 de unități pe an, începând din 2027. Ulterior, plafonul va fi ajustat anual cu 6%, potrivit unui al doilea înalt oficial al Comisiei Europene. Acordul va avea o durată de patru ani.

În acest an, exporturile chineze de vehicule hibride către piața europeană sunt estimate să ajungă la 800.000 de unități.

Beijingul a acceptat, de asemenea, să reducă tarifele vamale aplicate unor produse europene în valoare de 4 miliarde de euro. Printre acestea se numără încălțămintea, piesele auto, înghețata și uleiul de măsline. Potrivit oficialului european, reducerile vor diminua veniturile Chinei din taxe vamale cu aproximativ 225 de milioane de euro.

Bruxellesul își schimbă strategia față de Beijing

În pofida acordului, primul oficial european a avertizat că Bruxellesul traversează „o ușoară schimbare de paradigmă”. Comisia se concentrează tot mai mult pe limitarea exporturilor chineze către UE, în loc să urmărească în principal creșterea importurilor de produse europene pe piața chineză.

„Moderarea exporturilor, adică faptul ca China să ne vândă mai puțin, este în mare măsură motorul politic al procesului de reechilibrare”, a declarat oficialul.

O inițiativă denumită „Diversify EU”, care urmează să fie prezentată înaintea summitului Consiliului European din decembrie, va include atât instrumentul de diversificare, cât și un „instrument de solidaritate”. Acesta din urmă ar urma să sprijine statele membre cele mai afectate de măsurile comerciale adoptate de China.

Oficialul a salutat și apelul lansat săptămâna trecută de Franța și Germania, două dintre țările care influențează în mod tradițional agenda Uniunii, pentru adoptarea unor măsuri comerciale mai dure împotriva Beijingului.

Cu toate acestea, reprezentantul Comisiei Europene nu a susținut explicit propunerea franco-germană privind crearea unui nou instrument care ar putea bloca imediat accesul companiilor chineze pe piața europeană.

Citește și: Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de patru ani (Bloomberg)

„Vă place, jurnaliștilor, să vorbiți despre «butoane roșii» și «comutatoare de oprire» și despre întregul arsenal”, a afirmat oficialul. „Nu am ajuns încă acolo. Cred că ne aflăm mai degrabă la nivelul prezentării a ceea ce avem și a ceea ce am putea face, cu un obiectiv clar. Care este obiectivul aici? Este acela de a remedia aceste dezechilibre”, a concluzionat acesta.

Editor : C.A.

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