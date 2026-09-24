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UE o sancționează pe fosta șefă a RT France pentru propagandă pro-rusă. Xenia Fedorova are și ordin de expulzare din Franța

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Xenia Fedorova
Xenia Fedorova. Foto: Profimedia
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Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva Xeniei Fedorova, fosta directoare a RT France, acuzată că promovează propaganda Moscovei și susține acțiuni care amenință democrația și stabilitatea blocului comunitar. Jurnalista rusă are deja activele blocate în Franța și este vizată de un ordin de expulzare.

Uniunea Europeană a decis să impună sancţiuni împotriva editorialistei ruse Xenia Fedorova, potrivit unui anunţ publicat joi în Jurnalul Oficial al UE. Aceste sancţiuni constau în îngheţarea activelor sale şi o interdicţie de călătorie în UE, scrie Agerpres

Uniunea Europeana o acuză pe fosta directoare a postului de ştiri rusesc RT în Franţa că a „lansat discursuri în conformitate cu retorica promovată de autorităţile ruse cu privire la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.

Xenia Fedorova, în vârstă de 45 de ani, este acuzată de asemenea că „susţine acţiuni şi politici imputabile” guvernului rus, care „subminează sau ameninţă democraţia şi stabilitatea în UE şi în unul dintre statele sale membre”.

Guvernul Franţei a dispus la sfârşitul lunii iulie blocarea activelor Xeniei Fedorova. Ea este de asemenea vizată de un ordin ministerial de expulzare, fiind acuzată că este „un canal pentru campanii de dezinformare orchestrate de autorităţile ruse” pentru a „destabiliza ordinea publică” în Franţa.

„Franţa, la fel ca Uniunea Europeană, va continua să îngrădească activităţile destabilizatoare desfăşurate de Rusia pe teritoriul nostru”, a declarat joi ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot.

Cererea de sancţiuni europene împotriva Xeniei Fedorova a fost formulată în comun cu Germania, a confirmat Ministerul francez de Externe.

Xenia Fedorova, fostă directoare a postului de ştiri rusesc RT în Franţa, interzis în UE din martie 2022 în urma invaziei ruseşti din Ucraina, apără în mod regulat poziţiile Kremlinului în mass-media aflate sub umbrela miliardarului conservator Vincent Bollore.

Editor : M.I.

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