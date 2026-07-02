UE oferă Armeniei o gură de oxigen, după presiunea economică a Rusiei: măsuri comerciale similare cu cele aplicate Ucrainei

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat, joi, măsuri comerciale autonome, similare celor aplicate Ucrainei, pentru Armenia, menite să ajute țara să facă față presiunii economice tot mai mari din partea Rusiei, scrie Politico.

Von der Leyen a dezvăluit pachetul în timpul unei vizite la Erevan alături de comisarul pentru extindere, Marta Kos, unde cele două s-au întâlnit cu prim-ministrul Nikol Pașinian. Călătoria marchează prima vizită a unui lider străin de când guvernul proeuropean al lui Pașinian a obținut o altă majoritate parlamentară, luna trecută, cimentând îndepărtarea Armeniei de Moscova.

„Alegerile recente au demonstrat puterea democrației armene”, a declarat von der Leyen, conform unui comunicat de presă. „Poporul armean a ales reforma și un parteneriat mai strâns cu Uniunea noastră. Nicio țară nu ar trebui să fie presată să facă o alegere suverană.” Ea a adăugat că UE „accelerează” propunerile de reguli comerciale, alături de un pachet de sprijin de 52 de milioane de euro anunțat anterior în iunie.

Măsurile autonome — același mecanism utilizat anterior de UE pentru a sprijini economia Ucrainei — ar liberaliza aproximativ 80% din exporturile armenești către blocul comunitar, odată ce vor fi aprobate de Parlamentul European și de statele membre ale UE.

Bruxelles-ul susține că pachetul este conceput pentru a ajuta producătorii armeni să se diversifice departe de piața rusă, în special în sectoarele vizate de recentele restricții comerciale rusești. La începutul acestui an, Moscova a blocat temporar importurile de flori armenești, determinând UE să ajute exportatorii să găsească cumpărători alternativi în interiorul blocului comunitar.

Pachetul comercial face parte dintr-un program mai amplu de sprijin al UE pentru Armenia, în valoare de 288 de milioane de euro.

Un dialog la nivel înalt UE-Armenia va avea loc la Erevan la sfârșitul acestui an pentru a analiza progresele înregistrate în ceea ce privește reformele economice și a aprofunda cooperarea.

Editor : Ș.R.