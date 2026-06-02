„UE pare mai atractivă în «lumea nebună» a lui Trump”. Norvegia își regândește relația cu Uniunea Europeană

„Lumea nebună” modelată de președintele SUA, Donald Trump, și de China determină Norvegia să-și reevalueze relația cu UE după două încercări eșuate de aderare la bloc, scrie Financial Times.

Cel mai mare producător de petrol și gaze al continentului face parte din piața unică a UE, dar rămâne în afara blocului după ce a votat „Nu” aderării în anii 1970 și 1990. Norvegienii s-au opus aderării din cauza percepției că industria pescuitului din țară ar fi dezavantajată dacă ar fi guvernată de Bruxelles. Produsele din pește și fructe de mare reprezintă cel mai mare sector de export al Norvegiei după combustibilii fosili.

„Am spus nu în 1972 din cauza peștelui și din nou în 1994, totul se reducea la pește. Pește și agricultură”, a declarat ministrul de externe Espen Barth Eide pentru FT. Aceste probleme au devenit atât de controversate încât au „distrus căsătorii și familii”, lăsând norvegienii cu „sindromul de stres post-traumatic”, a spus el.

Diplomații UE consideră că președintele SUA a provocat șocul necesar pentru ca Norvegia să conștientizeze beneficiile aderării — de la comerț la securitate și apărare.

Eide a recunoscut că „lumea benignă”, care exista la momentul celor două referendumuri de aderare, a fost înlocuită de o „lume nebună”, forțând Oslo să-și revizuiască relațiile cu blocul.

„Când am aderat la Spațiul Economic European, am aderat la noua tendință, care era piața unică”, a spus Eide. „Trecând rapid peste 30 de ani, acea lume benignă a dispărut și trebuie să fim sinceri cu privire la faptul că ne aflăm într-o situație mai dificilă”, a spus el. „Părțile din UE la care am decis să nu aderăm devin din ce în ce mai importante.”

Războaiele tarifare ale SUA au scos în evidență poziția incomodă a Norvegiei, întrucât țara face parte din piața unică, dar nu are niciun cuvânt de spus în negocierile comerciale cu Washingtonul, care sunt purtate de Comisia Europeană.

Eide, care a fost anterior ministru al climei al Norvegiei, a spus că norvegienii trebuie să recunoască cât de mult s-a schimbat Europa din 1994.

„Această lume nebună de afară, cu ceea ce se întâmplă între China și SUA, obligă UE să recurgă la instrumente dintr-o cutie de unelte care nu era atât de activă”, a spus el, referindu-se la politica comercială și la uniunea vamală. „Exact instrumentele la care am decis să nu aderăm.”

Norvegia este membră a NATO, dar presiunea exercitată de Trump pentru a-și impune controlul asupra Groenlandei – un teritoriu semi-autonom al Danemarcei, aliat NATO – a stârnit temeri la Oslo cu privire la garanțiile de securitate ale SUA care au stat la baza apărării continentului încă de la cel de-Al Doilea Război Mondial. Norvegia este, de asemenea, îngrijorată de viitorul Svalbardului, insula sa arctică râvnită de Rusia.

Accentul crescut pus de UE pe apărare și securitate de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a făcut blocul mai atractiv, nu doar pentru Norvegia, ci și pentru alți membri ai pieței unice și ai NATO, precum Islanda. Insula din Atlanticul de Nord pe care Trump a confundat-o în repetate rânduri cu Groenlanda organizează un referendum în august privind redeschiderea negocierilor de aderare.

UE a sugerat că Islanda ar putea beneficia de o derogare în ceea ce privește politica în domeniul pescuitului, în încercarea de a încuraja noi membri să adere.

Eide a afirmat că orice acord favorabil pentru Reykjavik va fi urmărit cu atenție în Norvegia. „Când vine vorba de Islanda, este important pentru noi... Trebuie să urmărim îndeaproape acest lucru.”

„Observăm o evoluție în industria pescuitului, care urmărește ce se va întâmpla dacă Islandei i se va permite un rezultat favorabil în ceea ce privește pescuitul”, a spus el. „Acest lucru ar putea influența starea de spirit.”

Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Norvegiei, a declarat reporterilor străini la Oslo că, dacă Islanda ar adera la UE, acest lucru „ar face impresie în Norvegia”, deși a adăugat că aderarea Suediei și a Finlandei în 1994 nu a influențat norvegienii. „Acest lucru nu este decis de țări din afara Norvegiei”, a subliniat el.

În timp ce personalități de seamă precum Støre și Eide doresc ca Norvegia să adere la UE, Partidul Laburist nu dorește să solicite un nou referendum în viitorul apropiat, deoarece sondajele de opinie arată că majoritatea alegătorilor ar respinge în continuare aderarea la blocul comunitar.

Bogăția Norvegiei provenită din petrol și gaze a modelat sentimentul de independență al multor persoane, a afirmat Eide. „Există o percepție a independenței economice care contribuie la un sentiment de putere”, a spus el.

„Dacă mâine ar avea loc un referendum, aș vota da... dar asta nu înseamnă că acum este momentul potrivit pentru a solicita un referendum”, a spus Eide. Deocamdată, a spus el, este necesar „să fim sinceri cu privire la deficiențele actualei noastre structuri”.

Editor : B.E.

