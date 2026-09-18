UE pregătește 100 de miliarde de euro pentru Ucraina în bugetul 2028-2034. „Este un semnal pozitiv”

Uniunea Europeană intenționează să mobilizeze 100 de miliarde de euro pentru Ucraina în cadrul viitorului său buget pe șapte ani, pentru perioada 2028-2034. Propunerea Comisiei Europene nu a generat, până în prezent, opoziție semnificativă între statele membre, potrivit unui diplomat UE citat de European Pravda și de Kyiv Post. Liderii europeni urmează să discute cadrul financiar și sprijinul pentru Ucraina la summitul de la Bruxelles din 15-16 octombrie.

Un pachet de finanțare în valoare de 100 de miliarde de euro, propus de Uniunea Europeană pentru Ucraina, rămâne în mare parte necontestat în cadrul negocierilor privind viitorul buget pe șapte ani al blocului comunitar, potrivit unui diplomat de rang înalt al UE, familiarizat cu discuțiile, citat de European Pravda.

Finanțarea este inclusă în propunerea Comisiei Europene privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Propunerea a fost prezentată pentru prima dată la 16 iulie 2025.

Până în prezent, suma destinată Ucrainei nu a constituit un punct major de dezacord între statele membre.

„Răspunsul scurt este că nu a făcut obiectul multor discuții - iar acesta este un semnal pozitiv”, a declarat vineri, 18 septembrie, un diplomat UE, sub protecția anonimatului, pentru European Pravda.

Discuțiile privind bugetul UE continuă

Cadrul general prezentat de Comisia Europeană se ridică la aproape 2 trilioane de euro, aproximativ 2,3 trilioane de dolari. Suma este echivalentă cu o medie de 1,26% din venitul național brut al blocului comunitar în perioada 2028-2034.

Potrivit diplomatului citat de European Pravda, guvernele statelor membre recunosc faptul că Ucraina va avea nevoie de un sprijin financiar substanțial în următorii ani și că există în prezent dificultăți în ceea ce privește finanțarea acestei țări.

Liderii UE sunt așteptați să discute în continuare despre finanțarea Ucrainei cu președintele Volodimir Zelenski în cadrul summitului de la Bruxelles, programat pentru 15 și 16 octombrie.

Decizia privind propunerea financiară a fost discutată în cadrul reuniunii Comitetului Reprezentanților Permanenți ai UE (COREPER) de miercuri, 16 septembrie, potrivit unui raport separat al European Pravda.

Cu toate acestea, nu este încă clar dacă Volodimir Zelenski va participa la întâlnirile de la Bruxelles în persoană sau prin videoconferință, potrivit unui alt articol publicat de European Pravda.

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În ansamblu, summitul va aborda teme precum bugetul UE, extinderea Uniunii, competitivitatea, migrația, apărarea și securitatea.

Discuțiile au loc în contextul în care agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei intră în al cincilea an și pe fondul preocupărilor privind posibilitatea extinderii conflictului pe teritoriul NATO.

UE a alocat vineri 3,3 miliarde de euro pentru Ucraina

Vineri dimineață, Uniunea Europeană a alocat 3,3 miliarde de euro, aproximativ 3,7 miliarde de dolari, Ucrainei pentru achiziționarea de rachete și drone.

Decizia a fost anunțată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o convorbire telefonică avută joi cu Volodimir Zelenski. Premierul Ucrainei, Serhii Koretskiy, a confirmat alocarea fondurilor într-o postare pe rețelele sociale.

Bruxelles-ul a utilizat fondurile rămase din programul european de apărare „SAFE”, o inițiativă a UE în valoare de aproximativ 150 de miliarde de euro, echivalentul a circa 172 de miliarde de dolari, pentru a lansa proiecte suplimentare de apărare comune între Uniunea Europeană și Ucraina.

Liderii au convenit, de asemenea, să se întâlnească la New York, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de săptămâna viitoare. Săptămâna la nivel înalt a Adunării Generale a ONU se desfășoară în perioada 22-28 septembrie.

Se așteaptă ca la reuniune să participe și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

La începutul acestei luni, Volodimir Zelenski a menționat New Yorkul drept un posibil loc pentru o nouă rundă de discuții cu Donald Trump și echipa de negociatori a Statelor Unite.

Kievul încearcă să valorifice noul impuls diplomatic generat de întâlnirile emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Kiev și Moscova, desfășurate în perioada 5-6 septembrie.

UE a aprobat un alt pachet de 6,1 miliarde de euro

Într-o altă decizie, Uniunea Europeană a aprobat, la 11 septembrie, un pachet de sprijin în domeniul apărării în valoare de 6,1 miliarde de euro, aproximativ 7 miliarde de dolari, pentru Ucraina.

Prin acest pachet, Kievul poate achiziționa rachete de interceptare PAC-3 Patriot, de care are nevoie pentru a se apăra împotriva rachetelor balistice rusești.

Potrivit Ursulei von der Leyen, Uniunea Europeană a mobilizat deja aproape 15 miliarde de euro, aproximativ 17 miliarde de dolari, pentru Ucraina numai în 2026.

Editor : C.A.