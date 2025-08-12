UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni, în contextul în care Rusia continuă să respingă încetarea focului, afirmă Kaja Kallas

Uniunea Europeană pregătește un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, întrucât Moscova continuă să respingă apelurile la încetarea focului în Ucraina, a anunțat pe 11 august diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, potrivit Reuters.

Declarația vine înaintea întâlnirii programate pentru 15 august între președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, în Alaska.

Liderii UE și președintele Volodimir Zelenski nu vor participa la întâlnirea de pe teritoriul SUA, dar se așteaptă să poarte discuții online cu Trump în perioada premergătoare summitului din 13 august.

„Atâta timp cât Rusia nu a acceptat un armistițiu complet și necondiționat, nu ar trebui să discutăm nici măcar despre concesii”, a spus Kallas.

„Ordinea pașilor este importantă. În primul rând, un armistițiu necondiționat, cu un sistem de monitorizare puternic și garanții de securitate solide”, a spus ea, adăugând că „vom lucra la un al 19-lea pachet de sancțiuni”.

UE a aprobat precedentul pachet de sancțiuni pe 18 iulie, descriindu-l ca „unul dintre cele mai puternice” de până acum, menit să intensifice presiunea economică asupra Rusiei.

Al 18-lea pachet de sancțiuni a redus plafonul de preț pentru petrolul rusesc de la 60 la 47,60 dolari pe baril și a vizat peste 100 de nave din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei și afiliații acesteia.

Editor : Sebastian Eduard