UE pregătește al 21-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Kaja Kallas: „Rușii nu pot rezista mai mult decât noi"

Uniunea Europeană a început demersurile pentru al 21-lea pachet de sancţiuni contra Rusiei, a anunţat vineri şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, aflată la Nicosia pentru o reuniune informală a Consiliului European, a doua zi după adoptarea celui de-al 20-lea set de sancţiuni UE împotriva Moscovei, transmite Reuters.

„Avansăm într-adevăr cu al 21-lea pachet de sancţiuni. Acest lucru le transmite ruşilor un mesaj foarte clar că nu pot rezista mai mult decât noi, că Ucraina este mai importantă pentru noi decât este pentru ei şi că vom continua să o sprijinim”, a declarat Kallas în faţa presei înaintea celei de-a doua zi a summitului informal al UE.

Măsurile care nu au fost discutate până acum din cauza opoziţiei guvernului Viktor Orban urmează să fie examinate. „Ar trebui să reanalizăm liniile roşii precedente”, a spus reprezentanta blocului european.

Acestea ar putea include sancţiuni împotriva unor oligarhi ruşi şi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse care susţin războiul contra Ucrainei.

Cele 27 de state membre ale UE au validat joi definitiv pachetul de asistenţă financiară de 90 de miliarde de euro oferit Kievului şi al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, după ce Ungaria a renunţat la veto-ul său, a anunţat preşedinţia cipriotă a Consiliului UE.

Ambasadorii statelor UE aprobaseră deja aceste măsuri miercuri, iar joi doar a fost îndeplinit ultimul pas pentru oficializarea lor prin procedură scrisă.

Al 20-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei include interzicerea tranzacţiilor cu 20 de bănci ruse şi a tranzacţiilor cu criptomoneda RUBx, interzicerea accesului în porturile din Uniunea Europeană pentru noi nave din aşa-numita „flotă din umbră” folosită de Moscova pentru a ocoli sancţiunile occidentale şi sancţiuni asupra a 120 de persoane şi entităţi.

Măsurile restrictive ale UE în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei se aplică în prezent unui număr de peste 2.600 de persoane şi entităţi.

Sancţiunile UE sunt temporare şi atent direcţionate, concepute astfel încât să fie proporţionale, ceea ce înseamnă că ele sunt reanalizate periodic şi că Uniunea Europeană le poate calibra, diminua sau opri dacă sunt îndeplinite obiectivele blocului european ori se fac paşi semnificativi în direcţia acestora.

UE lansează foaia de parcurs pentru piața unică până în 2027. Roberta Metsola: „Decizii curajoase pentru Europa”

