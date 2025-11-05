Live TV

UE pregătește noi restricții pentru ruși. Vize Schengen cu intrare unică și excepții limitate

Closeup of Russian travel passport next to visa form for Schengen countries, paperwork for immigration or tourism, migration control, European travel
UE intenționează să restricționeze și mobilitatea diplomaților ruși. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană pregătește noi restricții privind vizele pentru cetățenii ruși, măsură care ar însemna practic încetarea acordării de permise Schengen cu intrări multiple, au declarat pentru POLITICO trei oficiali europeni.

Această decizie, care ar fi încă un pas în eforturile blocului comunitar de a sancționa Moscova pentru războiul său din Ucraina, ar urma să limiteze vizele pentru cetățenii ruși la intrare unică, cu excepții pentru motive umanitare sau pentru persoanele care au și cetățenia unui stat UE.

Bruxellesul făcuse deja procesul mai dificil și mai costisitor pentru ruși, prin suspendarea acordului de facilitare a vizelor cu Moscova la finalul lui 2022, după invazia la scară largă a Ucrainei. Unele state membre, precum țările baltice, au mers și mai departe, interzicând sau restricționând sever accesul rușilor pe teritoriul lor.

Totuși, emiterea vizelor rămâne o competență națională, ceea ce înseamnă că, deși Comisia Europeană poate complica procedura, nu poate impune o interdicție totală privind intrarea vizitatorilor ruși.

În 2024, peste jumătate de milion de ruși au primit vize Schengen, potrivit datelor Comisiei, o creștere semnificativă față de 2023, dar mult sub nivelul de dinainte de război, când în 2019 au fost acordate peste 4 milioane. Ungaria, Franța, Spania și Italia continuă să acorde într-un ritm ridicat vize turistice cetățenilor ruși.

Noile reguli mai stricte, parte a unui pachet destinat reducerii numărului de ruși care intră în UE, sunt așteptate să fie aprobate și implementate oficial în această săptămână.

Separat, și ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, UE intenționează să restricționeze mobilitatea diplomaților ruși, obligându-i să informeze statele în avans dacă se deplasează în interiorul spațiului Schengen, măsură menită să contracareze „activitățile de informații din ce în ce mai ostile” ale Kremlinului.

Comisia urmează să prezinte luna viitoare și noua strategie de vize la nivelul UE, care va include recomandări comune, precum încurajarea statelor membre să folosească politica de vize ca instrument împotriva țărilor ostile și aplicarea unor criterii mai stricte pentru cetățenii ruși și alte naționalități.

David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
