UE pregătește o nouă strategie de securitate. Ursula von der Leyen anunță un „răspuns adecvat” la schimbările geopolitice

Paris, France. 06th Jan, 2026. European Commission President Ursula von der Leyen arriving for the Coalition of the Willing meeting in Paris, at the Elysee Palace on January 6, 2026. The summit of the group of Ukraine supporters dubbed the "Coalition of t
Şefa CE spune că a început demersul pentru această nouă iniţiativă.

Comisia Europeană va prezenta până în luna iulie o nouă strategie de securitate, menită să ofere un „răspuns adecvat” schimbărilor geopolitice tot mai accelerate, a anunțat Ursula von der Leyen. Planul, aflat într-o fază incipientă, ar urma să redefinească abordarea europeană în domeniul apărării, pe fondul evoluțiilor tensionate de pe scena internațională.

„Obiectivul este, de fapt, să adunăm toate cunoştinţele pentru a recunoaşte schimbările, schimbările geostrategice şi nevoile existente, dar şi schimbările geopolitice din lumea noastră şi să oferim un răspuns adecvat acestora”, a indicat Ursula von der Leyen într-o conferinţă de presă cu ocazia unei vizite a Colegiului comisarilor europeni în Cipru.

Cipru deţine preşedinţia rotativă semestrială a Consiliului Uniunii Europene (CONS UE), iar politiciana germană a precizat că, în această perioadă, executivul european va prezenta o nouă strategie de apărare.

„Este timpul să adoptăm o nouă abordare europeană în această privinţă şi, în contextul actual în materie de securitate şi apărare, am decis că este, de asemenea, momentul, în timpul preşedinţiei sale, să prezentăm o nouă strategie europeană de securitate”, a declarat Ursula von der Leyen.

Şefa CE a asigurat că s-a început să se lucreze la această nouă iniţiativă şi a adăugat că, având în vedere că aceasta se află într-o fază incipientă, „nu este prudent să limităm sau să extindem în mod explicit diferitele teme”.

Von der Leyen a afirmat că anul trecut s-a înregistrat un progres mai mare la nivel european în domeniul securităţii şi apărării decât „în deceniile anterioare” odată cu prezentarea unei cărţi albe, a foii de parcurs pentru pregătirea pentru 2030 şi cu miza ca statele membre să mobilizeze până la 800 de miliarde de euro.

Ea a amintit că, în prezent, CE a promovat împrumuturi de 150 de miliarde de euro pentru achiziţii comune prin programul SAFE, la care participă 19 state membre, dintre care opt au primit deja aprobarea Comisiei pentru alocările lor.

„Acum este urgent să aprobe Consiliul aceste planuri pentru a permite deblocarea rapidă a fondurilor. Şi, dacă lucrurile merg repede, am putea stabili recordul ca, de la propunerea de securitate în colegiu până la decontare să fie nevoie doar de un an, ceea ce ar fi fantastic”, a comentat ea.

Despre Ucraina, Ursula von der Leyen a spus că „este momentul să ne menţinem sprijinul ferm şi susţinut” pentru ca ţara invadată de Rusia „să poată ocupa o poziţie de forţă pe câmpul de luptă, dar şi la masa negocierilor”.

