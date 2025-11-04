UE pregătește o ofensivă totală împotriva traficului de cocaină. Ce va include noua strategie antidrog

Comisia Europeană urmează să publice un nou pachet de măsuri pentru a bloca producția și traficul de droguri în UE, pe fondul exploziei pieței de cocaină și al valului de violență legată de criminalitatea organizată din Belgia și Țările de Jos, scrie Politico.

Noi reguli privind substanțele chimice folosite la fabricarea drogurilor, o strategie UE în domeniul drogurilor, precum și un plan european de acțiune împotriva traficului de droguri sunt programate să fie prezentate pe 3 decembrie, potrivit celei mai recente agende a Comisiei, publicată luni.

„Atât noua strategie în domeniul drogurilor, cât și noua legislație privind precursorii sunt în pregătire”, a transmis Agenția UE pentru Droguri într-un comunicat. Departamentul de afaceri interne al Comisiei coordonează noua strategie și planul de acțiune împotriva traficului, în timp ce departamentul de taxe pregătește propunerea privind precursorii drogurilor, a precizat EUDA.

Actuala strategie în domeniul drogurilor a stabilit prioritățile UE în acest domeniu din 2021, dar va expira anul acesta. Noua strategie și planul de acțiune aferent vor defini modul în care Europa ar trebui să abordeze această criză în creștere în perioada 2026-2030.

Europa este inundată de cocaină

Europa se confruntă cu o explozie a pieței cocainei, a stimulentelor sintetice și a opioidelor puternice, alături de rețele de trafic tot mai complexe și de violență legată de droguri în creștere, în special în Belgia și Țările de Jos. Porturile Rotterdam și Anvers servesc drept puncte de intrare pentru narcoticele ilegale în Europa.

Criminalii din interiorul Europei produc tot mai mult droguri sintetice folosind substanțe chimice precursor, în timp ce capturile de droguri traficate au crescut, de asemenea, semnificativ.

Agenția UE pentru Droguri a raportat că în 2023, statele membre au înregistrat cantități record de cocaină confiscată pentru al șaptelea an consecutiv. În același timp, capturile de substanțe chimice precursor au crescut de peste trei ori în ultimii ani anteriori lui 2023.

Pe fondul faptului că piața cocainei din Europa a crescut de patru ori între 2011 și 2021, Comisia a propus în 2023 un plan de combatere a traficului de droguri, care include consolidarea cooperării cu țările din America Latină, înființarea unei rețele de procurori și judecători specializați și investiții suplimentare în modernizarea echipamentelor vamale.

Peste Atlantic, Statele Unite se confruntă cu o creștere majoră a traficului de fentanil, un drog sintetic estimat a fi de 50 de ori mai puternic decât heroina. SUA au impus tarife, în special pentru bunurile chineze legate de precursorii de fentanil, ca instrument de presiune comercială pentru a limita fluxul acestora în țară. Fostul secretar de stat american Antony Blinken a avertizat în 2023 că Europa se va confrunta în curând cu aceeași problemă.

Editor : M.I.