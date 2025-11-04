Live TV

UE pregătește o ofensivă totală împotriva traficului de cocaină. Ce va include noua strategie antidrog

Data publicării:
Hamburg customs seize more than 16 tons of cocaine
Piața cocainei din Europa a crescut de patru ori între 2011 și 2021. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Europa este inundată de cocaină

Comisia Europeană urmează să publice un nou pachet de măsuri pentru a bloca producția și traficul de droguri în UE, pe fondul exploziei pieței de cocaină și al valului de violență legată de criminalitatea organizată din Belgia și Țările de Jos, scrie Politico.

Noi reguli privind substanțele chimice folosite la fabricarea drogurilor, o strategie UE în domeniul drogurilor, precum și un plan european de acțiune împotriva traficului de droguri sunt programate să fie prezentate pe 3 decembrie, potrivit celei mai recente agende a Comisiei, publicată luni.

„Atât noua strategie în domeniul drogurilor, cât și noua legislație privind precursorii sunt în pregătire”, a transmis Agenția UE pentru Droguri într-un comunicat. Departamentul de afaceri interne al Comisiei coordonează noua strategie și planul de acțiune împotriva traficului, în timp ce departamentul de taxe pregătește propunerea privind precursorii drogurilor, a precizat EUDA.

Actuala strategie în domeniul drogurilor a stabilit prioritățile UE în acest domeniu din 2021, dar va expira anul acesta. Noua strategie și planul de acțiune aferent vor defini modul în care Europa ar trebui să abordeze această criză în creștere în perioada 2026-2030.

Europa este inundată de cocaină

Europa se confruntă cu o explozie a pieței cocainei, a stimulentelor sintetice și a opioidelor puternice, alături de rețele de trafic tot mai complexe și de violență legată de droguri în creștere, în special în Belgia și Țările de Jos. Porturile Rotterdam și Anvers servesc drept puncte de intrare pentru narcoticele ilegale în Europa.

Criminalii din interiorul Europei produc tot mai mult droguri sintetice folosind substanțe chimice precursor, în timp ce capturile de droguri traficate au crescut, de asemenea, semnificativ.

Agenția UE pentru Droguri a raportat că în 2023, statele membre au înregistrat cantități record de cocaină confiscată pentru al șaptelea an consecutiv. În același timp, capturile de substanțe chimice precursor au crescut de peste trei ori în ultimii ani anteriori lui 2023.

Pe fondul faptului că piața cocainei din Europa a crescut de patru ori între 2011 și 2021, Comisia a propus în 2023 un plan de combatere a traficului de droguri, care include consolidarea cooperării cu țările din America Latină, înființarea unei rețele de procurori și judecători specializați și investiții suplimentare în modernizarea echipamentelor vamale.

Peste Atlantic, Statele Unite se confruntă cu o creștere majoră a traficului de fentanil, un drog sintetic estimat a fi de 50 de ori mai puternic decât heroina. SUA au impus tarife, în special pentru bunurile chineze legate de precursorii de fentanil, ca instrument de presiune comercială pentru a limita fluxul acestora în țară. Fostul secretar de stat american Antony Blinken a avertizat în 2023 că Europa se va confrunta în curând cu aceeași problemă.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Alexander Lukașenko
2
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
5
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat scandalul: ”Lasă-mă în pace”
Digi Sport
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat scandalul: ”Lasă-mă în pace”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în Coaliție. Grindeanu și Bolojan s-au văzut separat. Decizii...
sebastian vladescu
Doi condamnați celebri au ieșit din închisoare: Sebastian Vlădescu și...
Militari români şi un elicopter Black Hawk la un exerciţiu militar NATO la baza de la Mihail Kogălniceanu
Planurile anunțate de Moșteanu pentru baza de la Kogălniceanu: Este o...
Apartamente distruse de explozia din Rahova .
39 de familii din blocul distrus de explozia din Rahova au fost...
Ultimele știri
Expert militar: Deși se declară neutră, China are două mari câștiguri de pe urma războiului din Ucraina
Lupte crâncene în Ucraina. Trupele speciale ale GUR iau cu asalt și curăță pozițiile rușilor
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
politist victima trafic persoane
Traficul de persoane, un fenomen alarmant. Cum se pregătește Europa pentru salvarea victimelor
alexndr lukasenko la birou
Alexander Lukașenko visează la momentul în care „Europa împuțită” va plăti taxe Belarusului pentru „aerul curat” furnizat
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Administrația Trump, pe punctul de a retrage soldați americani din România. Câți militari SUA rămân în țara noastră
soldati americani romania kogalniceanu
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era intenția lui Trump. România trebuie să se adapteze
donald trump
Cum justifică Trump atacurile americane asupra navelor din Caraibe și Pacific: „Submarinele nu pescuiesc”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și...
Fanatik.ro
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate”
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
Adevărul
Decizia de viață și de moarte a Ucrainei la Pokrovsk
Playtech
Cât este pensia pe caz de boală 2025. Suma actualizată
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Decizie definitivă a instanței în procesul pentru marca Steaua! Prima reacție a lui Gigi Becali
Pro FM
Noi detalii despre relația dintre Chris Martin și Sophie Turner. Apropiații celor doi rup tăcerea: „Au multe...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată în Franța. Fiul ei de 22 de ani, principalul suspect
Newsweek
Decizii la mica recalculare cu pensii crescute cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus pensionarii?
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”