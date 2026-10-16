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UE, presată să găsească 70 de miliarde € pentru Ucraina în 2027: ce s-a discutat la summitul liderilor europeni

Data publicării:
European Council Summit In Brussels - October 2026, Belgium - 16 Oct 2026
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sosesc la summitul Consiliului European, care se desfășoară la clădirea Europa. 16 octombrie, Bruxelles. Foto: Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Şefii de stat şi de guvern din statele membre ale Uniunii Europene au cerut vineri Comisiei Europene (CE) să facă o propunere pentru a satisface nevoile suplimentare de finanţare ale Ucrainei pentru 2027, pe care preşedintele Volodimir Zelenski le-a estimat la 70 de miliarde de euro.

„Cerem Comisiei să prezinte propunerea pentru a aborda nevoile suplimentare de finanţare ale Ucrainei pentru 2027”, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferinţă de presă la finalul unui summit de două zile al liderilor comunitari, scrie Agerpres.

Liderii au abordat situaţia din Ucraina cu preşedintele Zelenski, care în cadrul reuniunii cu cei 27 a spus că războiul cu Rusia va costa 155 de miliarde de euro anul viitor şi că vor avea nevoie de „cel puţin 70 de miliarde de euro în plus” din partea UE pentru apărare, armament şi rezilienţă, ceea ce a considerat a fi o „sumă realistă” pentru a „ţine Rusia sub control”.

La rândul său, preşedinta CE, Ursula von der Leyen, a amintit că UE a aprobat un împrumut pentru Ucraina de 90 de miliarde de euro pentru 2026 şi 2027, care acoperă „două treimi din sprijinul bugetar şi de apărare necesar”.

„Anul acesta vom cheltui în total 45 de miliarde şi mai sunt preconizate alte 45 de miliarde pentru anul viitor. Şi, de fapt, deficitul pe care îl anticipăm pentru 2026 este acoperit. Deficitul pe care îl vedem apare în 2027. Este de 70 de miliarde de euro”, a confirmat ea.

Politiciana germană a spus că „o parte din aceasta corespunde finanţării pe care trebuie să o aducă partenerii”, acea treime care este necesară.

„Având în vedere că războiul continuă şi este greu de prezis, în momentul în care am planificat cele 90 de miliarde nu puteam prevedea cum va fi situaţia în 2027. Dar acum este clar că avem un deficit de 70 de miliarde care trebuie acoperit”, a argumentat şefa executivului european.

Von der Leyen a insistat că este nevoie „urgent ca şi alţi parteneri să intervină”, având în vedere că UE şi statele membre acoperă 80% din ajutorul extern pentru Ucraina.

În acelaşi timp, ea a menţionat că UE poartă „conversaţii cu Ucraina şi Statele Unite despre cum să pună capăt războiului”.

„Determinarea noastră de a sprijini Ucraina şi poporul ei rămâne la fel de puternică ca întotdeauna”, a subliniat la rândul său, Antonio Costa, care a punctat că „fiecare pas autentic spre pace este important”, deşi acţiunile Rusiei par mai degrabă să conducă la „o escaladare”.

Costa a clarificat că „sprijinirea Ucrainei nu a fost niciodată atât de importantă” deoarece Moscova „îşi intensifică campaniile hibride în toată Europa”.

Editor : B.E.

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