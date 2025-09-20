Live TV

UE promite protecția evreilor din Europa după avertismentul rabinilor privind un exod pe fondul violențelor antisemite

Data publicării:
Zahrada hvězd, pietní shromáždění, kipa, jarmulka, Davidova hvězda
Comisia Europeană a anunțat că va „intensifica” protecția cetățenilor evrei. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Proteste studențești și morminte vandalizate Temeri privind un exod al evreilor din Europa

Comisia Europeană a anunțat măsuri suplimentare de securitate pentru comunitățile evreiești din Europa, după temerile exprimate de peste 100 de rabini europeni privind un posibil „exod în masă al evreilor”, în urma unor acte de violență antisemită fără precedent pe continent.

Vineri, Comisia Europeană i-a condamnat „pe cei care importă” războiul din Gaza în Europa și a anunțat că va „intensifica” protecția cetățenilor evrei, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Euronews.

Reacția vine după o scrisoare trimisă recent președintei Ursula von der Leyen de peste 100 de rabini europeni, care o avertizau că, după atacul Hamas din 7 octombrie împotriva Israelului, Europa se confruntă cu „ură antisemită viscerală” și că sunt „urgent” necesare măsuri sporite de securitate.

Comentariile apar și după ce Belgia s-a confruntat cu acte de violență antisemită fără precedent, iar un comerciant german a stârnit indignare după ce a afișat un anunț prin care interzicea evreilor să intre în magazinul său.

„Vedem o creștere îngrijorătoare a antisemitismului, o tendință complet nejustificabilă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, adăugând: „Ne opunem ferm tuturor formelor de antisemitism. Evreii trebuie să se simtă în siguranță în toată Europa.”

Acesta a subliniat că întărirea securității pentru comunitățile evreiești va fi o „prioritate” pentru Comisie, „și suntem pregătiți să consolidăm acest sprijin.”

Proteste studențești și morminte vandalizate

Joi seară, o adunare a unor politicieni de centru-dreapta în orașul Liège, organizată pentru a comemora moartea lui Jean Gol, un important politician evreu, s-a transformat în haos. Presa belgiană a relatat că 12 polițiști au fost răniți în timpul demonstrațiilor la care au participat aproximativ 400 de persoane, mulți dintre ei studenți care au aruncat cu petarde și mere stricate asupra participanților și i-au acuzat că sunt „complici la genocidul” din Gaza. Între timp, un grup de persoane necunoscute a scris mesajul „Never Again”, un slogan asociat cu memoria Holocaustului, pe mormântul lui Gol, lângă Liège. Regele Philippe al Belgiei a denunțat „ura și antisemitismul” drept „inacceptabile”.

La începutul săptămânii, în orașul german Flensburg, un comerciant a stârnit indignare după ce a lipit în vitrina magazinului său un mesaj care spunea: „Evreii sunt interziși aici! Nimic personal. Nu e antisemitism. Pur și simplu nu vă suport.” Incidentul a provocat furie pe rețelele sociale, mulți utilizatori afirmând că s-au simțit „ca și cum s-ar fi întors în era nazistă”.

Numeroase instituții și ONG-uri de combatere a discriminării au tras deja semnale de alarmă privind intensificarea atacurilor asupra comunităților evreiești din Europa după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, în care militanții au ucis aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili.

Temeri privind un exod al evreilor din Europa

Potrivit UNIA, instituția publică independentă a Belgiei care promovează egalitatea și combate discriminarea, 277 de persoane au semnalat acte antisemite și au fost deschise 79 de anchete în 2024, comparativ cu 59 în 2023.

Comisia Europeană are un coordonator pentru combaterea antisemitismului și a adoptat în 2021 prima sa „Strategie a UE pentru combaterea antisemitismului și încurajarea vieții evreiești”. Totuși, situația securității s-a înrăutățit, iar multe state membre au propriile măsuri naționale de combatere a antisemitismului.

Printre măsurile urgente, rabinii europeni menționează:

  • sporirea securității în sinagogi și cartiere evreiești;
  • un mecanism online de raportare a incidentelor antisemite;
  • instruirea specifică a polițiștilor „pentru a înțelege cum să identifice și să gestioneze corect incidentele antisemite și anti-sioniste, precum și autorii acestora.”

„Fără aceste acțiuni, ne temem că sentimentul de abandon resimțit de comunitățile evreiești față de guvernele lor va ajunge la un punct critic și, ulterior, putem asista la începutul unui exod în masă al evreilor europeni din comunitățile în care au trăit, au contribuit și pe care le-au prețuit atât de mult timp”, au scris semnatarii. „La 80 de ani după eliberarea lagărului Auschwitz, un asemenea exod ar fi o condamnare gravă a eșecului”, au adăugat aceștia.

Comentarii similare au fost făcute de Moshe Kantor, președintele Congresului Evreiesc European, care a denunțat într-un editorial publicat de Euronews apariția „unei noi normalități pentru evreii din Europa”.

Antisemitismul, a spus Kantor, a depășit „politicile unui guvern” și constă în „a face evreii colectiv responsabili pentru un conflict aflat la mii de kilometri distanță.” „Dacă evreii ajung la concluzia că viitorul lor în Europa nu este sigur, pierderea nu va fi doar a lor, ci a întregii Europe”, a concluzionat el.

