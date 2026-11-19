Uniunea Europeană îi transmite premierului britanic Andy Burnham că nu vor exista noi negocieri privind relația pe termen lung dintre Bruxelles și Londra până când guvernul de la Londra nu își va clarifica strategia privind Brexitul. Avertismentul vine înaintea summitului UE-Marea Britanie, unde sunt așteptate noi acorduri în domenii precum alimentația, energia și mobilitatea tinerilor. Diplomații europeni spun că abordarea bazată pe înțelegeri punctuale și negocieri fragmentare și-a atins limitele, anunță The Independent.

Diplomații europeni consideră că seria de înțelegeri punctuale dintre Londra și Bruxelles nu mai este suficientă și că Marea Britanie trebuie să prezinte o strategie clară înainte de reluarea discuțiilor privind relația pe termen lung.

„Claritatea este ceea ce ne trebuie mai mult decât orice din partea Regatului Unit. Nu vă întoarceți până nu știți ce vreți. Stabiliți care sunt cu adevărat opțiunile voastre și abia apoi veniți la negocieri”, a declarat un diplomat european pentru The Guardian.

Un alt oficial a subliniat că premierul trebuie să obțină sprijinul populației pentru direcția pe care dorește să o urmeze în relația cu UE.

„Prim-ministrul trebuie să-și convingă populația. Nu putem avea o altă rundă de negocieri bazată doar pe jumătate din țară. Ne vom implica doar dacă știm că situația nu se va schimba pe parcurs”, a afirmat acesta.

Bruxelles vrea să pună capăt acordurilor fragmentare

Avertismentul vine înaintea summitului UE-Marea Britanie de vineri, în cadrul căruia premierul britanic urmează să semneze noi acorduri în domenii precum alimentația, energia și mobilitatea tinerilor.

Burnham a afirmat că actualul acord privind Brexitul nu este suficient de bun și a declarat anterior că speră ca Marea Britanie să revină în Uniunea Europeană în timpul vieții sale.

La conferința Partidului Laburist din septembrie, premierul a promis că va prezenta publicului mai multe opțiuni privind viitorul relației cu blocul comunitar, în perioada summitului. Însă, în condițiile în care reuniunea de la Bruxelles are loc vineri, Burnham pare să fi amânat acest termen. Luni, într-un discurs, el a declarat că va începe discuțiile cu UE privind opțiunile disponibile după summit, urmând să le prezinte publicului ulterior.

Marea Britanie se pregătește să negocieze pe baza unei abordări elaborate de Keir Starmer, însă diplomații europeni avertizează că strategia acordurilor punctuale își va atinge rapid limitele.

„Abordarea fragmentară se apropie de sfârșit”, a declarat una dintre sursele citate de The Guardian. Un alt diplomat a comparat negocierile cu un bufet: Marea Britanie poate alege inițial unul sau două domenii de cooperare, dar, la un moment dat, va trebui să decidă dacă dorește o relație mai amplă cu Uniunea Europeană.

Un alt oficial european a descris perioada de după summit drept o „pauză de reflecție”, în care Londra ar trebui să își stabilească prioritățile.

Mediul de afaceri britanic susține revenirea în UE

Discuțiile privind viitorul relației cu Bruxelles-ul au loc în contextul în care un sondaj de amploare, prezentat de The Independent, arată că majoritatea companiilor britanice ar susține revenirea Regatului Unit în Uniunea Europeană.

Potrivit studiului, trei sferturi dintre firmele participante consideră că restabilirea statutului de membru al UE ar avea cel mai pozitiv impact asupra activității lor.

Doar 10% dintre companii au declarat că preferă menținerea actualei abordări de resetare a relațiilor cu blocul comunitar. Raportul Comisiei pentru Comerț și Afaceri din Marea Britanie sugerează că ritmul lent al negocierilor nu răspunde provocărilor cu care se confruntă industria britanică.

Lidera conservatoare Kemi Badenoch a avertizat însă că apropierea de Bruxelles ar putea duce la pierderea controlului asupra banilor, legislației și frontierelor țării.

Într-un articol publicat în The Daily Mail, Badenoch a susținut că facilitarea comerțului cu UE este benefică, dar a făcut distincția între cooperarea practică și renunțarea la libertățile pentru care britanicii au votat la referendumul din 2016.

„Cele trei obiective centrale ale Brexitului au fost controlul asupra banilor noștri, asupra legilor noastre și asupra frontierelor noastre. În fiecare dintre aceste domenii, Burnham ne duce înapoi”, a afirmat lidera conservatoare.

David Lammy cere revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană

În dezbaterea privind viitorul relației cu Bruxelles-ul a intervenit și fostul vicepremier David Lammy, care a declarat că Partidul Laburist ar trebui să susțină revenirea Regatului Unit în UE.

Miercuri, la emisiunea „Peston” de la ITV, Lammy a spus că nu are nicio îndoială că laburiștii ar trebui să militeze pentru reintegrarea țării în blocul comunitar.

El a susținut că Marea Britanie are, în esență, două opțiuni: fie încheie un acord mai restrâns cu Uniunea Vamală a UE, fie încearcă să revină în Uniune.

Lammy a argumentat că apartenența la piața unică ar fi benefică, dar că Marea Britanie nu ar accepta să aplice regulile europene fără să aibă un rol în procesul decizional al Uniunii.

Fostul vicepremier a cerut organizarea unei dezbateri publice pe această temă și a spus că este convins că susținătorii revenirii în UE ar câștiga-o.

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Editor : C.A.