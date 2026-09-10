UE rămâne în urmă cu reformele lui Mario Draghi. După doi ani, niciuna dintre cele 30 de măsuri-cheie nu a fost implementată integral

Uniunea Europeană a implementat doar 26% din cele 30 de recomandări-cheie ale raportului Draghi urmărite de JEDI Draghi Tracker, la doi ani de la prezentarea planului pentru creșterea competitivității Europei. Deși există progrese, niciuna dintre măsurile-cheie analizate nu a fost pusă integral în aplicare, iar ritmul reformelor nu ține pasul cu evoluțiile globale, potrivit noii evaluări.

Uniunea Europeană pune în aplicare recomandările fostului premier italian Mario Draghi, însă într-un ritm care nu reușește să țină pasul cu restul lumii, relatează Euronews.

UE a implementat 26% dintre recomandările prezentate de Mario Draghi în urmă cu doi ani, potrivit unui raport publicat miercuri de Joint European Disruptive Initiative (JEDI Draghi Tracker). „Progresele sunt reale, dar nu sunt sincronizate cu ritmul în care se mișcă lumea”, au afirmat autorii într-un comunicat de presă, criticând blocul comunitar pentru ritmul prea lent al procesului legislativ.

În septembrie 2024, Draghi a prezentat la Bruxelles un raport mult așteptat, care cuprindea recomandări privind modalitățile prin care Europa poate deveni mai competitivă și mai independentă strategic față de marile puteri globale, precum SUA și China.

Draghi a propus o serie de reforme importante, printre care creșterea investițiilor în sectoare strategice, precum inteligența artificială și apărarea.

Raportul a fost primit favorabil de Comisia Europeană și de statele membre, care au afirmat că sporirea competitivității Europei reprezintă o prioritate a actualului mandat.

În ciuda acestei priorități, procesele legislative rămân lente, iar unele reforme avansează mai greu decât se anticipase. „Niciuna dintre cele 30 de politici-cheie nu a fost implementată integral. Și doar 30% dintre recomandări înregistrează progrese serioase”, se arată în raport, care precizează că instrumentul de monitorizare nu evaluează intențiile sau anunțurile, ci doar implementarea efectivă.

„La doi ani de la publicarea acestui raport existențial, nici măcar una dintre recomandările-cheie ale lui Draghi nu a fost implementată integral, în timp ce o treime din agendă nu ar necesita nimic altceva decât curaj politic”, a declarat directorul științific al JEDI, André Loesekrug-Pietri.

Raportul identifică o tendință potrivit căreia blocul comunitar tinde să acționeze mai rapid atunci când se simte amenințat. „Energie și materii prime 35%, finanțe și investiții 25%, apărare, spațiu și inteligență artificială 25%, cercetare și competențe 21%”, se arată în document. Sănătatea și științele vieții au obținut un scor de numai 13%, în pofida pandemiei globale de COVID-19 care a afectat Europa în 2020.

Potrivit unei foi de parcurs pentru reforme aprobate de șefii de stat în martie 2026, reformele-cheie trebuie adoptate până la sfârșitul acestui an. Denumită „One Europe, One Market Roadmap” („O Europă, o piață unică”), aceasta cuprinde o serie de măsuri legislative, printre care reforma piețelor de capital, pachete de simplificare, inițiativa EU Inc., cunoscută și drept „al 28-lea regim”, și Industrial Accelerator Act.

Editor : M.I.