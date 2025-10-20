Live TV

UE respinge propunerea lui Trump ca Ucraina „să fie împărţită”. Kaja Kallas: „Acest lucru este foarte periculos”

Data publicării:
Kaja Kallas face declaratii
Kaja Kallas. Foto: Profimedia

Ucraina nu ar trebui să fie nevoită să renunțe la teritorii ca parte a unui acord de pace cu Rusia, a spus luni Kaja Kallas, după ce președintele american Donald Trump a cerut Kievului să cedeze o parte din teritoriu pentru a pune capăt războiului.

„Dacă pur și simplu cedăm teritorii, transmitem un mesaj tuturor că poți folosi forța împotriva vecinilor tăi și obține ceea ce vrei”, a spus Kallas jurnaliștilor la Luxemburg, după o reuniune a miniștrilor de externe ai UE. „Cred că acest lucru este foarte periculos. De aceea există dreptul internațional, pentru ca nimeni să nu poată face așa ceva.”

Declarațiile vin după ce negociatorul-șef al lui Trump, Steve Witkoff, l-a presat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să cedeze regiunea Donbas, în estul țării, ca parte a unui acord de încetare a focului, iar președintele american a declarat la Fox News că Rusia ar urma să păstreze o parte din teritoriile cucerite în război, scrie Politico.

Liderii Uniunii Europene și-au exprimat sprijinul pentru Zelenski după întâlnirea de vineri de la Casa Albă, pe care o sursă apropiată discuțiilor a descris-o ca lăsând partea ucraineană „nemulțumită”. Totuși, unii lideri europeni au fost rezervați în a afirma public că Ucraina ar trebui să-și recupereze toate teritoriile ca parte a unui acord de pace.

„Ce poți recuceri este o întrebare, dar alta este ce recunoști ca teritoriu al altui stat”, a adăugat Kallas, fost premier al Estoniei. „Vin dintr-o țară care a fost ocupată timp de 50 de ani, dar majoritatea țărilor din lume nu au recunoscut acele teritorii ca fiind rusești. Și asta a contat foarte mult.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Trotineta
3
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
4
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Lingouri de aur
5
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Digi Sport
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
De ce a respins CCR legea pensiilor magistraților. Comunicat oficial
illie bolojan in parlament
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea...
nicusor dan ilie bolojan
Nicuşor Dan, despre o demisie a lui Bolojan: „Nicidecum”. Când spune...
CINCU - EXERCITIU WIND SPRING - 23 MAI 2024
Comisiile din Parlament aprobă achiziția de tancuri și introducerea...
Ultimele știri
Preşedintele ales al Boliviei anunţă că relaţiile cu SUA vor fi restabilite
Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi operațională parțial din acest an, anunță Alexandru Rogobete
Donald Trump nu crede că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, dar susține că „orice se poate întâmpla”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
File photo dated 18/06/24 of Labour Party leader Sir Keir Starmer during LBC's Nick Ferrari at Breakfast show, at Global Studios, London, while on the General Election campaign trail. Sir Keir is the first Prime Minister to step into Downing Street with a
„Tiranii ca Putin răspund doar la forţă”. Premierul britanic vrea ca aliații să crească presiunea asupra mașinăriei de război rusești
Dronă Shahed
Ucraina a creat un nou interceptor de drone care poate distruge Shahed-urile rusești. „Ne pregătim de producția de serie”
zelenski
Volodimir Zelenski a cerut prelungirea stării de urgență. Ce înseamnă acest lucru pentru ucraineni
volodimir zelenski-emmanuel macron
Zelenski și Macron, discuție despre intensificarea presiunilor asupra Rusiei: „Să profităm din plin de fiecare oportunitate”
steag ue
Ucraina și R. Moldova ar putea deveni membre UE fără drepturi de vot depline. Propunerea, noua încercare de a-l îmbuna pe Viktor Orban
Partenerii noștri
Pe Roz
Prinții William și Harry, distruși de scandalurile părinților. „Potopul de rufe murdare” dintre Diana și...
Cancan
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut 'chirie' elevilor săi pentru locul...
Fanatik.ro
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
România conspirațiilor. Cum s-a transformat explozia din Rahova într-o armă de manipulare: „A apărut o sectă...
Adevărul
Rețeaua care a alimentat teoriile conspiraționiste despre explozia din Rahova. „Se răspândește mai ceva ca...
Playtech
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu...
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali...
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Mega-închisoarea cu condiții ca la hotel: camere single sau duble cu baie proprie, grădină cu iazuri, teren...
Newsweek
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...