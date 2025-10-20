UE respinge propunerea lui Trump ca Ucraina „să fie împărţită”. Kaja Kallas: „Acest lucru este foarte periculos”

Ucraina nu ar trebui să fie nevoită să renunțe la teritorii ca parte a unui acord de pace cu Rusia, a spus luni Kaja Kallas, după ce președintele american Donald Trump a cerut Kievului să cedeze o parte din teritoriu pentru a pune capăt războiului.

„Dacă pur și simplu cedăm teritorii, transmitem un mesaj tuturor că poți folosi forța împotriva vecinilor tăi și obține ceea ce vrei”, a spus Kallas jurnaliștilor la Luxemburg, după o reuniune a miniștrilor de externe ai UE. „Cred că acest lucru este foarte periculos. De aceea există dreptul internațional, pentru ca nimeni să nu poată face așa ceva.”

Declarațiile vin după ce negociatorul-șef al lui Trump, Steve Witkoff, l-a presat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să cedeze regiunea Donbas, în estul țării, ca parte a unui acord de încetare a focului, iar președintele american a declarat la Fox News că Rusia ar urma să păstreze o parte din teritoriile cucerite în război, scrie Politico.

Liderii Uniunii Europene și-au exprimat sprijinul pentru Zelenski după întâlnirea de vineri de la Casa Albă, pe care o sursă apropiată discuțiilor a descris-o ca lăsând partea ucraineană „nemulțumită”. Totuși, unii lideri europeni au fost rezervați în a afirma public că Ucraina ar trebui să-și recupereze toate teritoriile ca parte a unui acord de pace.

„Ce poți recuceri este o întrebare, dar alta este ce recunoști ca teritoriu al altui stat”, a adăugat Kallas, fost premier al Estoniei. „Vin dintr-o țară care a fost ocupată timp de 50 de ani, dar majoritatea țărilor din lume nu au recunoscut acele teritorii ca fiind rusești. Și asta a contat foarte mult.”

