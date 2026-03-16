UE se apropie de încheierea unui acord de liber schimb cu Australia. Ursula von der Leyen: Negocierile sunt „în etapa finală”

Uniunea Europeană anunță că se află pe punctul de a finaliza un acord comercial cu Australia, după ani de discuții pe marginea acestui subiect. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat într-o scrisoare adresată liderilor UE că negocierile se află „în etapa finală”, anunță Bloomberg.

„Acest lucru va marca încă o etapă importantă în diversificarea parteneriatelor internaționale ale Europei”, a spus șefa Comisiei Europene, adăugând că acordul va consolida „capacitatea Europei de a defini standarde globale și de a asigura lanțuri de aprovizionare reziliente”.

Von der Leyen ar putea călători în Australia încă din acest weekend pentru a semna acordul, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile, care au vorbit sub condiția anonimatului. Nimic nu a fost încă finalizat, iar discuțiile sunt încă în curs, anunță presa americană.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a discutat luni cu ministrul australian al comerțului, Don Farrell, afirmând că cele două părți „se îndreaptă în direcția corectă”.

Atât Australia, cât și UE se grăbesc să consolideze legăturile economice cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune, încercând să-și protejeze economiile de avalanșa de tarife impuse de președintele american Donald Trump și de recentele restricții impuse de China asupra aprovizionării cu minerale esențiale.

UE a încheiat recent acorduri comerciale cu India și cu un bloc de țări din America de Sud, revitalizând negocierile cu ambii parteneri după ani de întârzieri.

Uniunea Europeană și Australia se află de câteva săptămâni pe punctul de a încheia un acord comercial, însă negocierile au fost blocate de probleme precum importurile de carne.

Australia a făcut presiuni asupra UE pentru a crește cantitatea de carne de vită care poate intra în blocul comunitar în condiții preferențiale. Însă importurile agricole reprezintă o chestiune sensibilă pentru UE, care nu dorește să-și submineze propriul sector. Fermierii europeni au protestat, de asemenea, împotriva altor acorduri recente de liber schimb, precum pactul Mercosur cu țările din America de Sud.

Negocierile comerciale dintre Australia și UE s-au întrerupt anterior în 2023, când Australia s-a retras dintr-un acord aproape finalizat, argumentând că o cotă de carne de vită scutită de taxe vamale, pe care UE o dorea, era prea mică.

Editor : C.A.