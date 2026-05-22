Live TV

UE se pregătește pentru „deceniul Arcticii”, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda. Comisar: „Avem trei aliați puternici”

Data publicării:
Groenlanda pe harta
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Este „deceniul Arcticii”, iar UE face eforturi pentru a-și asigura locul într-o regiune din ce în ce mai mult modelată de rivalitatea geopolitică și tensiunile cu SUA. Vorbind de pe terasa noului birou al Comisiei Europene din Nuuk, capitala Groenlandei, Jozef Sikela, comisarul UE pentru parteneriate internaționale, a declarat că Arctica „remodelează deja politica globală”, potrivit Euractiv.

„Arctica va deveni... o parte foarte importantă a Pământului”, a declarat Jozef Sikela pentru sursa citată, menționând că regiunea se încălzește „de patru ori mai repede decât media globală” și devine rapid „un spațiu definit de noi rute de transport maritim, materii prime critice și conectivitate strategică”.

Având în vedere interesul reînnoit al SUA pentru Groenlanda și intensificarea concurenței dintre Rusia și China, apar întrebări legate de riscul ca Arctica să devină o arenă pentru negocierile dintre marile puteri.

Síkela a respins această caracterizare, invocând „o bază de 40 de ani de cooperare UE-Groenlanda” și argumentând că prezența Europei în regiune este cu mult anterioară ultimelor tensiuni geopolitice.

Totuși, UE își accelerează în mod clar eforturile de a-și defini rolul în Arctica, pe fondul concurenței strategice și al apelurilor reînnoite ale președintelui Donald Trump pentru controlul SUA asupra Groenlandei.

În centrul acestei eforturi se află însăși Groenlanda, unde Bruxelles-ul încearcă să își consolideze prezența prin investiții pe termen lung și o nouă strategie arctică despre care Síkela a declarat că va fi finalizată în această toamnă.

Strategia, a afirmat el, nu va fi elaborată unilateral la Bruxelles, ci „creată în colaborare” cu partenerii arctici și comunitățile locale, inclusiv Norvegia, Canada și Islanda, al căror angajament față de regiune, a spus el, este fără îndoială.

„Avem trei aliați puternici, dintre care unul ar putea deveni în curând chiar mai mult decât un aliat”, a spus el, referindu-se la alinierea din ce în ce mai strânsă a Islandei cu UE și descriind Arctica ca fiind casa unor „aliați cruciali și de încredere care împărtășesc aceleași idei”.

UE se pregătește să își extindă semnificativ angajamentul financiar față de Groenlanda, prin proiecte care acoperă infrastructura digitală, energia hidroelectrică și materiile prime critice. Scopul, a spus Síkela, este de a se asigura că „valoarea va rămâne” în țară.

Concentrarea tot mai mare a Europei asupra Arcticii nu este determinată de rivalitate, a susținut comisarul, ci de necesități economice și strategice. „Aceasta nu este doar o chestiune politică”, a spus el. „Este și o chestiune economică.”

Síkela a declarat că pandemia de Covid-19 și războiul Rusiei în Ucraina au expus dependența Europei de lanțurile de aprovizionare fragile și de sursele externe de energie, obligând guvernele să cheltuiască sute de miliarde de euro pentru a atenua consecințele.

Pentru el, „Arctica nu mai este o zonă periferică. Devine esențială pentru stabilitatea economică și geopolitică globală.” „Și Europa”, a spus el, „trebuie să se adapteze în consecință.”

„Dacă nu reacționăm acum”, a avertizat Sikela, „costurile viitorului vor deveni mult mai mari”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
511089647_3557002091099767_804332191857244105_n
2
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL. Inițial, a fost ales pe...
170314_PG_GELU_VOICAN_VOICULESCU_03_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea_
3
Gelu Voican Voiculescu susține într-un proces împotriva fiicei sale că a vândut fictiv o...
mario iorgulescu
4
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
5
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
Diana Buzoianu a auzit ce a spus Florin Prunea despre ea și a rămas ”mască”: ”M-a șocat! E absolut halucinant”
Digi Sport
Diana Buzoianu a auzit ce a spus Florin Prunea despre ea și a rămas ”mască”: ”M-a șocat! E absolut halucinant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
stramtoarea ormuz - nave
Cum își extinde Iranul puterea în Strâmtoarea Ormuz: puncte de control pe insule, acorduri diplomatice și taxe maritime
donald trump
Trump anunță că SUA vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia. Schimbare radicală, după săptămâni de incertitudine
Secretarul de stat american, Marco Rubio.
Trump este „foarte dezamăgit” de NATO în legătură cu reacția la războiul cu Iranul, spune Marco Rubio
The Late Show with Stephen Colbert
Emisiunea pe care Donald Trump o detestă se încheie în această seară, după 33 de ani de difuzare. „O mită uriașă” vs „O epavă patetică”
Screenshot 2026-05-21 112739
Un bivol albinos cu coamă blondă, considerat „sosia” lui Donald Trump, vedetă în Bangladesh: animalul va fi sacrificat
Recomandările redacţiei
cos de cumparaturi cu alimente in supermarket
De ce diferă datele despre inflație publicate de INS și Eurostat...
Tanya Los (L), 57, and her husband Valery, stand in their house near damage caused by a rocket which destroyed their house in the village of Mala Tomachka
„Cine controlează Mala Tokmachka controlează lumea”. Cum a devenit...
Soldați români cu AK-47
Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, în valoare de...
Iran War
Ayatollahul dispărut: unde se află Mojtaba Khamenei, liderul suprem...
Ultimele știri
Iranul produce deja drone, semn că își reconstruiește baza industrială militară. Ce date au serviciile americane de informații
„Nu contez pe SUA”. Ce spun estonienii despre amenințarea Rusiei și teama unui nou război în Europa
Un raport destinat Congresului arată că armata americană a pierdut cel puțin 42 de avioane și drone în operațiunea din Iran
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cher a împlinit 80 de ani. Povestea iubirilor ei tumultoase, de la Sonny Bono și Tom Cruise la partenerul cu...
Cancan
Momente ULUITOARE la priveghiul femeii din Sibiu care și-a UCIS mama. Amiana a fost ABANDONATĂ
Fanatik.ro
“Scriitorul” Coelho! Antrenorul Universității Craiova, exuberant după event: “Am o adevărată carte în suflet...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Topul companiilor de stat care nu-și plătesc taxele și impozitele. Ministerul Economiei a publicat lista...
Adevărul
Diana Buzoianu îi răspunde lui Florin Prunea după acuzațiile de „videochat”: „Genul ăsta de atac furibund...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Ce s-a schimbat în viața Lilianei Ștefan după despărțirea de Dan Bittman. Cu ce se ocupă în 2026: ”A trebuit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Radu Naum a spus doar două cuvinte după ce a auzit ce ar face Gigi Becali dacă ar fi președintele României
Pro FM
Loredana Groza, antrenament în colanți mulați și top scurt. În câteva săptămâni împlinește 56 de ani, dar e...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Filmul tragediei din Bacău, unde un elev s-a înecat și a murit în pauză. Prima ambulanță nu avea medic...
Newsweek
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
Digi FM
Are 17 ani și o afacere profitabilă într-un loc care multora le-ar da fiori. Cu ce se ocupă o adolescentă din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...