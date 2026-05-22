UE se pregătește pentru „deceniul Arcticii”, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda. Comisar: „Avem trei aliați puternici”

Este „deceniul Arcticii”, iar UE face eforturi pentru a-și asigura locul într-o regiune din ce în ce mai mult modelată de rivalitatea geopolitică și tensiunile cu SUA. Vorbind de pe terasa noului birou al Comisiei Europene din Nuuk, capitala Groenlandei, Jozef Sikela, comisarul UE pentru parteneriate internaționale, a declarat că Arctica „remodelează deja politica globală”, potrivit Euractiv.

„Arctica va deveni... o parte foarte importantă a Pământului”, a declarat Jozef Sikela pentru sursa citată, menționând că regiunea se încălzește „de patru ori mai repede decât media globală” și devine rapid „un spațiu definit de noi rute de transport maritim, materii prime critice și conectivitate strategică”.

Având în vedere interesul reînnoit al SUA pentru Groenlanda și intensificarea concurenței dintre Rusia și China, apar întrebări legate de riscul ca Arctica să devină o arenă pentru negocierile dintre marile puteri.

Síkela a respins această caracterizare, invocând „o bază de 40 de ani de cooperare UE-Groenlanda” și argumentând că prezența Europei în regiune este cu mult anterioară ultimelor tensiuni geopolitice.

Totuși, UE își accelerează în mod clar eforturile de a-și defini rolul în Arctica, pe fondul concurenței strategice și al apelurilor reînnoite ale președintelui Donald Trump pentru controlul SUA asupra Groenlandei.

În centrul acestei eforturi se află însăși Groenlanda, unde Bruxelles-ul încearcă să își consolideze prezența prin investiții pe termen lung și o nouă strategie arctică despre care Síkela a declarat că va fi finalizată în această toamnă.

Strategia, a afirmat el, nu va fi elaborată unilateral la Bruxelles, ci „creată în colaborare” cu partenerii arctici și comunitățile locale, inclusiv Norvegia, Canada și Islanda, al căror angajament față de regiune, a spus el, este fără îndoială.

„Avem trei aliați puternici, dintre care unul ar putea deveni în curând chiar mai mult decât un aliat”, a spus el, referindu-se la alinierea din ce în ce mai strânsă a Islandei cu UE și descriind Arctica ca fiind casa unor „aliați cruciali și de încredere care împărtășesc aceleași idei”.

UE se pregătește să își extindă semnificativ angajamentul financiar față de Groenlanda, prin proiecte care acoperă infrastructura digitală, energia hidroelectrică și materiile prime critice. Scopul, a spus Síkela, este de a se asigura că „valoarea va rămâne” în țară.

Concentrarea tot mai mare a Europei asupra Arcticii nu este determinată de rivalitate, a susținut comisarul, ci de necesități economice și strategice. „Aceasta nu este doar o chestiune politică”, a spus el. „Este și o chestiune economică.”

Síkela a declarat că pandemia de Covid-19 și războiul Rusiei în Ucraina au expus dependența Europei de lanțurile de aprovizionare fragile și de sursele externe de energie, obligând guvernele să cheltuiască sute de miliarde de euro pentru a atenua consecințele.

Pentru el, „Arctica nu mai este o zonă periferică. Devine esențială pentru stabilitatea economică și geopolitică globală.” „Și Europa”, a spus el, „trebuie să se adapteze în consecință.”

„Dacă nu reacționăm acum”, a avertizat Sikela, „costurile viitorului vor deveni mult mai mari”.

