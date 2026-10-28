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UE se pregătește să renunțe la ideea de a oferi Canadei statutul de „membru asociat”. Ce prevede versiunea finală a declarației

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Ursula von der Leyen și Mark Carney
Ursula von der Leyen și Mark Carney. Foto: Profimedia
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Țările UE au renunțat la ideea de a oferi Canadei statutul de „membru asociat” în cadrul blocului format din 27 de state membre, optând în schimb pentru o formulare mai moderată, care promite o „asociere din ce în ce mai strânsă”, în perspectiva unui summit istoric între UE și Canada, potrivit celei mai recente versiuni a proiectului de declarație, consultată de Politico.

Un grup de țări, printre care Germania, Italia, Grecia și Franța, s-au opus menționării statutului de membru asociat într-o declarație comună UE-Canada care urma să fie emisă la Montreal, au afirmat diplomații.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propusese inițial „statutul de membru asociat” pentru Canada în discursul său privind starea Uniunii Europene din septembrie, luând prin surprindere unele țări membre ale UE.

O versiune preliminară a declarației comune prevedea că UE și Canada vor „depune eforturi pentru a defini, până la summitul UE-Canada din 2027, conceptul de membru asociat, care va reflecta, prin această asociere și mai strânsă, efortul nostru comun și cooperarea în vederea atingerii obiectivelor noastre comune de prosperitate, securitate economică și autonomie strategică”.

În versiunea finală, textul prevede: „Vom crea o asociere și mai strânsă între Canada și UE... și vom depune eforturi pentru a defini, până la Summitul UE-Canada din 2027, conceptul unei asocieri tot mai strânse a Canadei cu UE, fără a ajunge însă la statutul de membru cu drepturi depline”.

Mai târziu în declarație, formularea se schimbă de la „și mai strânsă” la „tot mai strânse”.

Textul mai trebuie aprobat definitiv. Țările membre ale UE au termen până la ora 18:00 pentru a formula obiecții.

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Editor : A.M.G.

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