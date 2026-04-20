UE şi-a fixat ca obiectiv 20.000 de avioane electrice, pe hidrogen sau hibride până în 2050

Peste 200 de companii şi organizaţii din sectorul aeronautic european au prezentat luni la Bruxelles o foaie de parcurs pentru desfăşurarea a circa 20.000 de aeronave electrice, pe bază de hidrogen şi hibride în Europa până în anul 2050, primele zboruri comerciale fiind aşteptate în mai puţin de cinci ani, relatează agenţia EFE.

Documentul, întocmit de Alianţa pentru Aviaţie cu Zero Emisii (Alliance for Zero-Emission Aviation - AZEA), o platformă sectorială impulsionată de Comisia Europeană, menţionează că mai mult de jumătate din avioanele care vor intra pe piaţa europeană în următoarele două decenii vor avea propulsie curată, schimbare care va începe cu avioanele de mici dimensiuni.

Dar aeronavele cu mai mult de 90 de locuri, cele care operează rutele intra-europene şi au impactul cel mai semnificativ asupra poluării, nu vor avea decât după anul 2040 alternative la funcţionarea pe bază de combustibili fosili.

Primele zboruri comerciale cu avioane cu propulsie curată vor fi în mai puţin de cinci ani, dar certificarea unor noi tipuri de aeronave durează între 8 şi 10 ani, se arată în acelaşi document.

Printre membrii AZEA regăsim producători precum Airbus, Rolls-Royce şi Safran, companii aeriene precum EasyJet, Air France-KLM şi TUI, aeroporturi precum cele din Paris, Dublin şi Stockholm, furnizori de energie precum Engie şi Air Liquide, organisme de reglementare printre care se numără Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) şi Eurocontrol.

Comisarul european pentru apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, a făcut o legătură între acest plan şi cel de „suveranitate energetică” a UE.

„Dacă mizăm pe energie electrică sau hidrogen, nu va mai exista dependenţă faţă de state răuvoitoare precum Rusia sau Iran, nu vom mai fi ostatici ai anumitor crize globale", a susţinut el într-un discurs la evenimentul de prezentare a acelei foi de parcurs, avertizând că, în urma conflictului din Orientul Mijlociu şi a închiderii Strâmtorii Ormuz, UE mai dispune de rezerve de kerosen (combustibil pentru aviaţie) pentru numai aproximativ şase săptămâni, potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE).

Acelaşi comisar european, al cărui portofoliu reuneşte pentru prima dată în cadrul Comisiei Europene aviaţia civilă şi industria de apărare, a menţionat şi implicaţiile militare ale transformării preconizate. „Avioanele electrice vor aduce o revoluţie în logistica militară, cu hidrogenul şi electricitatea produse aproape de linia frontului, oferind o independenţă tactică totală", crede oficialul comunitar.

Comisarul european lituanian a mai spus în acest sens că „dronele folosite în Ucraina funcţionează deja cu baterii", iar „sistemele electrice sunt, prin natura lor, silenţioase, mai dificil de detectat şi au mai puţine emisii în infraroşu".

Planul prezentat luni estimează că, până în anul 2050, aviaţia „verde" va necesita anual circa 1,5 milioane de tone de hidrogen regenerabil şi electricitate echivalentă cu 4% din producţia actuală a UE şi solicită finanţare dedicată în mod precis acestui scop în următorul buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034, care este încă în negociere.

