UE spune că a acoperit necesarul financiar și militar al Ucrainei pentru 2026. Ce se întâmplă cu deficitul de 27 de miliarde de dolari

Comisia Europeană anunță că nevoile bugetare și de apărare ale Ucrainei pentru 2026 sunt acoperite, după săptămâni de discuții privind deficitul financiar estimat inițial la 27 de miliarde de dolari. Bruxelles-ul spune că au fost identificate mijloacele necesare și că fondurile vor fi eliberate la timp. Pentru 2027, însă, situația rămâne mai complicată: UE urmează să aloce rapid cea de-a doua tranșă de 45 de miliarde de euro din împrumutul de sprijin și să evalueze necesarul suplimentar al Ucrainei, anunță Euronews.

„Astăzi, prin eforturi comune coordonate, am identificat mijloacele necesare pentru a acoperi nevoile bugetare și de apărare ale Ucrainei pentru 2026”, a transmis Comisia Europeană într-o declarație comună cu Ucraina.

Bruxelles-ul a precizat, de asemenea, că au fost reconfirmate măsurile necesare pentru ca fondurile să fie puse la dispoziție la timp.

Discuțiile au început la sfârșitul lunii august, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut aliaților să contribuie la acoperirea deficitului de 27 de miliarde de dolari, avertizând că livrările de armament esențial ar putea fi afectate. „Avem nevoie de mai mulți bani, mult mai mulți”, a spus atunci Zelenski.

Ulterior, Comisia Europeană și guvernul ucrainean au purtat discuții tehnice pentru a stabili dimensiunea exactă a necesarului de finanțare. Potrivit informațiilor prezentate de Euronews, cifra de 27 de miliarde de dolari a fost ulterior redusă la aproximativ 20 de miliarde de dolari, iar oficialii europeni au fost inițial reticenți în a valida valoarea anunțată de Kiev.

Împrumutul european de 90 de miliarde de euro

În acest context, Bruxelles-ul și-a concentrat atenția asupra împrumutului de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, destinat anilor 2026 și 2027.

Din această sumă, până la 45 de miliarde de euro sunt prevăzute pentru 2026, iar alte 45 de miliarde de euro pentru 2027. Documentele Comisiei Europene arată că pachetul pentru 2026 include atât sprijin bugetar, cât și finanțare pentru capacitățile de apărare ale Ucrainei.

Zelenski sugerase ca o parte din suma prevăzută pentru 2027 să fie transferată în 2026 pentru acoperirea necesarului urgent de finanțare, însă solicitarea nu a fost formalizată.

În paralel, Bruxelles-ul a insistat asupra accelerării reformelor necesare pentru deblocarea fondurilor din împrumutul de sprijin și din „Facilitatea pentru Ucraina”.

Potrivit Euronews, aproximativ 37 de miliarde de dolari din fondurile disponibile pentru acest an nu fuseseră încă utilizate la momentul anunțului Comisiei, iar oficialii europeni consideră că acestea sunt suficiente pentru acoperirea necesarului din 2026.

Bruxelles-ul se concentrează acum pe 2027

Rezolvarea necesarului pentru 2026 mută atenția asupra anului viitor, pentru care Kievul anticipează un deficit mult mai mare.

În declarația comună, Comisia Europeană și Ucraina au convenit să accelereze alocarea celei de-a doua tranșe a împrumutului de sprijin, în valoare de 45 de miliarde de euro, „sub rezerva condițiilor stabilite”. De asemenea, cele două părți vor începe să identifice eventualele nevoi suplimentare de finanțare bugetară și de apărare.

Comisia Europeană a cerut totodată celorlalți parteneri ai Ucrainei să își respecte angajamentele financiare și să își intensifice contribuțiile.

„Toate părțile au convenit că și alți parteneri ar trebui să-și îndeplinească angajamentele financiare și să-și intensifice eforturile, având în vedere provocările semnificative cu care se confruntă Ucraina”, se arată în declarația comună.

Zelenski a salutat rezultatul consultărilor cu Bruxelles-ul privind necesarul pentru 2026 și 2027.

„Am convenit asupra formatului, calendarului și pașilor necesari pentru a asigura acoperirea integrală”, a declarat președintele ucrainean. El a precizat că, în perioada următoare, coordonarea dintre Kiev și partenerii săi va avea loc lunar.

Ucraina estimează un deficit de 78 de miliarde de dolari în 2027

La începutul acestei săptămâni, ministrul ucrainean al Finanțelor, Sergii Marchenko, a declarat că Ucraina ar putea avea în 2027 un deficit de aproximativ 78 de miliarde de dolari.

Potrivit estimării prezentate de ministru, 32,6 miliarde de dolari ar reprezenta necesarul bugetar, iar alte 45 de miliarde de dolari ar fi necesare pentru cheltuielile militare. Comisia Europeană nu a validat însă aceste cifre.

Kievul avertizează că intensificarea atacurilor ruse asupra infrastructurii, inclusiv asupra centrelor de date, rețelelor de telecomunicații, sistemului energetic, fabricilor și infrastructurii feroviare, ar putea afecta economia și colectarea taxelor.

Estimarea necesarului pentru 2027 ar putea fi, de asemenea, revizuită în funcție de evoluția războiului și a economiei ucrainene.

Economista Oleksandra Myronenko, de la Centrul pentru Strategie Economică din Kiev, consideră că războiul generează costuri tot mai mari și că sprijinul în natură primit de Ucraina, inclusiv sub forma echipamentelor militare, a scăzut, ceea ce crește presiunea asupra finanțării.

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„Din păcate, acest sprijin în natură a scăzut, sporind nevoia de finanțare suplimentară. În plus, războiul devine într-adevăr tot mai costisitor și mai intens”, a declarat Myronenko pentru Euronews.

Pentru 2026, însă, Comisia Europeană susține că mecanismele de finanțare identificate sunt suficiente pentru acoperirea nevoilor bugetare și de apărare ale Ucrainei. Pentru 2027, Bruxelles-ul și Kievul urmează să continue evaluarea necesarului și coordonarea contribuțiilor partenerilor internaționali.

Editor : C.A.