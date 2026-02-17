UE spune că nu există riscuri pe termen scurt pentru aprovizionarea cu petrol a Ungariei și Slovaciei: „Au rezerve”

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat, marţi, că Executivul comunitar nu vede un risc pe termen scurt la securitatea aprovizionării cu petrol în Ungaria sau Slovacia, în urma perturbării fluxului de ţiţei rusesc via Ucraina, pentru că cele două state membre au stocuri de urgenţă ample, transmite Reuters.

„Nu există riscuri pe termen scurt pentru securitatea aprovizionării, pentru că ambele state membre UE - Ungaria, Slovacia - au rezerve în stocurile de urgenţă pentru 90 de zile”, a precizat purtătorul de cuvânt în timpul unei conferinţe de presă. Oficialul a adăugat că Bruxelles-ul este în contact cu Ucraina în privinţa termenului pentru repararea conductei Drujba.

Legislaţia UE prevede că statele membre trebuie să deţină importuri nete de petrol suficiente pentru 90 de zile, ca rezervă în caz de şocuri de aprovizionare.

Luni, UE anunţase că este în strâns contact cu Ungaria, Slovacia şi Croaţia, după ce în 27 ianuarie un atac rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina a întrerupt livrările de petrol rusesc către Europa de Est.

Ungaria şi Slovacia se bazează pe petrolul şi gazele ruseşti şi au refuzat iniţiativele Uniunii Europene de a pune capăt acestor livrări, în cadrul eforturilor Bruxelles-ului de a diminua veniturile din energie care finanţează războiul Rusiei în Ucraina.

Editor : Ș.R.