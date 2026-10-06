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UE spune că situaţia din Marea Neagră este extrem de îngrijorătoare: „Suntem solidari cu statele membre de pe flancul estic”

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Ursula Von der Leyen
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia
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Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, şi-a exprimat marţi îngrijorarea faţă de situaţia din Marea Neagră, după ce trei nave comerciale au fost lovite de drone, luni şi marţi, în apele teritoriale ale României şi Bulgariei, fapte calificate drept „inacceptabile”.

„Situaţia din Marea Neagră devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Navele comerciale - şi echipajele nevinovate - sunt ţinta unor atacuri, iar pe mare s-au înregistrat deja pierderi de vieţi omeneşti”, a scris Ursula von der Leyen pe X.

„Astăzi (marţi - n.r.), două nave comerciale au fost lovite în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Acest incident are loc la doar o zi după ce o navă turcă care transporta cereale ucrainene a fost lovită şi scufundată în largul coastelor României”, arată preşedinta Comisiei Europene.

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„Deşi circumstanţele exacte ale acestor incidente sunt încă în curs de stabilire, evoluţia situaţiei este extrem de îngrijorătoare”, subliniază Ursula von der Leyen.

„Atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile”, punctează preşedinta CE, care transmite totodată „solidaritatea deplină” cu cele două state membre UE de pe flancul estic.

Editor : Ș.R.

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