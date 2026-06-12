UE sub presiune după o anchetă privind etichetarea alimentelor din Cisiordania. Curmale și tahini, vândute ca produse israeliene

Aproape una din cinci livrări de produse alimentare etichetate ca fiind israeliene care intră în Uniunea Europeană provin, de fapt, din așezările din Cisiordania ocupată sau din Înălțimile Golan, potrivit unei noi anchete publicate de Politico.

De două decenii, poziția UE este aceea că poate desfășura schimburi comerciale libere cu Israelul, dar nu și cu comunitățile pe care Israelul le-a construit pe teritoriile capturate de la Egipt, Iordania și Siria în războiul din 1967.

În ceea ce privește așezările din teritoriile palestiniene, acestea au fost condamnate de susținătorii unei soluții cu două state, fiind considerate o amenințare la adresa unui eventual stat palestinian. Ancheta efectuată de grupul de advocacy juridic cu sediul în SUA, Global Echo Litigation Center, concluzionează că această distincție e adesea ignorată la granița Europei.

Conform raportului, mărfurile destinate Europei provenite din așezări, precum curmalele, citricele și tahiniul, beneficiază de scutiri tarifare, etichete ecologice și certificate fitosanitare pe care legislația UE și a Regatului Unit le rezervă produselor alimentare cultivate în Israel.

Conform Global Echo, cumpărătorii de pe întreg continentul nu au cum să afle acest lucru. Grupul a declarat că va intenta procese în Regatul Unit și în Franța pentru a obliga autoritățile vamale și de protecție a consumatorilor să ia măsuri.

Camioane cu ajutoare umanitare intră în Gaza. Sursa foto: Profimedia Images

Coloniile israeliene din Cisiordania și Ierusalimul de Est sunt considerate în general ilegale în conformitate cu dreptul internațional. Curtea Internațională de Justiție a întărit această poziție într-un aviz consultativ din 2024, care afirma că țările ar trebui să împiedice legăturile comerciale care susțin prezența Israelului în teritoriile ocupate.

Israelul respinge concluziile curții și consideră teritoriile ca fiind disputate. În afară de Statele Unite, comunitatea internațională nu recunoaște controlul Israelului asupra Înălțimilor Golan, o zonă montană situată în nordul Israelului, între Liban și Siria.

Constatările ONG-ului vin chiar în momentul în care UE a aprobat sancțiuni împotriva unor coloniști israelieni pentru atacuri asupra palestinienilor din Cisiordania. Unele guverne spun că acest lucru nu este suficient și au insistat, de asemenea, pentru restricții mai ample asupra comerțului și relațiilor cu Israelul.

„Prin comerțul cu așezările ilegale ale Israelului, UE finanțează abuzurile pe care le condamnă aproape zilnic, inclusiv curățarea etnică și apartheidul”, a declarat Claudio Francavilla, director asociat pentru advocacy UE la Human Rights Watch, organizația care publică raportul. „Nu există nicio modalitate legală de a face comerț cu așezările ilegale”, a adăugat el.

În 2025, peste 160 de ONG-uri și sindicate, inclusiv Human Rights Watch, au solicitat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să „interzică orice comerț și activitate comercială între UE și așezările ilegale ale Israelului” pentru a se conforma hotărârii Curții Internaționale de Justiție, care afirmă că așezările sunt ilegale.

Trei surse de informații

Global Echo a analizat peste 30.000 de documente de export, pe care le-a coroborat cu datele guvernului israelian privind parcelele agricole, investigațiile pe teren și interviurile cu persoane cu funcții de conducere din cadrul exportatorilor și al unităților de ambalare israeliene.

Studiul a constatat că, între 2017 și 2026, peste 5.900 de transporturi de curmale, citrice, tahini și alte produse proaspete au fost trimise către UE, Marea Britanie, Norvegia și Elveția. S-a constatat că 17,2% dintre acestea proveneau din așezările din Cisiordania sau din teritoriile anexate de Israel în Înălțimile Golan. Conform raportului, în rândul transporturilor destinate exclusiv UE, ponderea crește la 19,2%. Deoarece exportatorii ascund adesea locul de proveniență al mărfurilor, grupul susține că cifra reală este probabil mai mare.

Din puțin peste 2.000 de facturi vamale care declarau originea israeliană pentru a beneficia de tarife mai mici, aproape 17% se refereau la mărfuri provenite din teritoriile ocupate, în valoare de 13,1 milioane de euro, se arată în raport.

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Raportul descrie trei metode recurente. Unii exportatori menționează locul real de producție dintr-un teritoriu ocupat și indică Israelul ca țară de origine, se arată în raport. Alții folosesc o adresă falsă din Israel. De asemenea, centrele de ambalare amestecă produsele din teritoriile ocupate cu alimentele cultivate în Israel și expediază totul ca fiind israeliene.

Chiar și atunci când aceste soluții ocolitoare eșuează, iar vameșii percep tarife, guvernul israelian rambursează exportatorii, se arată în raport. Un program de stat derulat din 2006 rambursează exact taxa pe care vama europeană o aplică mărfurilor provenite din așezările israeliene și nu produselor din Israel propriu-zis. Acest lucru face ca taxele vamale aplicate produselor din Înălțimile Golan și Cisiordania să fie „practic fără sens”, susține Global Echo.

Citând înregistrările bugetare israeliene, raportul estimează că plățile au totalizat aproximativ 63 de milioane de euro. Atât legislația UE, cât și cea a Regatului Unit impun ca certificatele fitosanitare să fie eliberate de țara în care au fost cultivate produsele alimentare. Cu toate acestea, autoritățile israeliene au eliberat astfel de certificate pentru produsele alimentare provenite din teritoriile ocupate în mai mult de un sfert din cazurile analizate de Global Echo, iar autoritățile vamale din UE și Regatul Unit le-au acceptat.

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Grupul a mai afirmat că a identificat 31 de certificate ecologice eliberate de Secal, un organism de certificare israelian aprobat de UE, pentru produse provenite din teritoriile ocupate.

Raportul susține că, în consecință, consumatorii de pe piețele europene sunt induși în eroare. Acesta menționează tahiniul produs în așezările din Cisiordania de marca israeliană Achva, care ajunge pe rafturi în borcane etichetate „Produs al Israelului”. Acest lucru se întâmplă în ciuda unei hotărâri din 2019 conform căreia alimentele provenite din așezări trebuie etichetate ca atare. Achva nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Un sistem bazat pe încredere

În conformitate cu acordul comercial al UE cu Israelul și cu un cadru paralel al Regatului Unit, majoritatea produselor agricole israeliene intră fără taxe vamale, dar acest tratament nu se extinde la teritoriile anexate de Israel în 1967.

În conformitate cu un acord tehnic în vigoare din 2005, exportatorii israelieni către UE trebuie să menționeze codul poștal al locului de producție, astfel încât vama să poată verifica dacă mărfurile provin din așezări ilegale din Teritoriile Palestiniene Ocupate sau din Înălțimile Golan.

Global Echo susține că sistemul eșuează deoarece se bazează pe propriile declarații ale exportatorilor.

Comisia Europeană a propus suspendarea dispozițiilor comerciale ale acordului său cu Israelul în septembrie 2025, după ce o revizuire a constatat că Israelul încalcă clauza privind drepturile omului, dar guvernele UE nu au fost de acord să adopte suspendarea.

Spania a mers mai departe pe cont propriu, cu o interdicție națională privind importurile din așezările din teritoriile palestiniene, care a intrat în vigoare la sfârșitul anului 2025.

Editor : C.A.