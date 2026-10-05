UE urmărește cu atenție posibila apariție a ciumei în Rusia: „Suntem mult mai bine pregătiți de eventuale pandemii”

Comisia Europeană monitorizează situația după ce o angajată a unui laborator din Siberia a murit în urma unui incident în care ar fi fost implicat agentul patogen responsabil de ciumă. Aproximativ 200 de persoane au fost plasate sub supraveghere medicală, însă autoritățile ruse nu au confirmat până acum existența unui focar.

Comisia Europeană (CE) urmăreşte „foarte îndeaproape” un presupus caz de ciumă pulmonară în Siberia, în Rusia, şi se declară pregătită să coordoneze un răspuns între state membre ale Uniunii Europene (UE) dacă este necesar, relatează Euronews.

O tehniciană de la laboratorul Institutului de luptă împotriva ciumei din Irkuţk a murit vineri, după ce a spart o eprubetă cu agentul patogen, un deces atribuit unei „penumonii cu o etiologie necunoscută”. Acest incident a antrenat măsuri de precauţie în regiune. Aproximativ 200 de persoane care s-au aflat în contact cu laboratorul au fost plasate sub o supraveghere medicală strictă.

Autorităţile ruse nu au confirmat, până în prezent, exitenţa unui focar de ciumă, însă aceste informaţii au provocat îngrijorări în întreaga lume.

„Suntem la curent cu informaţii privind incidentul care a avut loc într-un laborator în Rusia, care pare să implice un agent patogen responsabil de ciumă”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

„Sănătatea publică este mereu o prioritate a noastră, ne aflăm astefl în contact cu cercetători de la Centrul European de Prevenţie şi Control al Bolilor (ECDC)”, a anunţat el. „Urmărim foarte îndeaproape ceea ce se întâmplă”.

Ciuma pulmonară este o infecţie pulmonată fulgerătoare, cauzată de bacteria Yersinia pestis, care se răspândeşte prin picături fine respiratorii, infecţioase, în contact apropiat.„Ea prezintă o mortalitate mare, însă poate fi tratată eficient cu antibiotice moderne.

„Suntem mult mai bine pregătiţi de eventuale pandemii”, după COVID, a estimat purtătorul de cuvânt al Comisiei, care subliniază că statele membre dispun de stocuri de antibiotice.

Comisia obţine de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) actualizări de la autorităţile ruse, ale căror contacte cu omologii lor europeni sunt restrânse puternic după invazia rusă a Ucrainei. Comisia nu intenţionează să convoace, pentru moment, vreo reuniune specifică sau să adopte măsuri de urgenţă.

Reacţia UE este asemănătoare celei a Statelor Unite. Departamentul de Stat american a anunţat că urmăreşte situaţia „îndeaproape” şi a cerut Moscovei să furnizeze informaţii „precise”, în mod „rapid şi deschis”. Comisia a subliniat, la rândul său, necesitatea unei „comunicări rapide şi transparente”.

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Editor : M.I.