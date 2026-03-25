Live TV

UE va deveni membru fondator al Tribunalului pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. Comisia Europeană a lansat procedura

Data publicării:
sediul comisiei judiciare
Sursa foto: GettyImages
Din articol
Kaja Kallas: Dreptatea este cheia unei păci durabile

Comisia Europeană a adoptat o propunere prin care inițiază procedura pentru ca Uniunea Europeană să devină membru fondator al Tribunalului special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. După aprobarea de către statele membre, Comisia va putea notifica oficial aderarea UE la tribunal, care va avea ulterior un rol central în funcționarea instituției, inclusiv în Comitetul de gestionare.

Tribunalul special va avea mandatul de a-i urmări penal pe liderii politici și militari de rang înalt pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei.

Acesta este instituit în cadrul Consiliul Europei, în urma acordului semnat la 25 iunie 2025 între Ucraina și această instituție.

Kaja Kallas: Dreptatea este cheia unei păci durabile

Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a subliniat importanța demersului: „Dreptatea pentru victimele agresiunii este cea mai bună cale către o pace durabilă. Urmărirea dreptății este, de asemenea, un factor de descurajare pentru potențialii agresori. Într-un moment în care dreptul internațional este supus unor presiuni istorice, răspunsul potrivit este o responsabilitate mai mare, nu mai mică.”

Aceasta a adăugat că procesul juridic necesită timp și sprijin internațional larg, dar este esențial.

La rândul său, comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a declarat că inițiativa reprezintă un pas decisiv: „Nu poate exista o pace justă fără responsabilitate. Acesta este un pas decisiv în direcția înființării Tribunalului special și a asigurării faptului că cei responsabili de crima de agresiune a Rusiei sunt trași la răspundere.”

Oficialul a făcut referire și la atrocitățile comise în Bucea, subliniind necesitatea tragerii la răspundere a celor vinovați.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
