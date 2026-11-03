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UE va găzdui discuții privind Ucraina cu SUA și Regatul Unit. Garanțiile de securitate și reconstrucția, printre subiecte

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Bloc bombardat Priluki, Ucraina
Foto: Profimedia
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Comisia Europeană va găzdui miercuri discuții cu reprezentanți ai Statelor Unite, ai Ucrainei și ai principalilor aliați europeni cu privire la reconstrucția postbelică a Ucrainei și la viitorul economic al acesteia, a confirmat marți purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, relatează Politico.

La reuniune vor participa oficiali din Franța, Germania, Regatul Unit, NATO și Banca Mondială, alături de reprezentanți din Washington, Kiev și UE.

Un oficial al UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber, a declarat pentru sursa citată că discuțiile vor viza garanțiile de securitate pentru Ucraina, sprijinul economic pentru reconstrucție și alte aspecte legate de viitorul țării. 

Întâlnirea vine în urma discuțiilor purtate luna trecută la Miami și Oslo, la care a luat parte, în mare parte, același grup de participanți. Pinho a declarat că reuniunea de miercuri va continua pe baza discuțiilor de la Miami, care au avut ca scop asigurarea unei păci durabile și sustenabile în Ucraina.

UE va fi reprezentată de consilieri naționali de securitate și alți înalți funcționari, a spus ea, fără a preciza numele participanților. La întâlnirile anterioare, UE a fost reprezentată de șeful de cabinet al Ursulei von der Leyen, Bjoern Seibert.

Pinho a refuzat, de asemenea, să confirme cine va participa din partea americană, în urma întrebărilor privind posibila participare a trimisului special al SUA, Steve Witkoff.

„Nu pot, nu încă. Va trebui să așteptăm puțin pentru această informație”, a spus ea când a fost rugată să identifice participanții din SUA.

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Editor : A.M.G.

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