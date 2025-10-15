UE va propune norme privind închirierile pe termen scurt pentru a combate „criza socială” din sectorul locativ

Comisia Europeană va propune norme pentru a combate „problema uriașă” a închirierilor pe termen scurt prin intermediul platformelor precum Airbnb și Booking.com, în încercarea de a face față „crizei sociale” a persoanelor care se luptă să-și permită o locuință, a declarat primul comisar pentru locuințe din istoria UE. Într-un interviu acordat The Guardian și altor publicații europene, Dan Jørgensen a declarat că este timpul ca factorii de decizie de la Bruxelles să ia în serios problema locuințelor sau să cedeze teren populiștilor anti-UE, care, potrivit lui, nu au soluții pentru problema lipsei de locuințe accesibile.

„Dacă noi, în calitate de decidenți politici, nu luăm în serios această problemă și nu recunoaștem că este o problemă socială care necesită măsuri, atunci... populiștii anti-UE vor câștiga”, a spus el, adăugând că Bruxelles-ul „nu a reușit până acum să rezolve” unele dintre elementele cheie ale crizei locuințelor.

Jørgensen, un social-democrat danez, a fost însărcinat cu elaborarea primului plan al UE privind locuințele accesibile, care urmează să fie făcut public în decembrie. El a spus că publicarea a fost devansată față de 2026, invocând urgența „crizei sociale”.

Bruxellesul s-a abținut în mod tradițional de la politica în domeniul locuințelor, dar Jørgensen a insistat că aceasta este o chestiune care ține de UE.

„Viitorul plan privind locuințele va acoperi domenii în care este foarte clar că [locuințele] sunt o competență europeană și în care nu am reușit să ne îndeplinim obligațiile până în prezent... Unul dintre aceste domenii este cel al închirierilor pe termen scurt, unde avem nevoie de mai multe norme europene”, a spus el.

Cazarea pe termen scurt, închiriată prin Airbnb și alte site-uri web, a cunoscut o creștere rapidă în orașele europene în ultimii ani și a fost acuzată că a dus la creșterea chiriilor, forțând localnicii să părăsească centrele istorice și transformând cartierele rezidențiale în zone turistice. Jørgensen a afirmat că închirierea pe termen scurt este „o problemă uriașă în multe orașe”, dar nu a menționat site-uri web specifice și nu a detaliat nicio propunere.

Preocupările legate de închirierile pe termen scurt au apărut pe fondul unei creșteri generale a chiriilor și ipotecilor. Între 2010 și 2023, prețurile locuințelor în UE au crescut cu 48 %, iar chiriile cu 22 %, într-o perioadă în care inflația a crescut cu 36 %, potrivit agenției de statistică a UE, Eurostat. Unii chiriași și potențiali cumpărători au înregistrat creșteri mult mai mari: în aceeași perioadă, chiriile în Estonia au crescut cu 211 %, în Lituania cu 169 % și în Irlanda cu 98 %.

Până în 2023, aproape 9 % din populația UE a cheltuit 40 % sau mai mult din venitul disponibil pentru locuințe, inclusiv 29 % din populația Greciei, 15 % din Danemarca și 13 % din Germania.

Jørgensen, care are și sarcina de a reduce prețurile la energie, a declarat că planul UE privind locuințele accesibile va aborda „financiarizarea” locuințelor, deoarece „este clar că, atunci când locuințele devin o marfă, un obiect de speculație, fără a mai ține seama de restul societății, acest lucru poate cauza, desigur, probleme”. El a refuzat să discute detaliile politicii, dar a spus că comisia studiază modul în care statele membre au încercat să elimine sau să reducă această problemă, cum ar fi cerințele impuse dezvoltatorilor de a construi un procent din locuințele accesibile.

Comisia Ursulei von der Leyen are câteva idei radicale pe care le poate pune în practică, ceea ce ar putea pune la încercare legislația UE. Spania intenționează să aplice o taxă de 100 % asupra valorii proprietăților cumpărate de rezidenți din afara UE, în timp ce europarlamentarii socialiști doresc ca Executivul european să ia în considerare interzicerea achiziționării de bunuri imobiliare de către străini.

Comisia Europeană, a spus Jørgensen, ia în considerare și modalități de a proteja mai bine drepturile chiriașilor, precum și relaxarea normelor privind ajutoarele de stat, pentru a facilita acordarea de subvenții sau scutiri fiscale companiilor imobiliare de către guverne.

Von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a creat postul de comisar pentru locuințe în 2024, pentru a-și asigura voturile socialiștilor din Parlamentul European, necesare pentru a obține un al doilea mandat.

Citește și:

Spania pornește războiul cu închirierile prin Airbnb. „Gata cu scuzele”

Industria hotelieră dă vina pe Airbnb pentru turismul excesiv din marile orașe europene. Se anunță proteste

Editor : B.E.