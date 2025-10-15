Live TV

UE va propune norme privind închirierile pe termen scurt pentru a combate „criza socială” din sectorul locativ

Data actualizării: Data publicării:
cheie locuinta
Credit foto: Guliver/Getty Images

Comisia Europeană va propune norme pentru a combate „problema uriașă” a închirierilor pe termen scurt prin intermediul platformelor precum Airbnb și Booking.com, în încercarea de a face față „crizei sociale” a persoanelor care se luptă să-și permită o locuință, a declarat primul comisar pentru locuințe din istoria UE. Într-un interviu acordat The Guardian și altor publicații europene, Dan Jørgensen a declarat că este timpul ca factorii de decizie de la Bruxelles să ia în serios problema locuințelor sau să cedeze teren populiștilor anti-UE, care, potrivit lui, nu au soluții pentru problema lipsei de locuințe accesibile.

„Dacă noi, în calitate de decidenți politici, nu luăm în serios această problemă și nu recunoaștem că este o problemă socială care necesită măsuri, atunci... populiștii anti-UE vor câștiga”, a spus el, adăugând că Bruxelles-ul „nu a reușit până acum să rezolve” unele dintre elementele cheie ale crizei locuințelor.

Jørgensen, un social-democrat danez, a fost însărcinat cu elaborarea primului plan al UE privind locuințele accesibile, care urmează să fie făcut public în decembrie. El a spus că publicarea a fost devansată față de 2026, invocând urgența „crizei sociale”.

Bruxellesul s-a abținut în mod tradițional de la politica în domeniul locuințelor, dar Jørgensen a insistat că aceasta este o chestiune care ține de UE.

„Viitorul plan privind locuințele va acoperi domenii în care este foarte clar că [locuințele] sunt o competență europeană și în care nu am reușit să ne îndeplinim obligațiile până în prezent... Unul dintre aceste domenii este cel al închirierilor pe termen scurt, unde avem nevoie de mai multe norme europene”, a spus el.

Cazarea pe termen scurt, închiriată prin Airbnb și alte site-uri web, a cunoscut o creștere rapidă în orașele europene în ultimii ani și a fost acuzată că a dus la creșterea chiriilor, forțând localnicii să părăsească centrele istorice și transformând cartierele rezidențiale în zone turistice. Jørgensen a afirmat că închirierea pe termen scurt este „o problemă uriașă în multe orașe”, dar nu a menționat site-uri web specifice și nu a detaliat nicio propunere.

Preocupările legate de închirierile pe termen scurt au apărut pe fondul unei creșteri generale a chiriilor și ipotecilor. Între 2010 și 2023, prețurile locuințelor în UE au crescut cu 48 %, iar chiriile cu 22 %, într-o perioadă în care inflația a crescut cu 36 %, potrivit agenției de statistică a UE, Eurostat. Unii chiriași și potențiali cumpărători au înregistrat creșteri mult mai mari: în aceeași perioadă, chiriile în Estonia au crescut cu 211 %, în Lituania cu 169 % și în Irlanda cu 98 %.

Până în 2023, aproape 9 % din populația UE a cheltuit 40 % sau mai mult din venitul disponibil pentru locuințe, inclusiv 29 % din populația Greciei, 15 % din Danemarca și 13 % din Germania.

Jørgensen, care are și sarcina de a reduce prețurile la energie, a declarat că planul UE privind locuințele accesibile va aborda „financiarizarea” locuințelor, deoarece „este clar că, atunci când locuințele devin o marfă, un obiect de speculație, fără a mai ține seama de restul societății, acest lucru poate cauza, desigur, probleme”. El a refuzat să discute detaliile politicii, dar a spus că comisia studiază modul în care statele membre au încercat să elimine sau să reducă această problemă, cum ar fi cerințele impuse dezvoltatorilor de a construi un procent din locuințele accesibile.

Comisia Ursulei von der Leyen are câteva idei radicale pe care le poate pune în practică, ceea ce ar putea pune la încercare legislația UE. Spania intenționează să aplice o taxă de 100 % asupra valorii proprietăților cumpărate de rezidenți din afara UE, în timp ce europarlamentarii socialiști doresc ca Executivul european să ia în considerare interzicerea achiziționării de bunuri imobiliare de către străini.

Comisia Europeană, a spus Jørgensen, ia în considerare și modalități de a proteja mai bine drepturile chiriașilor, precum și relaxarea normelor privind ajutoarele de stat, pentru a facilita acordarea de subvenții sau scutiri fiscale companiilor imobiliare de către guverne.

Von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a creat postul de comisar pentru locuințe în 2024, pentru a-și asigura voturile socialiștilor din Parlamentul European, necesare pentru a obține un al doilea mandat.

Citește și:

Spania pornește războiul cu închirierile prin Airbnb. „Gata cu scuzele”

Industria hotelieră dă vina pe Airbnb pentru turismul excesiv din marile orașe europene. Se anunță proteste

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Maria Corina Machado
3
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
Gata! A semnat cu un gigant, după ce FIFA l-a interzis 30 de luni în fotbal
Digi Sport
Gata! A semnat cu un gigant, după ce FIFA l-a interzis 30 de luni în fotbal
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID274623_INQUAM_Photos_George_Calin
„Fulgerător. Ieri mi l-a adus, azi a trebuit să vin”. Rezerviștii...
Cristian Popescu Piedone, la DNA.
Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată. Fostul șef ANPC...
Donald Trump și Vladimir Putin.
Trump nu l-a felicitat pe Putin cu ocazia zilei de naștere a...
isu
Două școli au fost evacuate și mai multe clădiri au fost afectate în...
Ultimele știri
Pakistan anunță un armistițiu temporar cu Afganistan, după ce noi lupte au izbucnit săptămâna trecută
Explicațiile lui Emanuel Ungureanu, despre plângerea penală pentru neorganizarea alegerilor din București. Reacția Guvernului și a USR
Partidul Ursulei Von der Leyen amenință că va respinge propunerea de buget al UE. Siegfried Mureșan: „Ar putea deveni inevitabil”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
casa airbnb cazare
Spania pornește războiul cu închirierile prin Airbnb. „Gata cu scuzele”
casa airbnb cazare
Airbnb implementează „tehnologia antiparty” pentru a preveni petrecerile de Revelion
lupte cu gladiatori puse în scenă în Colosseumul de la Roma
La Colosseumul din Roma se vor organiza din nou „lupte” cu gladiatori. Cine va putea să participe
Turiști în Budapesta Foto Profimedia
Locuitorii unui district din Budapesta au votat pentru interzicerea serviciilor tip Airbnb. Când intră în vigoare măsura
23 May 2024, Rhineland-Palatinate, Spangdahlem: The photo shows the courtroom of the US military court at Spangdahlem US Air Base. The jury's seats on the left, the judge's table at the back and the defendant's and defense counsel's seats at the front. Th
Scandal între giganți. Booking ar fi folosit fără permisiune datele Ryanair. Ce a decis un tribunal din SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Titi Aur, analiza teribilului accident din Berceni! Cine este, de fapt, adevăratul vinovat al tragediei
Fanatik.ro
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael...
Adevărul
SRI va lupta din nou cu corupția. Avertismentul unui profesor de Drept: „Nu se face anticorupție implicând...
Playtech
Cine plătește revizia centralei termice la apartamentele închiriate: proprietarul sau chiriașul?
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
David Alaba, OUT! Austriecii au făcut anunțul, după 0-1 cu România
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Istoria uitată a Americii rusești. Cum au ajuns rușii să aibă colonii pe continentul american, inclusiv în...
Newsweek
Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia?
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...