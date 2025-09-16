UE va propune sancțiuni împotriva Israelului, pe fondul escaladării conflictului din Gaza

Comisia Europeană va prezenta miercuri sancțiuni împotriva Israelului, în timp ce armata israeliană continuă ofensiva terestră în orașul Gaza. Armata israeliană a lansat marți ofensiva terestră pentru a ocupa oraşul palestinian, scrie Axios, care citează oficiali israelieni. „IDF lovește cu pumnul de fier infrastructura teroristă”, a anunțat ministrul israelian al Apărării.

„Mâine (n.r. miercuri), în cadrul reuniunii Colegiului, comisarii vor adopta un pachet de măsuri împotriva Israelului”, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, în cadrul unei conferințe de presă.

Planul include suspendarea anumitor dispoziții comerciale din Acordul euro-mediteraneean UE-Israel și sancționarea miniștrilor extremiști din guvern și a coloniștilor violenți.

Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, și comisarul pentru comerț, Maros Sefcovic, vor oferi mai multe detalii în cadrul unei conferințe de presă miercuri.

Propunerile au fost prezentate pentru prima dată de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în discursul său anual privind starea Uniunii, ținut săptămâna trecută la Strasbourg.

„Ceea ce se întâmplă în Gaza a zguduit conștiința lumii”, a declarat von der Leyen. „Vom propune sancțiuni împotriva miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți. De asemenea, vom propune suspendarea parțială a Acordului de asociere în ceea ce privește aspectele legate de comerț”.

Măsurile necesită aprobarea țărilor membre ale UE, un obstacol dificil de depășit, având în vedere diviziunile profunde din blocul comunitar cu privire la Orientul Mijlociu, dar reprezintă un semnal politic clar al dezaprobării crescânde a Bruxelles-ului față de comportamentul Israelului în Gaza.

Israelul a lansat luni seara o ofensivă terestră în orașul Gaza, intensificând campania împotriva Hamas după săptămâni de bombardamente intense.

Între timp, o comisie a Națiunilor Unite a concluzionat, într-un raport publicat marți, că Israelul comite genocid în Fâșia Gaza.

