UE va solicita SUA scutiri de taxe pentru exporturi cheie. Propunerea include o varietate de produse, inclusiv brânză, vin și roboți

Comisia Europeană a întocmit o listă cu sute de produse – de la brânza Roquefort la roboți industriali – pe care dorește ca Washingtonul să le excepteze de la taxa de 15% impusă în cadrul acordului comercial UE-SUA, conform unei propuneri consultate de Euractiv.

În document, Comisia susține că UE și-a îndeplinit deja obligațiile din pactul tarifar – convenit la Turnberry, Scoția, vara trecută – prin eliminarea tarifelor pentru sute de produse industriale și agroalimentare din SUA începând cu 1 iulie.

Bruxelles-ul solicită acum SUA să aplice ratele tarifare standard la sute de exporturi ale UE.

Comisia susține că produsele au fost selectate deoarece susțin reindustrializarea SUA, grupuri de interese cheie din SUA, cum ar fi fermierii, obiective energetice și de securitate sau sunt considerate de neînlocuit.

Lista include o gamă largă de produse agroalimentare premium din UE, multe dintre ele printre cele mai cunoscute exporturi ale blocului comunitar către SUA.

În ceea ce privește produsele lactate, Roquefort și Pecorino sunt singurele brânzeturi menționate explicit, alături de o categorie mai largă care acoperă brânzeturile din lapte de oaie vândute sub formă de roți întregi, inclusiv cele potrivite pentru ras.

Bruxelles-ul dorește, de asemenea, ca vinul plat și spumant, precum și brandy-ul, cidrul și berea să fie exceptate de la taxa de 15%. Lista băuturilor spirtoase include whisky-ul, ginul, romul, vodca și lichiorurile - produse care se bucurau de acces fără taxe vamale în SUA înainte de tarifele impuse de Trump.

Alte produse includ uleiul de măsline și măslinele – acestea din urmă fiind prinse într-o dispută tarifară care datează din prima administrație Trump – precum și pastele, trufele, ciupercile și produsele din carne de porc conservată.

În ceea ce privește pescuitul, propunerea acoperă tonul, somonul afumat, bibanul de mare și caracatița.

Secțiunea industrială se concentrează pe utilaje agricole, roboți industriali, echipamente electrice, instrumente semiconductoare și substanțe chimice.

Produsele medicale variază de la suturi chirurgicale, pansamente pentru răni și aparate pentru stomie până la kituri de diagnostic, cimenturi dentare, sticlărie de laborator și mese de operație.

Comisia declară în document că își rezervă dreptul de a modifica sau extinde propunerea.

Într-un interviu acordat marți Parlamentului European, oficialul Comisiei pentru Comerț, Matthias Jørgensen, a declarat că executivul UE a întocmit o listă care acoperă exporturi UE către SUA în valoare de 150 de miliarde de euro. El a spus că este încă prea devreme pentru a spune cum vor evolua discuțiile, dar că Comisia va urmări această chestiune „viguros”.

SUA refuzaseră să se angajeze în discuții privind scutirile de produse înainte ca UE să pună în aplicare oficial acordul Turnberry.

Editor : Ș.R.